Nemesio “el Mencho” Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, murió en una operación federal

Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, el poderoso líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y uno de los traficantes más buscados…

Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, el poderoso líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y uno de los traficantes más buscados del mundo, murió tras una operación militar mexicana el domingo, otorgando al país una victoria significativa mientras busca mostrar resultados tangibles al Gobierno de Trump.

Oseguera, un exagente de policía, lideró el Cartel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, mientras se convertía en una de las “organizaciones criminales más poderosas y despiadadas” dentro de México, según la Agencia Antidrogas de EE.UU.

La violencia estalló en varios estados de México después de que fuerzas de seguridad de varias ramas federales del ejército mexicano ejecutaran la operación en el municipio de Tapalpa, en el estado occidental de Jalisco. Las autoridades informaron que presuntos miembros del crimen organizado desataron una ola de violencia tras la operación, incendiando autobuses y comercios mientras se enfrentaban con las fuerzas de seguridad.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México informó que las autoridades estadounidenses proporcionaron “información complementaria” que respaldó la operación. Un funcionario de defensa de EE.UU. confirmó que un grupo de trabajo interinstitucional de EE.UU. “desempeñó un papel” en la operación. Sin embargo, el rol preciso que desempeñó EE.UU. aún se desconoce.

Desde su creación en enero, el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto-Contra Carteles ha trabajado regularmente con el ejército mexicano a través del Comando Norte de EE.UU. para combatir las operaciones de Carteles a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, dijo el funcionario estadounidense.

“Sin embargo, quiero enfatizar que esta fue una operación (militar mexicana), por lo que el éxito es de ellos”, señaló el funcionario.

Durante el operativo, miembros del CJNG intercambiaron disparos con las fuerzas gubernamentales, resultando en la muerte de cuatro integrantes de la banda en el lugar, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

Oseguera y otros dos resultaron gravemente heridos y murieron mientras eran trasladados en aeronave a Ciudad de México, según la secretaría.

Tres integrantes del ejército mexicano también resultaron heridos en la operación y fueron trasladados a un hospital en Ciudad de México para recibir atención.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum elogió el trabajo de las agencias involucradas en la misión.

Los distintos gobiernos estatales de México trabajan en “plena coordinación” para atender el desorden, dijo Sheinbaum el domingo, agregando que “las actividades transcurren con normalidad” en la mayor parte del país.

“Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, afirmó.

La operación militar desencadenó una serie de hechos violentos en el estado de Jalisco, que está programado para albergar cuatro partidos de la Copa Mundial 2026 en junio, antes de extenderse a otros estados como Michoacán y Guanajuato.

Presuntos miembros de grupos del crimen organizado incendiaron autobuses, bloquearon carreteras en la zona y se enfrentaron con las autoridades, reportó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Un video obtenido por CNN mostró varios incendios y columnas de humo en Puerto Vallarta, una ciudad turística popular entre los visitantes estadounidenses en la costa occidental de México.

Como resultado de la violencia, Air Canada suspendió los vuelos a Puerto Vallarta.

Durante la operación, Lemus instó a los residentes a permanecer en sus hogares y anunció que los servicios de transporte público en Jalisco serían suspendidos “hasta que la situación esté bajo control”.

El gobernador indicó que la violencia se extendió al menos a cinco estados y pidió al público evitar viajar por las carreteras.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se están realizando esfuerzos para restablecer el flujo vehicular tras los bloqueos.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reportó incendios en farmacias y tiendas de conveniencia en diferentes partes del estado.

“No se han reportado heridos, pero sí daños materiales”, agregó el comunicado, anunciando el despliegue de un operativo de seguridad en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y la policía municipal.

El Departamento de Estado de EE.UU. emitió una advertencia de viaje en la que instó a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en los estados mexicanos de Jalisco, Tamaulipas y Michoacán debido a “operativos de seguridad en curso y bloqueos de carreteras y actividades criminales relacionadas”.

Carlos Navarro, de 54 años, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y mexicano, viajaba para visitar a su familia en un pequeño pueblo de su estado natal de Jalisco cuando se desarrolló el operativo.

Mientras esperaba un autobús de conexión en Guadalajara, le informaron que el servicio había sido cancelado debido a que un autobús fue incendiado.

Navarro se refugió en un Walmart cercano, donde empleados asustados le permitieron quedarse incluso mientras se llevaba a cabo una evacuación.

“Uno lo escucha, pero es muy diferente oírlo en las noticias que vivirlo en carne propia”, dijo a CNN. “Es muy difícil porque te pone muy triste. Te pone muy triste porque amo a mi país”.

Oseguera trabajó para el CJNG cuando se separó del Cartel del Milenio, ascendiendo eventualmente en las filas hasta liderar la organización criminal.

Bajo su liderazgo, el CJNG expandió su poder y control en Jalisco y la zona circundante.

Las autoridades mexicanas buscaron durante mucho tiempo aprehender a Oseguera por su participación en el cartel. En 2018, la Fiscalía General de la República de México ofreció 30 millones de pesos (US$ 1,7 millones) por información que llevara a su arresto.

Oseguera también era buscado por las autoridades de EE.UU., que ofrecieron una recompensa de hasta US$ 15 millones por información que condujera a su captura.

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Oseguera en 2022 de liderar la labor para fabricar y distribuir fentanilo para su importación a EE.UU.

Una acusación del Departamento de Justicia contra Oseguera señaló que su organización se encuentra activa en los estados mexicanos de Jalisco, Colima y Veracruz, y tiene presencia en otros lugares.

En 2025, Oseguera fue sancionado y clasificado como Terrorista Global Especialmente Designado por el Departamento de Estado de EE.UU.

En una publicación en X, el subsecretario del Departamento de Estado de EE.UU., Christopher Landau, describió la muerte de Oseguera como un “gran avance para México, EE.UU., América Latina y el mundo”.

Agregó que observa las escenas caóticas en México “con gran tristeza y preocupación”.

Sheinbaum anteriormente ha puesto en duda la estrategia de apuntar a los líderes de los carteles, advirtiendo que decapitar las organizaciones criminales puede fracturarlas en facciones rivales y desatar nuevos ciclos de violencia. Sin embargo, la seguridad sigue siendo una vulnerabilidad persistente para su Gobierno.

En el último año, Sheinbaum ha estado bajo una presión cada vez mayor por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien amenaza con intervención militar y mayores aranceles a las importaciones si México no demuestra avances concretos en la reducción del tráfico de drogas.

Poco después de la captura por parte de EE.UU. del exlíder de Venezuela Nicolás Maduro, Trump sugirió que podría expandir su campaña militar a los grupos de tráfico de drogas mexicanos.

Sheinbaum ha rechazado la idea de ataques estadounidenses en México, calificándolos como una violación de la soberanía y la integridad territorial de México.

En cambio, ha buscado un enfoque directo para combatir el crimen organizado aumentando la cooperación con socios de seguridad de EE.UU.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.