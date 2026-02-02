Oliver Laxe llora en las pistas de baile y así lo plasma en “Sirât”, la película que le mereció dos nominaciones al Oscar

Oliver Laxe es uno de los cineastas más consentidos del festival de cine de Cannes. Sus películas no dejan indiferente…

Oliver Laxe es uno de los cineastas más consentidos del festival de cine de Cannes. Sus películas no dejan indiferente al espectador, por lo que su ópera prima, en 2010, le permitió irrumpir en tan importante encuentro fílmico y, desde entonces, no ha dejado de recoger premios con esa y sus tres producciones posteriores. Aunque solo hasta ahora, con “Sirât”, ha sido invitado a caminar la también famosa alfombra roja del Oscar, el próximo mes de marzo.

“Todos vós sodes capitáns” (traducido como “Todos vosotros sois capitanes”), su primera película, ganó un destacado premio de la crítica del festival francés. Seis años más tarde, con “Mimosas”, y en 2019, con “O que arde”, seguía acumulando allí más y más distinciones.

Ahora, con “Sirât”, el director español nacido en Francia saltó de obtener el Premio del Jurado en Cannes, a recibir dos nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood, en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido.

Su gran estatura, su larga cabellera, su pinta de modelo y la soltura que demuestra al conversar con el público que ha asistido a las proyecciones de “Sirât” en Hollywood, han convertido a Laxe en un personaje muy visible de la actual temporada de premiaciones.

En medio de la promoción de su película, que fue arropada por la prestigiosa distribuidora y productora estadounidense Neon, Laxe visitó los estudios de CNN en Los Ángeles para conversar sobre sus orígenes y el propósito de su obra.

“Mis padres son gallegos, son de contextos rurales de Galicia y se conocieron en París”, comenta Laxe quien, pese a estar viviendo su cuarta década de vida, transmite la jovialidad propia de alguien mucho más joven.

“Con seis años regresamos a España. Estamos un poco en Cataluña y luego ya nos vamos a Galicia”, agrega Laxe, quien además tiene un hermano dedicado también al oficio cinematográfico. “Fue bastante fundamental para mí estar con mis abuelos, conocer mis raíces gallegas y, de hecho, vivo en la casa de mis abuelos. La compré y la he reformado, que es donde he rodado mi película previa a ‘Sirât’: ‘O que arde’”.

Laxe, además de llevar una vida sosegada en Galicia, no tiene redes sociales, y eso quizá lo ha mantenido ajeno a algunas críticas que allí surgieron luego de su participación en el programa “La Revuelta”, de la televisión pública española, y donde se le preguntó por sus competidores en los premios Oscar.

“Es que los brasileños, o sea, hay mogollón (muchos) en la Academia”, señalaba Laxe cuando habló de las posibilidades de triunfo de la candidata brasileña “El Agente Secreto”, de su colega Kleber Mendonça Filho.

“Les queremos mogollón, pero son ultranacionalistas. Yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscars y les votan todos, votan todos, al zapato, ¿no?”. Pero Laxe cerraba diciendo que la producción brasileña “es muy buena peli y el tipo (el director) es brillante”.

Dos días después, desde la alfombra roja de los premios Feroz en España, a Laxe se le preguntó cómo manejaba esta nueva exposición en los medios y la reacción que ahora generan sus palabras. “Me cuesta tanta sobreexposición mediática, pero sobre todo la rapidez con la que a veces se descontextualizan mis palabras. Que se escojan unas palabras, pero no todo el contexto”, sostuvo en declaraciones que fueron publicadas en la página “Mira En Otra Sala”, de la red social X.

“Estoy tranquilo, pero también tengo que asumir que hay gente a la que inspiras, hay gente a la que no inspiras. Así que normal. También he tenido que madurar en ese sentido. Pero todo bien”, añadìa Laxe.

En nuestra entrevista, Laxe manifestó su admiración por la cultura latinoamericana. Uno de sus colaboradores más cercanos es el director y guionista argentino Santiago Fillol. Juntos han escrito las últimas tres películas dirigidas por Laxe.

“La siguiente película que haremos juntos ya se está comunicando con nosotros. Ya nos está poseyendo, aunque no estemos juntos”, dice, al tratar explicar la estrecha relación creativa entre ambos. “Y nos va a llevar a Latinoamérica… Tengo ganas de filmar mucho en el Amazonas. He estado allí bastante”, señala, mientras comparte que conoce la selva peruana y que no descartaría rodar en el lado brasileño o colombiano.

Laxe ha filmado en Galicia, pero mucho más en Marruecos. ¿Cuál es entonces su obsesión con ese lugar?

“Me interesa mucho la tradición, me interesa mucho la verdad y para mí irme a Marruecos fue como necesario. Tenía los labios muy secos y fue como beber de verdad, de belleza, de sencillez”, explica. “La gente está más en el corazón y yo lo necesitaba. Yo también vivía en Londres, tenía veintipico de años y estaba como muy… tuve como un poco mi crisis, ¿no?, de sentirme en un sitio muy desalmado”.

Y en un trance existencialista similar es que podemos encontrar a los protagonistas de “Sirât”: un padre y un hijo que buscan a su hija y hermana en caravanas de personas que por el desierto marroquí van de una fiesta rave a otra.

“Para mí ‘Sirât’ ha sido un proceso de conectar, o sea, de bajar a la tierra. De estar más en mi carencia, de estar más en mi herida. Y sin dramatismo, ¡eh!, lo digo como un proceso natural de maduración, de ‘enfréntate a ti’, ‘conecta contigo’. Y la cultura rave va por ahí”, profundiza.

“Cuando uno está en un dance floor bailando, el cuerpo te da información sobre tus heridas, conectas mucho con la herida… Es como una manera de purgar, de limpiar, de conectar con la carencia. Yo he llorado muchísimo en dance floors”, admite el director.

Había entonces que preguntarle: “¿sanaste heridas con esta película?”

“Muchas… Como muchos artistas. No todos, porque hay diferentes sicologías, pero la mía es de la que escapamos de la realidad. Necesitamos crear una nueva realidad paralela, porque no queremos conectar con el presente o con nuestra herida. Hay algo que nos hace ‘ok, no quiero sufrir, me escapo’”, añade.

Después de haber acompañado su película por muchos países, Laxe sostiene que aunque es un viaje duro, también es “revivificante”. “’Sirât’ es real, es áspera, pero te revivifica, te conecta con la vida, a través de la muerte”.

