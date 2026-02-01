Mueren al menos 12 mineros ucranianos tras un ataque con dron ruso a un autobús

Al menos 12 personas murieron y otras ocho resultaron heridas después de que un dron ruso impactara un autobús en…

Al menos 12 personas murieron y otras ocho resultaron heridas después de que un dron ruso impactara un autobús en la región de Dnipropetrovsk, en el sureste de Ucrania, informaron las autoridades este domingo.

DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, dijo que Moscú lanzó un “ataque a gran escala” contra minas de DTEK en la región de Dnipropetrovsk. En uno de los ataques, fue alcanzado un autobús que transportaba a mineros al finalizar su turno.

“Al menos 12 trabajadores mineros murieron y ocho resultaron heridos luego de un ataque ruso a un autobús que transportaba a personal de una mina de DTEK en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk”, señaló DTEK en una actualización el domingo por la tarde. En un comunicado previo, había dicho que los muertos eran 15.

El gobernador regional Oleksandr Ganzha confirmó el ataque mortal en el distrito de Pavlohrad, en la región de Dnipropetrovsk.

El ataque provocó un incendio, que ya fue extinguido, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, calificó el hecho como “un ataque cínico y deliberado contra trabajadores del sector energético” y dijo que “el enemigo rendirá cuentas por estos crímenes”, en una publicación en Telegram.

El incidente se produce tras un ataque contra una maternidad en la ciudad de Zaporiyia, también en el sureste de Ucrania, el domingo por la mañana. Al menos seis personas resultaron heridas en ese ataque, según la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko.

Según el Ministerio de Sanidad de Ucrania, todo el personal médico y los pacientes se encontraban en refugios en el momento del ataque, incluidas tres mujeres que estaban de parto.

Mientras tanto, se están realizando esfuerzos para impedir que las fuerzas rusas utilicen Starlink para guiar sus drones sobre Ucrania.

El ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, dijo el domingo que Kyiv estaba trabajando con la empresa SpaceX de Elon Musk para garantizar que solo funcionen en el país los terminales de Internet Starlink autorizados. “Los terminales no verificados serán desactivados”, afirmó.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó en una publicación en X el domingo que la próxima ronda de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania, tendrá lugar los días 4 y 5 de febrero en Abu Dabi.

El medio de comunicación estatal ruso TASS también informó más tarde de que las conversaciones tendrían lugar “a mediados de la semana”, citando una fuente.

Las segundas conversaciones estaban previstas inicialmente para el domingo, aunque Zelensky advirtió días antes que podrían posponerse debido a la evolución de la situación entre Estados Unidos e Irán.

Las primeras conversaciones de este tipo tuvieron lugar en la capital de los Emiratos Árabes Unidos el pasado fin de semana y fueron calificadas por todas las partes como “constructivas”.

