México pide “prudencia” y “sangre fría” frente a los nuevos aranceles de Trump tras fallo de la Corte Suprema

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, dijo este viernes que el país toma con “prudencia” el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que impondrá nuevos aranceles globales del 10 %, luego de que la Corte Suprema de EE.UU. determinó que son ilegales los impuestos al comercio mundial que el mandatario había impuesto previamente.

Durante una conferencia de prensa, Ebrard señaló que México revisará tanto el fallo de la Corte de Estados Unidos como el anuncio de nuevos aranceles.

“Primero, lo que aconsejaría es prudencia. ¿Por qué? Porque acaba de haber una conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta (Claudia) Sheinbaum, con sangre fría”, dijo el secretario.

“Él acaba de anunciar hace unos momentos que va a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la Corte. Entonces, tenemos que ver cómo va a ser eso. Parece que va a ser en los próximos tres días”, agregó.

De acuerdo con Ebrard, el 85 % de lo que México exporta a Estados Unidos, su principal socio comercial, no tiene aranceles.

Ebrard también dijo que la próxima semana viajará a Estados Unidos para revisar en qué situación queda México después del anuncio de Trump de este viernes. Él y otros funcionarios de México se mantienen en comunicación con sus pares de EE.UU. y Canadá de cara a la renegociación del tratado comercial entre los tres países (T-MEC), un proceso que está previsto para este año.

El fallo de la Corte que pone freno a los aranceles que Trump había impuesto el año pasado representa uno de los mayores reveses que ha tenido el mandatario desde que inició su segundo período presidencial el 20 de enero de 2025.

Cuando los anunció, Trump argumentó que eran una medida necesaria porque, desde su perspectiva, Estados Unidos pierde en la mayoría de sus relaciones comerciales con el mundo. Varios países rechazaron la medida.

Este viernes, Trump dijo estar “profundamente decepcionado” con la resolución de la Corte y consideró que esta no actúa en beneficio de los estadounidenses, por lo que ahora su gobierno impondrá nuevos impuestos al comercio.

Luego de que se dio a conocer el fallo contra los anteriores aranceles de Trump, el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica dijo en un comunicado que se mantendrá monitoreando la situación en busca de posibles afectaciones a las exportaciones del país.

“De igual forma, seguiremos fortaleciendo el diálogo con los Estados Unidos para impulsar un comercio bilateral libre y comprensivo que beneficie a ambas naciones. El Ministerio de Comercio Exterior ha mantenido por varios meses un diálogo prudente y productivo con las autoridades estadounidenses reafirmando el papel de Costa Rica como socio estratégico y como suplidor seguro y resiliente”, dijo.

Hasta ahora, Costa Rica no se ha pronunciado sobre los nuevos aranceles del 10 % anunciados por Trump.

