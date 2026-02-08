No hay amenazas creíbles ni operativos de ICE previstos antes del inicio del Super Bowl, según las autoridades

A medida que se acerca la cuenta regresiva para el inicio del Super Bowl LX, las autoridades policiales dicen que…

A medida que se acerca la cuenta regresiva para el inicio del Super Bowl LX, las autoridades policiales dicen que no existen amenazas conocidas ni creíbles para el evento.

“Tenemos varios grupos de inteligencia que están trabajando y monitoreando diferentes fuentes de información, y no hemos tenido ninguna amenaza creíble o específica en absoluto”, dijo Jeff Brannigan, coordinador principal de seguridad de eventos del Departamento de Seguridad Nacional, en una conferencia de prensa esta semana.

La planificación de la seguridad para el evento ha estado en marcha durante más de un año, señaló Sanjay Virmani, quien dirige la oficina local del FBI en San Francisco.

“El FBI está operando un centro de mando conjunto a tiempo completo junto a nuestros socios de las fuerzas del orden y la seguridad pública durante toda la semana de eventos del Super Bowl”, dijo Virmani. “Dentro de ese centro de mando, agentes del FBI, analistas de inteligencia y especialistas técnicos, junto con nuestros socios, trabajan las 24 horas para recopilar y evaluar información sobre amenazas y compartir inteligencia en tiempo real”.

Aunque el personal del DHS forma parte del esfuerzo de planificación de seguridad, la jefa de seguridad de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Cathy Lanier, enfatizó: “No hay operativos de ICE ni de control migratorio programados en torno al Super Bowl ni a ninguno de los eventos relacionados con el Super Bowl”.

