Muere ahogado en un río del noroeste de Colombia el número dos del Clan del Golfo

El número dos del Clan del Golfo, José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, murió ahogado en un río del departamento caribeño de Córdoba, señaló ese grupo, la mayor banda criminal de Colombia, en un comunicado conocido por EFE.

«José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como ‘Gonzalito’, falleció por ahogamiento luego de que la embarcación en la que se movilizaba sufriera un volcamiento en el río Esmeraldas» en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba (noroeste), señala el comunicado firmado por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Para las autoridades, Sánchez Sánchez era uno de los hombres más poderosos del Clan del Golfo y tenía un amplio prontuario por narcotráfico, homicidio, concierto para delinquir agravado y control de economías ilegales, y además se le señalaba como articulador de rutas de salida de cocaína por el Caribe y el noroeste del país.

En el comunicado, el Clan del Golfo asegura que alias Gonzalito se desplazaba junto a su esquema de seguridad con el propósito de realizar «actividades pedagógicas» relacionadas con el ingreso de integrantes del EGC a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), creadas por el Gobierno colombiano como parte de los diálogos sociojurídicos con esa organización.

Tierralta, donde ocurrió el hecho, es uno de los municipios definidos por el Ejecutivo como ZUT, junto con Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó (noroeste), áreas que funcionarán hasta el 31 de diciembre de 2026 para facilitar la ubicación gradual de combatientes del Clan del Golfo dentro del proceso de sometimiento a la justicia y tránsito a la vida civil.

Las ZUT se crearon en las conversaciones que el Gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene desde septiembre pasado con el Clan del Golfo en Doha, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza, y comenzaron a funcionar el pasado 22 de diciembre de 2025.

En estas zonas se suspenden órdenes de captura con fines de extradición para los miembros del Clan del Golfo incluidos en listados avalados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y cuentan con seguimiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA).

El Clan del Golfo, considerado heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006, es la mayor organización criminal del país, con más de 9.000 integrantes y presencia en más de 300 municipios, según investigaciones independientes, y sus principales fuentes de financiación son el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Un informe divulgado el pasado viernes por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señaló que el número de miembros de grupos armados ilegales creció el 23,5 % el año pasado, hasta superar los 27.000 integrantes, y el más numeroso es el Clan del Golfo, que cuenta con 9.840 miembros, un 30 % más que en 2024.

Tras la captura en 2021 y extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el mando de la organización quedó en manos de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, mientras que a Gonzalito se le consideraba como uno de los principales articuladores de la estructura central del grupo.

El pasado 16 de diciembre, Estados Unidos designó al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera, una decisión que conlleva sanciones financieras, congelación de activos y la posibilidad de procesar penalmente a quienes apoyen directa o indirectamente al grupo.

El gobierno estadounidense tomó esa medida en un contexto de tensión diplomática entre Colombia por diferencias sobre la lucha contra el narcotráfico, entre otros asuntos.

