Mueren quince personas en Perú tras caída de un helicóptero militar

Quince personas murieron, entre ellos siete menores de edad, luego de que un helicóptero militar se estrellara en el sur de Perú, según un comunicado emitido este lunes por la Fuerza Aérea (FAP).

Las patrullas de búsqueda localizaron el helicóptero MI-17 luego de que se perdiera contacto radial la tarde del domingo, según señaló la institución.

El helicóptero fue encontrado en la localidad de Chala Viejo, distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, en la costa sur de Perú.

Viajaban a bordo cuatro tripulantes y 11 pasajeros, entre ellos siete menores de edad (seis adolescentes y un niño de tres años).

“El Alto Mando de la institución expresa sus más sentidas condolencias y total solidaridad a los familiares de nuestros valerosos compañeros de armas y de los pasajeros fallecidos en este trágico accidente”, indicó la FAP.

Las autoridades anunciaron que se activó la Junta de Investigación de Accidentes para determinar las causas del accidente.

Según la FAP, la aeronave perdió contacto radial cuando “se dirigía a cumplir labores de búsqueda y rescate” y apoyo ante “inundaciones, desbordes y otros siniestros en Arequipa”.

Se han registrado fuertes lluvias durante los últimos días en el sur de los Andes peruanos que han causado recurrentes inundaciones en Arequipa, una de las principales ciudades del país.

Al momento se han reportado dos muertes y 150 damnificados por las inundaciones en la región.

