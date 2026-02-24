Ofensiva contra los carteles en México conlleva riesgos políticos para Trump

El presidente Donald Trump había puesto a México sobre aviso: debía perseguir a los poderosos capos de la droga del…

El presidente Donald Trump había puesto a México sobre aviso: debía perseguir a los poderosos capos de la droga del país, o lo haría él.

La largamente esperada ofensiva de las autoridades mexicanas llegó cuando el capo del narcotráfico más buscado del país murió después de un tiroteo con el Ejército de ese país.

Pero el malestar que se desató tras el sangriento intento de captura de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes trajo consigo una advertencia.

El entusiasmo de Trump por aplicar la ley con mano dura podría sembrar disturbios mucho peores que la reacción violenta del fin de semana que dejó a estadounidenses varados en lugares turísticos y autobuses y negocios en llamas.

La acción de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el líder del poderosísimo cartel Jalisco Nueva Generación, que contó con la ayuda de la inteligencia estadounidense, representó un duro giro político tras un año de intensa presión por parte de Trump.

Pero el presidente estadounidense ya exige más. Respondió al ataque escribiendo ﻿en redes sociales: “¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los carteles y las drogas!”.

La desaparición del Mencho podría aliviar la presión estadounidense sobre Sheinbaum. Pero una ofensiva más permanente contra los carteles generaría nuevos dilemas y riesgos políticos.

La violencia generalizada y prolongada podría poner a los votantes en contra del presidente y perjudicar la economía o interrumpir la organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA este verano en México.

Y la historia demuestra que los asesinatos o capturas de alto perfil de capos de la droga pueden acaparar titulares y fortalecer el derecho a la fanfarronería política a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero no detienen el flujo de drogas hacia los estadounidenses ni moderan a los carteles, que siembran la corrupción en el mundo empresarial, policial y político mexicano.

Washington suele creer que todo gira en torno a sí mismo. Pero analizar los acontecimientos en México este fin de semana desde una perspectiva estrecha, desde la perspectiva de la política estadounidense, ignora la iniciativa y los intereses políticos personales de Sheinbaum.

La presidenta llegó al poder en 2024 con la promesa de poner fin a las políticas más permisivas de sus predecesores contra los carteles, y ya había tomado medidas para reconstruir el sistema y el liderazgo de la seguridad nacional antes de atacar.

Aun así, su ataque contra Jalisco —una organización de carteles activa en todo el país y con decenas de afiliados— se produce tras la reorientación del poder de Estados Unidos hacia su conflictiva comunidad.

El presidente no ha ocultado su deseo de una guerra contra las drogas en el contexto de un cambio de política que ahora considera las amenazas a la patria y su entorno como uno de los peores problemas de seguridad nacional.

“Somos muy amigos de ella, es una buena mujer. Pero los carteles gobiernan México. Ella no gobierna México”, declaró Trump en “Fox and Friends” el 3 de enero.

Hace un año, el Departamento de Estado designó a ocho pandillas y carteles criminales latinoamericanos, incluyendo a Jalisco, como organizaciones terroristas extranjeras.

Desde entonces, el Pentágono ha llevado a cabo una operación incesante para atacar lo que las autoridades describen como “barcos narcotraficantes” en el Caribe y el Pacífico.

La administración Trump ha calificado a las al menos 151 personas muertas como “combatientes ilegales”, pero críticos en el Congreso y grupos de derechos humanos argumentan que los bombardeos niegan a las víctimas el debido proceso y violan la Constitución y el derecho internacional.

La administración se resiste a tales quejas. Y los ataques en altamar, junto con la postura más amplia de Trump hacia el hemisferio, se están convirtiendo en una forma de probar un nuevo frente de la política estadounidense y de reforzar el aura de hombre fuerte del presidente.

El Gobierno justificó la audaz incursión de las fuerzas especiales estadounidenses que derrocó al entonces presidente de Venezuela Nicolás Maduro en enero como un golpe a los carteles de la droga. Pero desde entonces ha parecido más interesado en explotar los vastos recursos petroleros del país.

En otra muestra de intención, en su estrategia de seguridad nacional, la administración elaboró ​​un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe para exigir la cooperación hemisférica contra los narcoterroristas.

