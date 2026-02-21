Muchas importaciones canadienses y mexicanas están protegidas del nuevo arancel del 15 % de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel en respuesta al fallo de la Corte Suprema del…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel en respuesta al fallo de la Corte Suprema del viernes, pero con algunas excepciones, especialmente para ciertas importaciones de Canadá, México y algunos países de América Latina.

Una hoja informativa de la Casa Blanca publicada junto con el arancel inicial del 10 % indica que las importaciones cubiertas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) están protegidas del impuesto, así como los “artículos textiles y de vestir” provenientes de República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

También se mencionan otras excepciones, incluidas exclusiones para vehículos de pasajeros, productos agrícolas, electrónicos y ciertos metales y minerales.

Sin embargo, esto no significa que México y Canadá estén libres de aranceles. Algunos de los productos exentos del impuesto del 15 % ya están sujetos a los aranceles que Trump impuso por motivos de seguridad nacional en virtud de la Sección 232, que incluye impuestos sobre la madera, el acero, el aluminio, los automóviles y las autopartes.

El viernes, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien ha intercambiado frecuentes críticas y amenazas con Trump sobre comercio, prometió seguir “luchando hasta que se eliminen todos los aranceles contra Canadá”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.