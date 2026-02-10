“No nos garantizan el regreso”: dudas y expectativa en España tras los ajustes en vuelos a Cuba por la falta de combustible

Las maletas traquetean de un lado hacia a otro. Los pasaportes de diferentes colores asoman en los bolsillos y bolsas…

Las maletas traquetean de un lado hacia a otro. Los pasaportes de diferentes colores asoman en los bolsillos y bolsas de las diferentes personas a la espera de ser usados para embarcar en sus respectivos vuelos.

La estampa de la terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de este martes por la mañana es idéntica a la de cualquier otro día. Incluso para aquellos pasajeros que viajan desde la capital española a La Habana.

Esto es porque, al contrario de aerolíneas como Air Canada, que han anunciado la suspensión de sus vuelos con Cuba ante el anuncio de la escasez de combustible para la aviación en la isla, las tres grandes operadoras españolas, Iberia, Air Europa y W2Fly, mantienen sus vuelos con La Habana.

Algunas empresas más también mantienen este trayecto. Entre otras, Cubana de aviación, aerolínea oficial de la isla.

En la línea de facturación de la compañía en el aeropuerto de Madrid, Humberto Chamí, original de Villaclara, en el centro de Cuba, acompaña a un familiar suyo que tiene previsto tomar el vuelo que sale a primera hora de la tarde.

La mayoría de los pasajeros de ese vuelo ya han facturado equipaje y se han dirigido a las puertas de embarque, menos ellos, que aguardan con varias maletas embaladas.

“No nos garantizan el regreso”, dice Chamí a CNN, “y no sabemos ahora qué vamos a hacer”.

Dado que su familiar tiene previsto regresar el jueves, tan solo 48 horas después de arribar a la isla, se encuentran estudiando la posibilidad de comprar un billete de retorno con otra compañía. La otra opción es no viajar.

Pero más allá de la situación del familiar que vuela, Chamí comparte sus dudas sobre cómo podrá seguir operando esta compañía si no hay combustible suficiente en los aeropuertos cubanos como para abastecer sus aviones.

Ya frente a los mostradores de Air Europa, que también tiene otro vuelo programado para esta jornada —la aerolínea ofrece un total de seis conexiones semanales con La Habana—, aparece Javier Rodríguez acompañado de unos amigos.

Su disposición es diferente. Él llega alegre de Toledo, a unos 70 kilómetros al suroeste de Madrid, dado que se dispone a viajar a la capital cubana para pasar 10 días de vacaciones junto a su novia, que le aguarda en La Habana para ir juntos a Varadero.

“El vuelo de regreso me han dicho que, si hay problemas, puede haber dos o tres días de retraso”, le cuenta a CNN, “pero tampoco me preocupa”.

Seguidamente y cargada de varias maletas llega Liset Hernández, original Granma, provincia localizada en el sureste de Cuba, quien también dispone de un billete para ese mismo vuelo. “No nos han comunicado nada y entiendo que no pase nada”, cuenta.

“El tema es llegar aquí (a Madrid) de nuevo porque, quedarme allá, nada”, añade.

En su caso, tan solo pasará 24 horas en su país natal, ya que va para solucionar unos trámites personales rápidos de gestionar. Su vuelta a España no debería complicarse, dado que tanto Air Europa —con quien vuela— como Iberia han anunciado que realizarán los vuelos de regreso a Madrid con una escala técnica en Santo Domingo, República Dominicana, para repostar.

La duda de Liset, así como de otros pasajeros, es cuánto tiempo más se alargará esta situación y si la escasez de combustible realmente solo se extenderá hasta el próximo 11 de marzo, fecha provisional ofrecida por las autoridades cubanas.

