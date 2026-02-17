Muere el reverendo Jesse Jackson, activista pionero de los derechos civiles, a los 84 años

El reverendo Jesse Louis Jackson, el destacado líder de los derechos civiles cuya visión moral y apasionada oratoria transformaron el…

El reverendo Jesse Louis Jackson, el destacado líder de los derechos civiles cuya visión moral y apasionada oratoria transformaron el Partido Demócrata y Estados Unidos, falleció, según confirmó a CNN un portavoz de la Coalición Rainbow PUSH. Tenía 84 años.

Jackson, un protegido del reverendo Martin Luther King Jr., había sido hospitalizado en los últimos meses y estaba bajo observación por parálisis supranuclear progresiva (PSP), dijo la Coalición Rainbow PUSH.

Jackson fue lo que un experto llamó “un estadounidense original”. Nació de una madre adolescente soltera en Greenville, Carolina del Sur, durante la era de las leyes de Jim Crow, pero se convirtió en un ícono de los derechos civiles y un político innovador que realizó dos electrizantes campañas presidenciales en la década de 1980.

Su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos contribuyó a forjar un movimiento global por la libertad y la dignidad. Incansable agente de cambio, elevó la voz de quienes no la tenían, desde sus campañas presidenciales en la década de 1980 hasta la movilización de millones de personas para registrarse como votantes, dejando una huella imborrable en la historia.

La doble candidatura de Jackson a la postulación presidencial demócrata inspiró a la comunidad afroestadounidense y dejó atónitos a los observadores políticos, quienes se maravillaron de su capacidad para atraer al electorado blanco. Ya era una figura transnacional afroestadounidense mucho antes de que Barack Obama llegara a la escena nacional.

Jackson saltó a la fama nacional por primera vez en la década de 1960 como colaborador cercano del reverendo Martin Luther King Jr. Después del asesinato de King, en 1968, Jackson se convirtió en uno de los líderes de los derechos civiles más transformadores de Estados Unidos, para disgusto de algunos de los colaboradores de King, que pensaban que era demasiado impulsivo.

Pero su Coalición Arcoíris, una audaz alianza de negros, blancos, latinos, asiático-estadounidenses, nativos americanos y personas LGBTQ, ayudó a allanar el camino para un Partido Demócrata más progresista.

“Nuestra bandera es roja, blanca y azul, pero nuestra nación es un arcoíris: rojo, amarillo, marrón, negro y blanco, y todos somos preciosos a los ojos de Dios”, dijo una vez Jackson.

Una de las frases emblemáticas de Jackson era “Mantén viva la esperanza”. La repetía con tanta frecuencia que algunos comenzaron a parodiarla, pero nunca pareció perder su significado para él. Fue una fuerza impulsora de la justicia social durante tres épocas: la era de Jim Crow, la era de la lucha por los derechos civiles y la era posterior, que culminó con la elección de Obama y el movimiento Black Lives Matter.

Gracias a su elocuencia y singular empuje, Jackson no solo mantuvo viva la esperanza en sí mismo. Su sueño de un Estados Unidos vibrante y multirracial aún inspira a millones de estadounidenses hoy.

La visión de Jackson transformó el Partido Demócrata. Fue el primer aspirante presidencial en hacer del apoyo a los derechos de los homosexuales una parte importante de su plataforma de campaña, y realizó un esfuerzo concertado para desafiar la priorización del Partido Demócrata de los votantes blancos, moderados y de clase media, afirma David Masciotra, autor de “I Am Somebody: Why Jesse Jackson Matters”.

“Un Partido Demócrata que ahora representa a un Estados Unidos multicultural y tiene a alguien como Kamala Harris como [ex] vicepresidenta y a Obama como expresidente comenzó de muchas maneras con esas campañas de Jackson”, dice Masciotra.

Obama podría no haber llegado nunca a la Casa Blanca sin las pioneras campañas presidenciales de Jackson. Jackson luchó con éxito para cambiar la asignación de delegados durante las primarias demócratas, de un sistema de “el ganador se lo lleva todo”, que beneficiaba a los favoritos, a un sistema proporcional que beneficiaba a otros candidatos incluso si no ganaban ningún estado.

