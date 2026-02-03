Portaaviones de EE.UU. derriba dron iraní y ataca botes armados que amenazaban un petrolero estadounidense

Un portaaviones de EE.UU. derribó un dron iraní que “se acercó de manera agresiva” al buque en el mar Arábigo…

Un portaaviones de EE.UU. derribó un dron iraní que “se acercó de manera agresiva” al buque en el mar Arábigo el martes, horas antes de que dos botes armados operados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se acercaran a un petrolero con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz y amenazaran con abordar y apoderarse de la nave, según un portavoz militar de EE.UU.

Los dos incidentes ocurren días antes de que funcionarios de EE.UU. e Irán se reúnan el viernes para negociaciones diplomáticas destinadas a evitar un enfrentamiento militar.

En el primer incidente del martes, fuerzas estadounidenses derribaron un dron iraní “cuando la aeronave no tripulada se acercó de manera agresiva” al portaaviones USS Abraham Lincoln, que transitaba el mar Arábigo a unas 500 millas, (cerca de 800 kilómetros) de la costa sur de Irán, dijo el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de EE.UU.

“El dron iraní continuó volando hacia el buque a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses que operaban en aguas internacionales”, dijo Hawkins. Un caza F-35C del Lincoln derribó el dron para proteger al portaaviones y a su personal, añadió.

“Ningún miembro del servicio estadounidense resultó herido durante el incidente, y ningún equipo estadounidense fue impactado”, dijo Hawkins.

Horas después, dos botes armados iraníes se acercaron al M/V Stena Imperative —un petrolero químico operado por estadounidenses bajo bandera de EE.UU. en el estrecho de Ormuz— pasando junto al buque tres veces a alta velocidad mientras un dron iraní Mohajer también sobrevolaba la zona, señaló Hawkins. Durante una de sus pasadas, los iraníes amenazaron por radio con abordar y apoderarse del petrolero. El buque se encontraba en aguas internacionales, indicó Hawkins.

Las fuerzas militares estadounidenses que operan en la zona respondieron cuando se enteraron de las amenazas iraníes. El destructor USS McFaul escoltó al petrolero fuera de la zona con el apoyo aéreo defensivo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, añadió Hawkins. Como resultado, la situación se calmó.

Hawkins dijo que el comportamiento iraní era un ejemplo de la “falta de profesionalismo y conducta agresiva” de los iraníes, lo que incrementa el riesgo de errores de cálculo para los buques que operan en la zona, y afirmó que su “hostigamiento” en aguas internacionales no será tolerado por EE.UU.

Los incidentes se producen mientras el presidente Donald Trump sopesa un ataque importante contra Irán en medio de las estancadas discusiones sobre la limitación del programa nuclear y la producción de misiles balísticos de ese país.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán previstas para finales de esta semana se vieron obstaculizadas este martes después de que Teherán solicitara que se trasladaran, que se excluyera a los participantes regionales y que el alcance de las discusiones se limitara al programa nuclear del país, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este martes que las reuniones, dirigidas por parte estadounidense por el enviado especial Steve Witkoff, “siguen programadas por ahora, pero, por supuesto, el presidente siempre tiene una serie de opciones sobre la mesa, entre las que se incluye el uso de la fuerza militar”.

En la última semana, las Fuerzas Armadas de EE.UU. han acelerado el despliegue de material militar en el Medio Oriente, y envió el grupo de ataque del portaaviones Lincoln a la región junto con tres destructores lanzamisiles y el ala aérea del portaaviones, que incluye escuadrones de cazas F/A-18E Super Hornet, F-35C Lightning II y aviones de guerra electrónica EA-18G Growler.

La Marina también cuenta con tres destructores —el USS McFaul, el USS Delbert D. Black y el USS Mitscher— en la región, aparte del grupo de ataque del portaaviones.

La Armada también cuenta con tres destructores —el USS McFaul, el USS Delbert D. Black y el USS Mitscher— en la región, independientes del grupo de ataque del portaaviones.

Las nuevas exigencias de Irán podrían complicar los esfuerzos de los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio por negociar una solución diplomática a las altísimas tensiones regionales.

Las conversaciones se habían fijado en Estambul, y se esperaba que también asistieran los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Teherán solicita ahora una ubicación alternativa: Omán, el pequeño sultanato del Golfo que ya ha acogido anteriormente conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Además, ha pedido que el alcance de las conversaciones se limite a la cuestión nuclear. Estados Unidos ha declarado que sus exigencias a Irán van más allá del fin de su programa nuclear, y que incluyen la reducción de sus misiles balísticos y el fin del apoyo a los grupos regionales que actúan como sus representantes.

No quedó claro de inmediato qué implican estos cambios —reporteado por primera vez por Axios— para los esfuerzos diplomáticos. Algunos funcionarios estadounidenses ya habían advertido en privado que Irán podría estar utilizando la diplomacia para ganar tiempo y evitar una acción militar.

Los dos participantes clave de Estados Unidos en las conversaciones —Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner— llegaron a la región el martes para mantener conversaciones con funcionarios israelíes.

Trump dijo el lunes que las conversaciones seguían en curso, pero siguió señalando el gran despliegue militar en la región como prueba de su disposición a ordenar ataques.

“En este momento estamos hablando con ellos. Estamos hablando con Irán, y si podemos llegar a un acuerdo, será estupendo, y si no podemos, probablemente sucederán cosas malas”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.