Muere el ayatola Alí Jamenei, líder supremo de Irán

El ayatola Seyyed Alí Jamenei, quien gobernó Irán con mano de hierro como su líder supremo durante casi cuatro décadas,…

El ayatola Seyyed Alí Jamenei, quien gobernó Irán con mano de hierro como su líder supremo durante casi cuatro décadas, enfrentándose a Estados Unidos e Israel mientras aplastaba la disidencia y avanzaba un controvertido programa nuclear en casa, murió en una serie de ataques encabezados por Estados Unidos e Israel, un desarrollo sísmico que sumerge a su nación y a la región en territorio desconocido.

Múltiples medios estatales iraníes confirmaron la muerte de Jamenei el domingo por la mañana, hora local, horas después de que funcionarios estadounidenses e israelíes declararan que había muerto en sus ataques conjuntos dirigidos contra su régimen.

Uno de los hombres más poderosos de Medio Oriente, Jamenei dominó Irán durante un reinado definido por la resistencia y la resiliencia: se mantuvo firme ante décadas de presión occidental e israelí destinadas a forzar a la República Islámica a someterse a su voluntad. Bajo su liderazgo, Irán expandió su influencia mucho más allá de sus fronteras, ganando reputación como una potencia regional formidable y peligrosa a la que había que tener en cuenta.

Pero su muerte llega en un momento en que Irán está, posiblemente, en su punto más débil desde que asumió el poder en 1989. Décadas de sanciones occidentales ya habían dejado al país aislado y económicamente golpeado antes de que los ataques estadounidenses e israelíes en junio de 2025 asestaran un duro golpe a su Gobierno.

Nuevos ataques lanzados el 28 de febrero apuntaron específicamente a Jamenei y otros altos líderes, devastando su residencia y oficinas en Teherán.

“El Líder Supremo de Irán ha alcanzado el martirio”, informó la emisora estatal IRIB el domingo por la mañana.

Jamenei murió “en su oficina en la casa del líder” mientras “cumplía con sus deberes” en el momento del ataque a primera hora del sábado, informó la agencia estatal Fars News Agency.

Imágenes satelitales de Airbus mostraron humo negro elevándose desde el complejo del líder en Teherán tras el ataque. Las imágenes parecen mostrar que varios edificios del complejo resultaron gravemente dañados por los ataques.

Los más recientes ataques estadounidenses-israelíes se produjeron después de la represión de las protestas antigubernamentales iraníes que comenzaron a finales de diciembre por agravios económicos, pero que rápidamente se volvieron políticas, extendiéndose por las 31 provincias del país en cuestión de semanas. El régimen respondió con una brutal represión, matando a miles de manifestantes y provocando una protesta mundial y una amenaza de intervención del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Esa intervención llegó el sábado, cuando Trump dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses estaba llevando a cabo una “operación masiva y continua para evitar que esta dictadura tan malvada y radical amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional”.

También hizo un llamado al pueblo iraní para que “tome el control de su Gobierno”, y agregó que ahora “tienen un presidente que les está dando lo que quieren, así que veamos cómo responden”.

En los últimos años del obstinado Gobierno de Jamenei, el país se volvió cada vez más aislado, plagado de corrupción y hundido en el caos económico, con perspectivas menguantes para una creciente población joven y una clase media en disminución.

Los partidarios de Jamenei argumentan que fue acorralado por perseguir una política exterior que desafiaba a Estados Unidos e Israel, y que su muerte fue el precio final que pagó por esa postura.

Bajo el liderazgo de Jamenei, Irán avanzó un controvertido programa nuclear que se convirtió en la línea divisoria definitoria entre la República Islámica y Occidente, y que él utilizó como moneda de cambio para ganar influencia sobre sus adversarios.

Gobernó una nación de 90 millones de personas con una civilización de 2.500 años, manteniendo un férreo control mientras consolidaba el poder.

Aunque rodeado de enemigos, Jamenei logró mantenerlos a raya durante mucho tiempo. Tras convertirse en la máxima autoridad política y religiosa de su país tras la muerte del anterior líder supremo, el ayatola Ruhollah Jomeini, en el contexto de la posguerra entre Irán e Iraq, Irán evitó ataques directos importantes de sus adversarios durante más de tres décadas, incluso cuando otros enemigos regionales de Estados Unidos e Israel caían uno tras otro. El régimen se afianzó con la formación del “Eje de la Resistencia”, una red flexible de grupos aliados repartidos por toda la región que permitió a Teherán proyectar poder en la puerta de sus enemigos.

