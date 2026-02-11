Muere el actor James Van Der Beek, protagonista de “Dawson’s Creek”

El mundo del espectáculo está de luto. James Van Der Beek, el actor que dio vida al icónico Dawson Leery…

El mundo del espectáculo está de luto. James Van Der Beek, el actor que dio vida al icónico Dawson Leery en el drama adolescente de los 90 “Dawson’s Creek”, falleció este miércoles a los 48 años.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial publicado en la cuenta verificada de Instagram del actor. Van Der Beek, reconocido por su mirada suave, sus facciones juveniles y la sinceridad que imprimía en cada interpretación, se convirtió en un referente de la cultura pop global tras el éxito masivo de la serie que lo catapultó a la fama internacional.

“Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, dice el comunicado. “Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos a nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo.”

Su representante Whitney Tancred también confirmó la noticia cuando fue contactada por CNN.

Van Der Beek y su esposa Kimberly tuvieron seis hijos. En 2024, Van Der Beek, anunció que vivía con cáncer colorrectal en etapa 3.

Van Der Beek se interesó por la actuación en la escuela secundaria, y siendo adolescente pidió que lo llevaran a la ciudad de Nueva York para conseguir un agente y hacer audiciones para papeles.

Poco después, fue elegido para una obra fuera de Broadway, “Finding the Sun”, y luego obtuvo una beca académica para la Universidad Drew en Nueva Jersey.

Le siguieron más papeles, incluido el papel de Rick Sanford en la película de 1995 “Angus”, seguido de una pequeña participación en “I Love You, I Love You Not”, protagonizada por Claire Danes.

Después de tomarse un tiempo fuera de la universidad para viajar, Van Der Beek audicionó para el papel principal en “Dawson’s Creek”, que lo convertiría en una estrella.

La telenovela adolescente nocturna de WB también fue protagonizada por Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams.

El programa se emitió durante seis temporadas, desde 1998 hasta 2003, lanzando las carreras de los cuatro miembros principales del elenco.

Van Der Beek también encontró éxito en la pantalla grande con “Varsity Blues” en 1999, “Texas Rangers” en 2001 y “The Rules of Attraction” en 2002.

En 2003, se casó con la actriz Heather McComb, pero se divorciaron siete años después.

Al momento de su muerte, la esposa de Van Der Beek, Kimberly, compartió una campaña de GoFundMe a través de representantes y en redes sociales, alertando al público sobre la tensión financiera que la familia ha enfrentado desde que comenzó la enfermedad de Van Der Beek.

“El costo de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos. Se están esforzando por permanecer en su hogar y garantizar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este increíblemente difícil momento”, dice el resumen de la campaña. “El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia mientras transitan el camino que tienen por delante.”

Nacido en 1977 en Cheshire, Connecticut, Van Der Beek era el mayor de tres hijos. Se interesó por la actuación en la escuela secundaria y, cuando tenía 15 años, le dijo a su madre que quería hacer audiciones profesionales.

“Ella no me detuvo”, contó una vez. “Me llevó a Nueva York y me acompañó en el proceso.”

Poco después, fue elegido para una obra fuera de Broadway, “Finding the Sun”, y luego obtuvo una beca académica para la Universidad Drew en Nueva Jersey.

Le siguieron más papeles, incluido el de Rick Sanford en la película de 1995 “Angus”, seguido de un pequeño papel en “I Love You, I Love You Not” protagonizada por Claire Danes.

Después de tomarse un tiempo fuera de la universidad para viajar, Van Der Beek hizo una audición para el papel principal en “Dawson’s Creek”, que lo convertiría en una estrella.

En una entrevista con Larry King, Van Der Beek explicó una vez cómo inicialmente descartó la posibilidad de interpretar a Dawson Leery, un adolescente de Nueva Inglaterra y fanático del cine que madura junto a sus amigos de la infancia. Los personajes fueron escritos como jóvenes de 15 años. Cuando el actor hizo la audición, ya tenía 20.

“Entonces me llamaron de nuevo y querían volarme para una prueba en Los Ángeles, momento en el cual leí el guión y realmente me encantó”, dijo, y luego relató cómo leyó para varios ejecutivos de estudio junto con el creador de “Dawson’s Creek”, Kevin Williamson.

Van Der Beek explicó que luego supo que algunos ejecutivos no lo querían para el papel, pero que Williamson “tuvo que imponerse y decir: ‘Escuchen, yo creé a este personaje, conozco a este chico, ¡este chico es este personaje!’”

