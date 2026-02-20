No hay nadie como Alysa Liu en el patinaje artístico: la actuación relajada y alegre que le valió el oro lo demuestra

Tras terminar su presentación libre, aturdida por el sonido del estadio, Alysa Liu se recogió la coleta, clavó la punta…

Tras terminar su presentación libre, aturdida por el sonido del estadio, Alysa Liu se recogió la coleta, clavó la punta del patín en el hielo y se giró para saludar.

Antes de hacerlo, levantó los brazos con un gesto dramático y se secó las manos, como diciendo: “Bueno, ya está. Hora de ir a un karaoke”.

Normalmente, la única sensación de tranquilidad en el patinaje artístico proviene del propio hielo. Los deportes están intrínsecamente cargados de tensión, pero algunos están más propensos a esa tensión que otros.

El patinaje artístico pone a los atletas solos en una pista de hielo. Sin dónde esconderse. Sin compañeros de equipo en los que apoyarse. Literalmente, bajo las luces brillantes, con la mirada de miles de ojos mientras giran y saltan con potencia. La más mínima contracción significa nada menos que la diferencia entre la inmortalidad y la infamia. Las sonrisas, si es que aparecen, suelen venir en dos versiones: alivio forzado o exhalaciones.

Este mismo hielo ha masticado y escupido a un buen número de competidores en las últimas dos semanas. Tras una presentación de patinaje libre devastadora que le quitó lo que parecía una medalla asegurada, Ilia Malinin ha prometido que su antiguo yo ya no es más que polvo y que dejará estos Juegos Olímpicos como una persona diferente. Como si la inocente mirada que llegó hasta aquí se hubiera endurecido. Tras una presentación corta igualmente desastrosa, Amber Glenn sollozó.

Mientras tanto, Liu. Al detenerse en su último giro, con el dorado de su vestido brillando y girando a su lado, la primera mujer estadounidense en ganar una medalla de oro en patinaje artístico en 24 años parecía feliz.

Eso es. Hermosa, normalmente contenta y feliz. Sin lágrimas. Sin doblarse por la cintura. Solo una sonrisa pícara y un saludo al público.

Luego, como patinadora final, Ami Nakai se sentó a esperar sus puntuaciones, que determinarían si Liu sería medallista de plata u oro, y simplemente se quedó allí. Sonrió a la cámara. Y saludó. Saltó de la silla del líder para charlar con Glenn.

Cuando esos resultados finalmente revelaron que Liu se quedaba con el oro, lo primero que hizo fue correr una plataforma más allá, donde agarró a Nakai de su silla y la levantó en un abrazo de oso.

Y cuando finalmente la llevaron para recibir su medalla de oro, corriendo por un túnel hasta el hielo, Liu articuló: “¿Qué demonios?”. En el podio, parecía más preocupada por asegurar que los dos peluches de la mascota estuvieran bien arropados junto a su medalla que por absorber la enormidad del momento.

Más tarde, en lo que más que una entrevista podría calificarse como una serie de incongruencias, Liu dejó de hablar de lo mucho que le encantaba su nuevo vestido y de lo emocionada que estaba de llevar algo totalmente nuevo en la próxima gala, de lo geniales que eran sus amigos y de lo bonito que era que su vestido combinara con su pelo, para responder a una pregunta muy seria.

Le preguntaron: ¿Cómo lidió con la presión olímpica?

A lo que Liu respondió, con total seriedad: “Vas a tener que explicarme qué es la presión olímpica. ¿Quién la impone? ¿Cuál es la presión?”.

Y ahí reside el secreto de Alysa Liu.

Una vez destrozada por la maquinaria de las expectativas y declarada culpable del eterno pecado atlético de tener demasiado talento demasiado pronto, Liu ha aprendido desde entonces a devolver talento en lugar de ser rechazada.

Su patinaje se desarrolla en sus propios términos: su música, su coreografía, su horario de práctica, sus vestidos y, sobre todo, su alegría.

Es extraordinario retirarse de cualquier actividad a los 16 años. Quizás “extraordinario” no sea del todo correcto. Es absurdo.

¿Quién en el mundo ha logrado tanto o ha sido tan maltratado como para tener que abandonar a los 16?

Y sin embargo, así fue con Liu. Ganó el Campeonato Nacional de EE.UU. a los 13 años, tan pequeña que tuvieron que ayudarla a subir al podio. A los 16, ya era olímpica y, en su debut en el Campeonato Mundial de 2022, se convirtió en la primera estadounidense en ganar una medalla allí desde 2016.