Pero todo eso —junto con el aura de miedo e intimidación que Jamenei cultivó cuidadosamente— comenzó a desmoronarse en sus últimos años. La cadena de acontecimientos desencadenada por los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas rompió la imagen de Irán como una potencia regional impenetrable y desafiante.

El eje empezó a desmoronarse poco después de los ataques. Israel lanzó una devastadora guerra contra Hamas, y luego puso la mira en Hezbollah en Líbano, uno de los apoderados más valiosos de Irán. Posteriormente, las fuerzas israelíes se trasladaron a Siria tras la caída del presidente Bashar al-Assad.

Envalentonado por una serie de éxitos en el campo de batalla, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió “terminar el trabajo”, culminando en un ataque audaz y sin precedentes contra el propio Irán en junio de 2025, supuestamente para desmantelar su programa nuclear y su capacidad de defenderse. Los ataques israelíes finalmente involucraron a Estados Unidos, que atacó tres sitios nucleares iraníes en los últimos días de la guerra. Trump declaró que las instalaciones habían sido “aniquiladas”.

Seis meses después de esa guerra de 12 días, Irán había perdido la mayoría de sus cartas de negociación con Israel y Occidente, incluyendo gran parte de su influencia nuclear y sus apoderados regionales. El régimen se encontró sumido en una crisis económica aún más profunda, alimentando protestas masivas.

Con pocas opciones restantes, el Gobierno regresó a regañadientes a las conversaciones con Estados Unidos, pero se negó a ceder en su exigencia de continuar enriqueciendo uranio, un combustible para plantas nucleares que también puede usarse para fabricar una bomba.

Funcionarios iraníes y un mediador omaní se mostraron optimistas sobre un acuerdo tras la última ronda de conversaciones el jueves, y el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, dijo que un acuerdo estaba “al alcance”. Para la mañana del sábado, Estados Unidos e Israel habían lanzado un ataque sorpresa contra Irán.

Para sus partidarios, Jamenei era el líder firme e intrépido que trascendía la mera política e inspiraba devoción. Para sus críticos, tanto iraníes como extranjeros, era un tirano temido empeñado en aplastar a quienes se oponían a él mientras mantenía a su país aislado de Occidente.

Fue solo el segundo líder de la República Islámica y, de lejos, el que más tiempo estuvo en el cargo. Su Gobierno moldeó la psique nacional del régimen, y su muerte probablemente la transformará profundamente.

Jamenei, quien nació en 1939 en Mashhad, la ciudad más sagrada de Irán, se convirtió en clérigo musulmán chiita a una edad temprana. Fue activista antes de la Revolución Islámica de 1979, ayudando a organizar protestas contra el sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y pasando tiempo en prisión por ello.

También fue un objetivo para los oponentes del nuevo régimen islámico y sobrevivió a un intento de asesinato en 1981 que dejó discapacitado su brazo derecho.

Poco después, fue elegido presidente con una plataforma profundamente hostil a Occidente y su ideología liberal, y especialmente a Estados Unidos, amenazando con una dura lucha en caso de guerra.

“De ninguna manera estamos dispuestos a iniciar una guerra total con Estados Unidos, pero si ocurre, inevitablemente presentaremos una defensa muy fuerte”, dijo.

Fue protegido de Jomeini, quien lideró la lucha para derrocar al sha y fundó la República Islámica. Cuando Jomeini murió en 1989, Jamenei se convirtió en su sucesor en cuestión de semanas.

Aunque carecía del estatus teológico de Jomeini, Jameneí demostró ser políticamente astuto. Con el tiempo, consolidó el control sobre las fuerzas armadas de Irán, los servicios de inteligencia, el poder judicial y los medios estatales para asegurar que ninguna decisión importante pudiera tomarse sin su aprobación.

Fue el impulso de Jameneí al programa nuclear de Irán lo que finalmente llevó a los ataques contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos.

Aunque afirmó repetidamente que el programa tenía fines pacíficos —e incluso emitió un decreto religioso, o fatwa, proclamando que las armas nucleares estaban prohibidas por el Islam—, apoyó firmemente el desarrollo de la energía nuclear como una cuestión de soberanía nacional y de influencia estratégica.