Esos cambios ayudaron a Obama a conseguir una victoria sobresaliente sobre la favorita Hillary Clinton durante las primarias demócratas de 2008, dice Masciotra.

Una vez le preguntaron a Jackson si le dolía no haberse convertido en el primer presidente negro del país.

“No”, le dijo a un columnista de The Guardian, “porque fui un pionero, un explorador. Tuve que lidiar con la duda, el cinismo y el miedo a que una persona negra se presentara. Había académicos negros escribiendo artículos sobre por qué estaba perdiendo el tiempo. Incluso los negros decían que una persona negra no podía ganar”.

Jackson desbarató la idea de que una persona negra no podía ser un candidato presidencial viable. Algunos expertos predijeron que sus oponentes políticos más experimentados lo superarían en fuerza durante los debates presidenciales. Reconocieron a regañadientes su carisma, pero muchos nunca le reconocieron su capacidad analítica ni su perspicacia política.

“Resultó que no solo se defendía bien, sino que a menudo ganaba esos debates”, afirma Masciotra.

Los observadores políticos no deberían haberse sorprendido. Jackson fue uno de los comunicadores más talentosos de la historia estadounidense. Incluso de niño, poseía una facilidad sobrenatural para las palabras y las metáforas. Al igual que King, inyectó la rima, las cadencias y la imaginería poética de la predicación de la Iglesia negra en la vida política estadounidense.

“Jesse era un tipo inusual, incluso cuando apenas estaba aprendiendo a hablar”, dijo Noah Robinson, el padre de Jackson, a The New York Times en 1984. “Decía: ‘Voy a guiar a la gente a través de los ríos del agua’”.

La frase característica de Jackson, “Soy alguien”, que solía corear durante sus discursos, se dirigía tanto a sí mismo como a su público. Marshall Frady, autor de Jesse: La vida y la peregrinación de Jesse Jackson, afirmó que Jackson poseía un talento prodigioso, pero que lo atormentaban profundas inseguridades a pesar de todo lo que había hecho.

Algunas de esas inseguridades surgieron de su infancia. Jackson nació el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur, un paria por partida doble debido a su raza y las circunstancias de su nacimiento. Nació en el sur de Estados Unidos, en plena era de segregación racial, hijo de Helen Burns, entonces soltera, de 16 años, y su vecino de al lado, Noah Robinson, quien estaba casado. Burns se casó un año después, y su esposo, Charles Jackson, adoptó a su hijo.

Los biógrafos describen invariablemente a Jackson como un niño solitario y diferente. Sus compañeros de clase se burlaban de él por ser “un don nadie sin padre”. Frady lo describió como un “niño pequeño, afligido y melancólico”.

Pero Jackson le dijo a un reportero de The New York Times que tenía un “superávit paterno”. Aseguró que sus padres biológico y adoptivo eran amigos, y que heredó su fuerte ego y su “sentido de la dignidad” de su padre biológico.

“Es ahí donde me impulsa a pensar que puedo cambiar el Sur a través del movimiento por los derechos civiles y postularme a la presidencia”, dijo Jackson.

Jackson logró construir la vida familiar estable que le fue negada de niño. En 1962, se casó con Jacqueline Lavinia Brown, quien en muchos sentidos era tan dinámica y decidida como él. Tuvieron cinco hijos y permanecieron juntos durante los altibajos de la fortuna que Jackson sufrió durante sus seis décadas de vida pública.

Jackson dijo una vez que “tanto las lágrimas como el sudor son salados”, pero si bien las lágrimas generan compasión, “el sudor te trae cambios”. Utilizó las lágrimas de su infancia para canalizarlas hacia un activismo incansable que solo decayó cuando anunció en 2017 que padecía la enfermedad de Parkinson. Su familia posteriormente declaró que padecía parálisis supranuclear progresiva (PSP), que presenta síntomas similares.

