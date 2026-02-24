Paramount aumenta su oferta por Warner Bros. Discovery

Paramount elevó oficialmente su oferta por Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN, y ahora la junta directiva de WBD…

Paramount elevó oficialmente su oferta por Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN, y ahora la junta directiva de WBD afirma que está “revisándola”.

Paramount ofreció previamente US$ 30 por acción, una oferta que WBD rechazó por considerarla “inferior” al acuerdo actual de la compañía para vender su estudio y activos de streaming a Netflix. Paramount ha estado apelando directamente a los accionistas de WBD en lo que se conoce comúnmente como una oferta pública de adquisición hostil.

Warner y Paramount no han hecho público el nuevo precio de la oferta. Una persona familiarizada con el asunto confirmó que la oferta valora las acciones de WBD en más de US$ 30 por acción, pero no reveló la cantidad exacta.

Analistas afirman que es probable que Netflix iguale la nueva oferta de Paramount, aunque el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, declaró el fin de semana pasado que su compañía tiene “reputación de estar dispuesta a retirarse y dejar que otros paguen de más”.

La semana pasada, Netflix otorgó a WBD una exención de siete días para mantener conversaciones con Paramount, al tiempo que calificó la oferta pública de adquisición hostil de Paramount como una “distracción continua” para la industria del entretenimiento.

El objetivo, desde la perspectiva de WBD, era determinar la mejor y definitiva oferta de Paramount para que los accionistas tuvieran claridad sobre la situación.

La junta directiva de WBD afirmó que está “revisando” la propuesta “en consulta con nuestros financieros y legales”. “Informaremos a nuestros accionistas tras la revisión de la junta. El acuerdo de fusión con Netflix sigue vigente y la junta continúa recomendando la transacción con Netflix”, agregó.

El director ejecutivo de WBD, David Zaslav, declaró en un memorando interno el martes por la mañana: “Continuamos trabajando en los esfuerzos de separación y la planificación de la integración con Netflix, y nuestras prioridades como empresa se mantienen inalteradas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.