Para cuando Hasán Rohaní, un político centrista, sucedió al línea dura Mahmud Ahmadineyad como presidente en 2013, el enfrentamiento nuclear con Occidente se había convertido en el mayor desafío de política exterior de Irán. Con la aprobación de Jamenei, la administración de Rohaní negoció el acuerdo nuclear de 2015 (conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, o JCPOA, por sus siglas en inglés) con las potencias mundiales, incluidos Estados Unidos. El acuerdo tenía como objetivo liberar a la economía iraní de años de sanciones paralizantes a cambio de límites al programa nuclear iraní, especialmente al enriquecimiento de uranio.

Pero Jamenei se mantuvo escéptico. Su reticencia a abrazar plenamente el acuerdo contribuyó a su fragilidad. Cuando Trump salió unilateralmente del acuerdo en 2018, Irán siguió cumpliéndolo. Pero un año después, Teherán dijo que ya no estaría obligado a sus compromisos si las otras partes del JCPOA incumplían los suyos.

Jamenei aprovechó el momento para acelerar el enriquecimiento de uranio y se inclinó aún más hacia una doctrina de “economía de resistencia”, enfatizando la autosuficiencia y el enfrentamiento por encima del compromiso.

A finales de junio de 2019, se impusieron nuevas sanciones estadounidenses contra el propio Jamenei, así como contra su oficina, para bloquear el acceso de Irán al sistema financiero internacional. La política punitiva de “máxima presión” de Trump paralizó la economía iraní y negó efectivamente a su pueblo los beneficios prometidos del pacto nuclear.

La elección del presidente reformista Masoud Pezeshkian en 2024, con una plataforma de volver a relacionarse con el mundo y resolver el enfrentamiento nuclear de Irán, trajo esperanzas de revitalizar la economía iraní y reintegrar a la República Islámica en la comunidad internacional. Las conversaciones se reanudaron con Estados Unidos un año después, pero las esperanzas de alcanzar una distensión con Occidente se vieron frustradas por el ataque de Israel a Irán en medio de esas conversaciones, ya que buscaba aprovechar sus ganancias militares tras los ataques del 7 de octubre.

Ocho meses después, Irán y Estados Unidos iniciaron otra ronda de conversaciones indirectas, mediadas por Omán. A pesar de entablar diálogo con Teherán, el Gobierno de Trump inició el mayor despliegue militar estadounidense en Medio Oriente en más de dos décadas. Trump envió señales contradictorias, diciendo que las conversaciones iban bien, mientras defendía un cambio de régimen en Irán.

Si bien Irán siempre negó cualquier participación o conocimiento previo de los ataques del 7 de octubre por parte de Hamas y milicias aliadas, el asalto y los sísmicos acontecimientos regionales que desencadenó tuvieron importantes implicaciones para un pilar clave del legado de Jamenei: la dependencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y de los grupos aliados que apoyaba para proyectar poder más allá de las fronteras de Irán.

Bajo Jamenei, la influencia de Irán se extendió a Iraq tras la caída de Saddam Hussein en 2003. En los años siguientes, Teherán también se convirtió en un actor importante en los conflictos regionales, incluida la guerra civil de Siria, donde las fuerzas del CGRI estuvieron al frente de las operaciones.

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), que reportaba directamente a Jamenei, se convirtió en la institución militar más poderosa de Irán, con una profunda influencia sobre la política interna y la economía. También ejercía una enorme influencia sobre grupos armados clave en otras partes de la región, como la otrora formidable Hezbollah del Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen y varios grupos chiitas armados en Ira1 y Siria. En 2019, Estados Unidos añadió a la IRGC a su lista de grupos terroristas designados, en una medida sin precedentes contra las fuerzas armadas de otro país.

En la década de 2010, a medida que crecía la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS), también lo hacía la implicación de Irán en los países árabes vecinos. Muchos musulmanes chiitas veían a ISIS como una amenaza existencial, y aunque las milicias respaldadas por Irán tuvieron cierto éxito al hacer retroceder al grupo, sus campañas también profundizaron las tensiones sectarias en la región.

