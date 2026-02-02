Mike Macdonald, el entrenador que aprendió a los golpes cómo llegar al Super Bowl

Cuando era un adolescente, Mike Macdonald soñaba con llegar a la NFL. Sin embargo, mientras estaba jugando como linebacker en…

Cuando era un adolescente, Mike Macdonald soñaba con llegar a la NFL. Sin embargo, mientras estaba jugando como linebacker en la Centennial High School de Roswell, en Georgia, comenzó a sentir molestias en sus articulaciones y pinzamientos en los nervios. Eso, sumado a una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla, le hizo prescindir temprano de lo que parecía una prometedora trayectoria como jugador, y lo obligó a repensar su futuro.

En la Universidad de Georgia encontró el camino. Mientras jugaba como tercera base para el equipo de béisbol de esa casa de estudios, siempre terminaba dando asistencia a sus compañeros, enseñándoles o corrigiéndoles algún detalle. Era cuestión de tiempo para que encontrara su verdadera pasión.

Macdonald comenzó siendo entrenador de fútbol americano en equipos de secundaria, pero llegó rápidamente al nivel universitario en Georgia, donde escaló hasta ser uno de los coaches del conjunto universitario.

Al tiempo que se graduó en finanzas de la universidad en 2010, terminó entrando al staff de los Bulldogs como coordinador defensivo. Estando allí, en 2013, le salió una oportunidad para irse a los Ravens de Baltimore como asistente del legendario John Harbaugh, donde pasó por distintas áreas de la coordinación defensiva del equipo hasta 2020.

En 2021 se fue a Michigan junto a Jim Harbaugh (el hermano de John, hoy entrenador en jefe de los Chargers de Los Ángeles) para asumir el cargo de coordinador defensivo, pero tras solo un año los Ravens volvieron a contratarlo como coordinador, puesto que ocupó por dos años, hasta que llegó el llamado desde Seattle.

Como su rival del Super Bowl LX, Mike Vrabel, Mike Macdonald está más enfocado en el lado defensivo de sus equipos. Sus dirigidos lo describen como un obsesivo del estudio del juego, al tiempo que destacan la inteligencia con la que realiza las lecturas de los rivales que tiene enfrente.

Acompañado de Klint Kubiak como coordinador ofensivo, asumió en enero de 2024 la conducción de los Seahawks de Seattle en un reto supuesto a durar mucho tiempo, pero que en su primer discurso resultó profético.

“Tenemos un gran programa listo para ustedes. Una de las cosas que quiero que sientan es la visión que tenemos de equipo para ustedes. Les pido, ahora mismo, que estén aquí, quiero que hagamos ahora un adelantamiento rápido a enero. Se juega el campeonato de la NFC, 30 y algo de grados, está mojado, con brisa, “una m***da” para ellos, perfecto para nosotros. Estamos sueltos, enfocados, confiados. Pasamos los últimos 9 meses reuniendo cada oportunidad. Ellos saben que enfrentan a un equipo que peleará a muerte y no se rendirá. Saben que somos inevitables. Vamos a trabajar”.

Desde que tomó la franquicia, Macdonald dejó marca de 10 triunfos y 7 derrotas en su primer año, y de 14 victorias y 3 caídas en el segundo, alcanzando el título de la Conferencia Nacional en 2025 y un viaje al Super Bowl que le costó cambios, resiliencia, dolores y el disfrute de llegar al gran partido del año.

