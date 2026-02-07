Netanyahu visitará Washington para hablar con Trump sobre Irán, según la oficina del primer ministro de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “tiene previsto” visitar Washington para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump el…

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “tiene previsto” visitar Washington para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump el miércoles, “donde conversará con él sobre las negociaciones con Irán”, informó la oficina del primer ministro en un comunicado este sábado.

“El primer ministro considera que cualquier negociación debe incluir limitaciones a los misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní”, concluyó el comunicado.

Por su parte, el Gobierno de Trump está planeando una reunión de la “Junta de Paz” el 19 de febrero en la ciudad de Washington, según un funcionario estadounidense y un diplomático de un país invitado.

Estados Unidos envió las invitaciones para el evento el viernes y describió la reunión como “la reunión inaugural de la Junta de Paz”, según una invitación a la que tuvo acceso CNN. Está previsto que se celebre en el Instituto de Paz de Estados Unidos, que el presidente Donald Trump rebautizó con su propio nombre.

El funcionario estadounidense dijo que la reunión tiene como objetivo, en parte, recaudar fondos, pero recalcó que aún se están ultimando los detalles. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios.

Esa sería —como informó primero Axios— la primera vez que el grupo se encuentra desde la ceremonia de firma en el Foro Económico Mundial en Davos el mes pasado. Alrededor de dos decenas de países se han adherido a la Junta de Paz. Sin embargo, su creación ha sido recibida con escepticismo y preguntas sobre su mandato y sobre si busca suplantar a las Naciones Unidas. La mayoría de los aliados europeos de Estados Unidos no han aceptado unirse. Israel no se ha adherido formalmente a la organización.

La reunión del 19 de febrero se organiza mientras la administración trabaja para impulsar la Fase 2 de su plan de paz y obtener apoyo para sus planes de reconstrucción de Gaza. El mes pasado, en el Foro Económico Mundial, el yerno de Trump, Jared Kushner, presentó una llamativa presentación de 11 diapositivas que mostraba la visión de la junta para la reconstrucción y la inversión en Gaza, con más de 150 rascacielos a lo largo de la costa.

Con información de Jennifer Hansler y Julia Benbrook, de CNN.