Los musulmanes sunitas a menudo veían la lucha no solo como una batalla contra el terrorismo, sino como una guerra liderada por Irán contra su secta. Los poderosos estados árabes del golfo Pérsico veían los movimientos de Irán como parte de un esfuerzo más amplio para expandir un “Creciente Chiita” en toda la región, aumentando los temores de disturbios internos. A mediados de la década de 2010, varios estados árabes del golfo habían roto relaciones diplomáticas con Teherán.

Jamenei no retrocedió, sino que redobló el apoyo a los aliados de Irán. ISIS fue finalmente aplastado por una coalición multinacional en 2019, y la influencia regional de Irán se consolidó. Una Siria devastada se convirtió en un punto clave de operaciones para la IRGC, colocando a las fuerzas y aliados iraníes justo en la puerta de Israel. Con el tiempo, Arabia Saudita restableció relaciones con Irán mediante conversaciones secretas mediadas por China, y otros estados del golfo pronto siguieron el ejemplo. Para entonces, Irán había logrado mejorar las relaciones con varios vecinos. A pesar de las sanciones paralizantes, parecía estratégicamente en ascenso: su alcance regional más seguro que nunca.

Esa profundidad estratégica fue desmantelada poco a poco por Israel después de los ataques del 7 de octubre. Con sus aliados debilitados, Irán se volvió vulnerable y finalmente se convirtió en objetivo tanto de Israel como de Estados Unidos. Tras esa guerra de 12 días en junio, Teherán quedó con poco margen de negociación, sus instalaciones nucleares gravemente dañadas, sus aliados casi neutralizados y su economía hecha trizas.

Irán vio repetidos intentos de reforma durante el Gobierno de Jamenei, y repetidas represiones a esos esfuerzos. Trabajó para contener el movimiento reformista del presidente Mohammad Khatami a fines de los años noventa y apoyó la brutal represión de las protestas que estallaron en medio de denuncias de fraude en las elecciones de 2009 a favor del ultraconservador Ahmadinejad.

El respaldo público de Jamenei a Ahmadinejad y la posterior represión consolidaron su imagen como un líder intolerante a la disidencia y reacio al cambio.

La elección de Ebrahim Raisi como presidente en 2021 marcó la culminación de las ambiciones ideológicas de Jamenei: un panorama político dominado por fuerzas conservadoras y leales, con poco espacio para la disidencia. Raisi incluso fue considerado por algunos como el sucesor natural de Jameneí y de su visión del mundo.

Bajo Raisi, las fuerzas de seguridad iraníes reprimieron las manifestaciones provocadas por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que murió bajo custodia de la policía de la moral de Irán tras ser arrestada por supuestamente violar las leyes obligatorias del hiyab del país. Las protestas rápidamente evolucionaron hacia un levantamiento nacional liderado en gran parte por mujeres y jóvenes.

Una vez más, Jamenei utilizó toda la fuerza del Estado para sofocar los llamados al cambio, con cientos de muertos y miles de arrestados en la represión. La muerte prematura de Raisi en un accidente de helicóptero en 2024 le dio a Jamenei otra oportunidad para abordar la frustración pública, y muchos vieron la elección del reformista Masoud Pezeshkian como un paso en esa dirección.

Pero la agenda reformista de Pezeshkian —y sus esperanzas de lograr un acuerdo nuclear que pudiera traer alivio económico y social a su pueblo— fueron abruptamente descarriladas por los ataques de Israel.

Cuando estallaron las protestas seis meses después, reconoció los límites de la capacidad de su Gobierno para abordar las quejas económicas que alimentaron las manifestaciones. Para muchos iraníes, el presidente no había logrado sacar al país del aislamiento, no había logrado revivir un acuerdo nuclear y no había logrado entregar la prosperidad largamente prometida.

A finales de enero, Estados Unidos comenzó un enorme despliegue militar alrededor de Irán mientras mantenía conversaciones con Teherán a través de la mediación de Omán. Esas conversaciones nunca colapsaron formalmente, y todas las partes estaban señalando distintos grados de progreso apenas unas horas antes de los ataques que finalmente llevaron a la muerte de Jamenei.

Para Jamenei, fue un ajuste de cuentas final. Había pasado décadas advirtiendo que involucrarse con Occidente era inútil y que los enemigos de Irán eventualmente atacarían. Incluso si los cimientos que pasó años construyendo fueran borrados, para los sectores más duros de Irán, finalmente había sido reivindicado.

