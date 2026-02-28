Netanyahu afirma que “hay muchas señales” de que el líder supremo de Irán murió en los ataques

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró en la noche de este sábado que “hay muchas señales” de que…

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró en la noche de este sábado que “hay muchas señales” de que el líder supremo de Irán “ya no está con nosotros”, aunque no llegó a afirmar definitivamente su muerte.

“Hay muchas señales de que este tirano ya no está con nosotros”, declaró Netanyahu, al añadir que Israel había destruido su complejo.

Más tarde este sábado, Israel confirmó que el líder supremo de Irán murió en los ataques, según dos fuentes israelíes familiarizadas con el asunto.

Una de las fuentes indicó que Israel obtuvo una foto del cuerpo sin vida del ayatola Alí Jamenei. La segunda fuente dijo que se está preparando un anuncio oficial.

Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, declaró a ABC News que el presidente y el líder supremo de Irán están sanos y salvos.

El sistema de gobierno iraní está funcionando, afirmó Baghaei.

Sin embargo, Irán no ha publicado ningún video de Jamenei desde que comenzaron los ataques este sábado por la mañana.

CNN informó previamente que Jamenei fue uno de los objetivos de la primera salva de ataques contra Irán, junto con otros altos líderes, pero fuentes israelíes afirmaron que no había confirmación de su muerte.

Netanyahu también afirmó que la operación contra Irán requiere “paciencia” y que la misma “durará tanto como sea necesario”.

“Esta guerra conducirá a una paz verdadera”, prometió Netanyahu en su declaración.

Según la Oficina del Primer Ministro, Netanyahu habló por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta mañana.

La oficina publicó una fotografía de Netanyahu hablando por teléfono sentado en un escritorio, con un mapa de Medio Oriente bajo el brazo.

A la izquierda de Netanyahu, se encuentra visiblemente un ejemplar de “Aliados en Guerra”, una obra histórica reciente sobre la Segunda Guerra Mundial y la alianza entre el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética contra los nazis.