Las otras debilidades de Jackson eran evidentes mucho antes de ese diagnóstico. Fue acusado de exagerar sus acciones tras el asesinato de King y de hacer comentarios antisemitas. También tuvo una hija tras una aventura con una exasesora. Pocos líderes nacionales experimentaron sus altibajos en el escenario nacional como Jackson.

Sin embargo, continuó generando cambios mientras acaparaba titulares. En 1984, negoció la liberación de 48 prisioneros cubanos y cubanoestadounidenses retenidos en Cuba y del teniente de la Marina Robert Goodman, un piloto afroestadounidense secuestrado en Siria.

En 1999, negoció la liberación de tres soldados estadounidenses que habían permanecido retenidos en la entonces Yugoslavia durante más de un mes. Un año después, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país.

En sus últimos años, Jackson se convirtió en un estadista veterano del movimiento por los derechos civiles. Fue un puente entre el movimiento por los derechos civiles de la década de 1960 y la era contemporánea, cuando muchos jóvenes estadounidenses blancos no veían nada extraño en un hombre negro en la Casa Blanca.

Cuando Obama pronunció su discurso de victoria la noche de las elecciones en el Grant Park de Chicago, en 2008, ante una multitud masiva de espectadores que lo aclamaban, las cámaras captaron a Jackson mirando con lágrimas en los ojos.

“Lloré porque pensé en quienes lo hicieron posible y que no estaban allí”, explicó Jackson más tarde. “Gente que pagó un precio muy alto: Ralph Abernathy, el Dr. King, Medgar Evers, Fannie Lou Hamer… aquellos que formaron parte del movimiento en el Sur”.

Jackson sufrió otros problemas de salud en los últimos años. Él y su esposa fueron hospitalizados en agosto de 2021 tras dar positivo por covid-19. Y en noviembre de 2021, fue hospitalizado tras caerse y golpearse la cabeza durante una protesta en la Universidad Howard de Washington.

Fue arrestado en 2021 mientras instaba al Congreso a proteger el derecho al voto y encabezó una marcha por la reforma de la justicia penal ese mismo año.

Jackson anunció planes de renunciar como presidente de la Coalición Rainbow PUSH en 2023, más de 50 años después de fundar la organización internacional de derechos humanos y civiles.

Su legado se celebró al año siguiente cuando fue homenajeado en el escenario de la Convención Nacional Demócrata de 2024, en la que Kamala Harris se convertiría en la primera mujer negra en liderar una candidatura de un partido importante.

El activista de derechos civiles, el reverendo Al Sharpton, acaba de publicar una declaración en la que rinde homenaje a Jesse Jackson, a quien llamó su “mentor” y “un movimiento en sí mismo”.

“Hoy perdí al hombre que me inspiró a encontrar un propósito cuando tenía tan solo doce años. Y nuestra nación perdió a una de sus voces morales más importantes. El reverendo Dr. Jesse Louis Jackson no fue simplemente un líder de los derechos civiles; fue un movimiento en sí mismo”, escribió Sharpton en X.

Sharpton dijo que uno de los “mayores honores de mi vida fue aprender a su lado” y describió a Jackson como “familia”.

“El reverendo Jackson estuvo presente dondequiera que la dignidad fuera atacada, desde el apartheid en el extranjero hasta la injusticia en casa. Su voz resonó en las salas de juntas y en las cárceles. Su presencia conmovió a todos. Su fe nunca flaqueó”, escribió Sharpton.

Aunque está “desconsolado”, dijo, también está “eternamente agradecido de que Dios me haya permitido caminar al lado de un hombre que ayudó a doblar el arco de la historia y dio forma al arco de mi propia vida”.

“Hoy lloramos. Pero no nos retiramos. Oramos para que la familia Jackson lleve la antorcha. La mejor manera de honrar al reverendo Jesse Jackson no es solo con la memoria, sino con el movimiento. Nos enseñó a seguir marchando. Nos enseñó a seguir organizándonos. Nos enseñó que la justicia nunca se da, se exige”, subrayó Sharpton.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.