Su mundo del patinaje, al que llegó a los cinco años, se abrió de repente ante ella. Y fue entonces cuando Alysa Liu lo dejó.

Ahora dice que algún día repasará todos los detalles escabrosos de su decisión: “Espero que la gente lea mi historia, aunque no sea completa”, dijo con una sonrisa. “Pero algún día lo será”. No es difícil llenar los espacios en blanco con la vieja historia de una prodigio que descubre que no encaja del todo.

Liu es como una burbuja que no quieres reventar, flotando de un tema a otro como toda veinteañera feliz y equilibrada. Cuando habla con periodistas, les dice “chicas”, como si fueran sus amigas, y cuando le preguntan sobre unirse a la exclusiva hermandad de campeonas olímpicas, actúa como cualquier joven que recibe el menú de un restaurante mucho más elegante del que está dispuesta a pedir.

“O sea, ¿supongo que es un club? ¿Quizás?”, dice. “¡Guau!”.

Pero ha tenido que luchar para recuperar esa identidad, para descubrir qué es lo que le gusta: karaokes, videojuegos, moda, arte, música, piercings, psicología… para poder convertirse en quien es.

El patinaje artístico no era solo lo que Liu hacía; era quien era. Nacida poco después de que Michelle Kwan ganara su quinto título mundial, Liu empezó a patinar a los cinco años, guiada por su padre, quien no sabía nada del deporte pero sí mucho de Kwan. Tenía una afinidad natural por él: una especie de valentía combinada con fuerza y ​​gracia que la encaminó a ser la siguiente gran promesa.

Y no es que no lo quisiera; simplemente no estaba segura de quererlo, porque nunca se lo planteó. Simplemente sucedió. Así es como una persona extrovertida, decidida y entusiasta se retira a los 16 años.

Punto final. Rompió por completo. Para siempre.

Liu salió e hizo lo que la mayoría de nosotros consideraríamos nada especial. Iba a karaokes con sus amigas. Jugaba videojuegos. Se matriculó en la universidad. Experimentaba con la moda como forma de expresión personal. Se perforó el frenillo labial —que la mayoría de la gente no puede localizar, y mucho menos quiere perforarse— para lucir un brillo permanente en la boca.

Cuando decidió volver al patinaje, bueno, esa es la parte importante. Decidió volver al patinaje. Lo deseaba, y ahí, de repente, encontró la parte linda. Esta alma expresiva y efusiva por fin podía usar el patinaje para expresarse con efusividad.

Que haya ganado una medalla de oro ahora no es casualidad. Es mucho mejor patinadora que la pequeña que ganó un título nacional en 2013. No es porque sea más alta y mejor, sino porque cuando patina, lo hace con el corazón.

Ver a Liu patinar es ver a alguien absorto en un hermoso momento creado por ella misma. Su presentación libre aquí, con la canción “MacArthur Park” de Donna Summer, fue tan deslumbrante que por momentos era fácil olvidar que estaba sobre… patines. Era como ver a alguien flotar sobre el hielo, la colección de saltos casi como pequeños signos de exclamación incrustados en la melodía.

La espera hasta la meta se hizo interminable. El patinaje artístico es como un concurso con un toque de reality show. Como terminó tercera en el programa corto, Liu patinó antepenúltima en el programa libre. Las dos mujeres delante de ella, Nakia y Kaori Sakomoto, tenían una ventaja de puntos y fácilmente podrían haber desbancado a Liu del primer puesto.

Mientras patinaban y esperaban sus puntuaciones, el público reía nerviosamente. Todos, menos Liu.

“¿En qué estaba pensando?”, dijo. “Mmm. ¿En qué estaba pensando? Es decir, es bastante rápido y me encanta ver patinar a Ami, y tuve un asiento en primera fila genial”. Cuando se publicaron las puntuaciones de Nakia, que la llevaron al bronce, la arena estalló. Pero Liu se lo tomó con calma. Finalmente, hizo la ronda con una bandera estadounidense sobre los hombros. Posó para la foto de rigor, mordiendo su medalla. Saludó al público. Sonrió. Se tomó fotos, concedió entrevistas, todo lo que hace una medallista de oro.

Pero más tarde, mientras respondía preguntas en la prensa, pensó en la medalla de oro que llevaba al cuello, que combinaba a la perfección con el oro de su vestido.

“No necesitaba una medalla”, dijo. “Si me cayera en cada salto, seguiría ahí con este vestido, así que, pasara lo que pasara, iba a estar bien”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.