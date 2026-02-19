Por qué la monarquía británica atraviesa un momento sin precedentes

Es difícil exagerar los acontecimientos que estamos presenciando hoy en Reino Unido con el arresto de Andrés Mountbatten-Windsor, hijo de…

Es difícil exagerar los acontecimientos que estamos presenciando hoy en Reino Unido con el arresto de Andrés Mountbatten-Windsor, hijo de la difunta reina Isabel II y hermano del rey Carlos III, bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público.

Esta medida no tiene precedentes en la época moderna: es el miembro de mayor rango de la familia real británica en ser arrestado desde el rey Carlos I en 1647 (fue ejecutado dos años después).

La última vez que un miembro del clan Windsor tuvo un roce con la ley fue en 2002, cuando la princesa Ana fue procesada y multada bajo la Ley de Perros Peligrosos después de que su perro atacara a dos niños en el Gran Parque de Windsor. No fue arrestada por el delito.

El rey Carlos manifestó su apoyo a las fuerzas del orden en una contundente declaración emitida rápidamente tras el arresto de su hermano el jueves, en la que afirmó que las autoridades cuentan con su “pleno y sincero apoyo y cooperación” y que “la ley debe seguir su curso”.

La policía no ha revelado qué la llevó a arrestar a Andrés bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público, pero pasó una década como enviado comercial del Reino Unido, durante la cual presuntamente entregó documentos confidenciales al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. En ese momento, todavía era príncipe y un miembro activo de la realeza de alto rango que representaba a la monarca.

No se esperaba que la policía avisara al rey con antelación del arresto, que tuvo lugar en una propiedad de la finca privada de Sandringham, propiedad de la monarca. En este momento, desconocemos dónde se encuentra detenido o si ha sido interrogado.

El arresto, por supuesto, no indica culpabilidad, pero marca otro momento extraordinario en la caída en desgracia de Andrés, que ya lleva varios años, tras la controversia sobre sus vínculos con Epstein.

El expríncipe no ha respondido públicamente a las últimas acusaciones surgidas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara millones de documentos relacionados con Epstein.

Mountbatten-Windsor ha negado repetidamente todas las acusaciones de irregularidades y dijo que nunca presenció ni sospechó ninguno de los comportamientos de los que se acusaba a Epstein.

