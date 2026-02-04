Pizza Hut cerrará cientos de locales en EE.UU.

Pizza Hut decidió cerrar cientos de locales en Estados Unidos, mientras que su empresa matriz continúa con una revisión estratégica…

Yum! Brands, propietaria también de Taco Bell y KFC, reveló en la presentación de resultados del miércoles que 250 restaurantes Pizza Hut con bajo rendimiento cerrarán durante el primer semestre de este año, lo que representa aproximadamente el 3 % de sus establecimientos en Estados Unidos.

No se publicó una lista específica de locales afectados.

La compañía anunció en noviembre que había iniciado una “revisión formal de opciones estratégicas” para Pizza Hut, incluida una posible venta. El miércoles no se proporcionó más información, salvo que Yum! espera que la revisión finalice este año.

Pizza Hut ha tenido dificultades constantes en el competitivo mercado de las pizzas, especialmente frente a su principal rival, Domino’s Pizza.

Para Pizza Hut fue otro trimestre desalentador, con una nueva caída del 3 % en las ventas de sus locales en Estados Unidos. El intento de la cadena de centrarse en el precio, con una nueva pizza a US$ 5, no ha tenido el éxito esperado.

Mientras tanto, Taco Bell siguió destacando. Las ventas en sus locales aumentaron un 7 % durante el trimestre, gracias al lanzamiento constante de nuevos productos en su menú, que atrajeron a una amplia variedad de clientes, incluyendo consumidores de altos ingresos, jóvenes y familias.

KFC también continuó con su lenta recuperación en Estados Unidos, con un aumento del 1 % en las ventas de sus locales. La cadena de pollo ha incorporado a ejecutivos de Taco Bell para impulsar la innovación en su menú y recuperar el terreno perdido frente a Raising Cane’s y Chick-fil-A.

Las acciones de Yum! (YUM) han subido un 6 % en lo que va del año.