El documento también busca disipar la influencia política y empresarial en la región de potencias extranjeras como China.

Trump ha mitificado durante mucho tiempo a los líderes que responden al narcotráfico con violencia extrajudicial.

Durante su primer mandato, a menudo elogió al expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte por la brutal guerra contra las drogas que causó miles de muertes. Duterte se encuentra actualmente detenido en La Haya, acusado ante la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad.

Trump también ha expresado su envidia por las ejecuciones sumarias que, según él, el presidente totalitario de China, Xi Jinping, utiliza para acabar con los narcotraficantes.

Aun así, la reacción de Trump tras la muerte del Mencho fue más discreta que la mayoría de sus arrebatos en redes sociales. Esto podría ser una señal de que Washington quiere proteger a Sheinbaum al no presentarla como una representante de EE.UU.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el apoyo de la inteligencia estadounidense en un comunicado el domingo, al tiempo que elogiaba y agradecía al ejército mexicano.

Pero el lunes, en los medios conservadores, la represión en Jalisco fue aclamada como una victoria de Trump.

Las amenazas de violencia contra los narcotraficantes siempre han sido bien recibidas por la base republicana. Y para ser justos con Trump, fue uno de los primeros candidatos políticos nacionales en comprender el letal impacto del fentanilo en el corazón de Estados Unidos.

Oseguera era objeto de una recompensa de US$ 10 millones de la DEA, en parte por su papel en el tráfico de drogas a Estados Unidos.

El representante republicano de Texas, Dan Crenshaw, escribió en X que “este es el comienzo de la guerra contra el cartel más violento y desquiciado de México”.

El senador texano Ted Cruz declaró el lunes en su podcast que el año pasado advirtió a altos funcionarios mexicanos que si no se tomaban en serio la lucha contra los carteles de la droga, Trump lo haría.

“Cuando transmití ese mensaje, dije: ‘Miren, no vamos a permitir que se queden de brazos cruzados mientras estas organizaciones criminales transnacionales invaden Estados Unidos y matan a estadounidenses’”, manifestó Cruz. “Diré que México ha dado un giro radical, y esto es una clara muestra de ello”.

Sin embargo, la imagen del violento final de un narcotraficante se vio reflejada el lunes en escenas aterradoras en varias ciudades mexicanas.

Cientos de estadounidenses varados acosaron al Departamento de Estado con llamadas de auxilio, incluso desde la playa de Puerto Vallarta.

Natalie Belluccia, de 28 años, residente de Nueva York y modelo, declaró a CNN que el resort parecía una “zona de guerra”. “Siento que el cartel está un poco enojado por la participación de Estados Unidos”, comentó. “Creo que el Gobierno debería habernos advertido de alguna manera”.

Sheinbaum prometió que se restablecería el orden. Pero mientras Trump contempla una posible nueva guerra de Estados Unidos con Irán, a pesar de la pérdida de confianza de los votantes, no puede permitirse una crisis que ponga en peligro a los estadounidenses en el extranjero.

Y a pesar de su discurso duro, Trump nunca controlará la guerra del narcotráfico en México. La experiencia sugiere que la muerte de Oseguera podría causar vacíos de poder y disputas territoriales entre narcotraficantes, lo que subraya la apuesta de Sheinbaum.

“Creo que sin duda es la opción más arriesgada que se podía haber considerado en ese momento”, declaró David Mora, analista sénior para México del International Crisis Group, a Isa Soares en CNN International. “Lo que hicieron con El Mencho generará inestabilidad no solo dentro de la estructura del cartel de Jalisco, sino también en relación con otros grupos criminales más pequeños que operan en todo México”.

Si la violencia se agrava, la posición política y la determinación de Sheinbaum podrían debilitarse. Cualquier impresión de caos orquestado por Estados Unidos podría volverse en contra de Trump.

Y la muerte de Oseguera es sólo el comienzo.

Crenshaw advirtió que se estaba desatando una lucha de poder entre carteles y afirmó que en México se esperaban bloqueos de carreteras, intimidación y ataques selectivos. “De cualquier manera, así es como se ve una organización terrorista criminal bajo presión. Y veremos si los líderes y el pueblo mexicano ceden o finalmente deciden combatirla”, escribió Crenshaw en X el lunes.