El drama juvenil nocturno de WB, que se emitió durante seis temporadas desde 1998 hasta 2003, también estuvo protagonizado por Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams, y ayudó a lanzar sus carreras.

Van Der Beek también tuvo éxito en la gran pantalla con “Varsity Blues” en 1999, “Texas Rangers” en 2001 y “The Rules of Attraction” en 2002. También fue concursante en la temporada 28 de “Dancing with the Stars” en 2019.

El elenco de “Dawson’s” se mantuvo unido a lo largo de los años, reuniéndose por última vez para una recaudación de fondos en la ciudad de Nueva York en otoño.

Van Der Beek había sido programado para aparecer junto a sus compañeros de elenco en esa reunión de “Dawson’s Creek”, pero tuvo que cancelar su participación en el evento debido a un virus estomacal.

Apareció de forma virtual, agradeciendo a Williams, quien organizó el evento —que benefició a la organización sin fines de lucro F Cancer y a Van Der Beek— y a todo el elenco. “He estado esperando con ansias esta noche durante meses y meses desde que mi ángel Michelle Williams dijo que lo estaba organizando”, dijo Van Der Beek en ese momento, como se ve en un video compartido en redes sociales por el pódcast “Back To You, Bob!”. “No puedo creer que no estoy allí.”

Este miércoles, su coprotagonista Busy Philipps, quien asistió a la reunión, escribió que Van Der Beek era “uno en mil millones y siempre será extrañado”.

“Estoy tan, tan triste”, dijo ella. “Era mi amigo y lo amaba, y estoy tan agradecida por nuestra amistad todos estos años.”

En los últimos meses, Van Der Beek fue abierto sobre la carga financiera que su tratamiento había puesto sobre su familia. Participó en una subasta en vivo en diciembre que presentó recuerdos de sus papeles en “Dawson’s Creek” y “Varsity Blues”.

Los homenajes a Van Der Beek llegaron rápidamente este miércoles tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Emma Slater, quien compitió como pareja de Van Der Beek en “Dancing With the Stars”, escribió en los comentarios de la publicación de Instagram que anunciaba su muerte que él “es y siempre será familia para mí”.

“Te quiero mucho, James. El hombre que eres, puedes estar orgulloso”, escribió. “Estoy muy agradecida de haber estado allí para despedirme de ti.”

La actriz Stacy Kiebler compartió una foto reciente de ella con Van Der Beek en su página de Instagram, escribiendo un conmovedor homenaje para el hombre que ella llamó “un regalo” y recordando su visita durante sus “últimos días”.

“En estos últimos días, me enseñaste más sobre estar presente que cualquier libro jamás podría”, escribió. “Tu presencia fue una luz brillante en mi vida, y en la de tantos otros. Y aunque tu cuerpo físico ya no esté aquí, sé que tu espíritu está haciendo grandes cosas. Ya lo siento.”

Kevin Smith recordó a Van Der Beek rememorando las veces que lo convocó para aparecer en sus películas de culto, incluyendo “Jay and Silent Bob Strike Back” (2001) y “Jay and Silent Bob Reboot” (2019).

“James no solo nos prestó su nombre y celebridad, vino a JUGAR, haciendo momentos memorables en películas olvidables”, escribió Smith en su página de Instagram. “Una de las mejores cosas que puedes hacer por alguien es soñar sus sueños con ellos o por ellos – así que siempre recordaré a #jamesvanderbeek como la superestrella generosa, divertida, cálida y con los pies en la tierra que dos veces me ayudó a hacer mis sueños realidad, con 18 años de diferencia.”

Van Der Beek se mantuvo activo en sus redes sociales hasta hace relativamente poco, compartiendo varias observaciones sobre su vida y sobre lo especial e importante que era para él su papel como padre.

En su cumpleaños número 48 en marzo pasado, Van Der Beek compartió un video testimonial y dijo que, si bien convertirse en padre fue lo “máximo” para él en cuanto a cómo se definía, el estar “cara a cara con la muerte” lo obligó a cuestionar ideales que había sostenido anteriormente.

“Si solo soy un tipo demasiado delgado y débil, solo, en un departamento con cáncer, ¿qué soy? Y medité y la respuesta llegó: soy digno del amor de Dios, simplemente porque existo”, dijo. “Y si soy digno del amor de Dios, ¿no debería también ser digno de mi propio amor? Y lo mismo es cierto para ti.”

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

Alli Rosenbloom de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.