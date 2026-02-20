México intercepta un semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en el Pacífico

La Marina de México interceptó este jueves en el océano Pacífico un semisumergible con cuatro toneladas de cocaína. Según detalló…

Según detalló la Secretaría de Marina (Semar) en un comunicado, el operativo contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El procedimiento se realizó de manera conjunta entre la Armada de México en funciones de Guardia Costera, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El semisumergible llevaba 179 bultos de distintas dimensiones que contenían cocaína por una cantidad total de aproximadamente cuatro toneladas. Tres personas fueron arrestadas tras la incautación. La intercepción se llevó a cabo a más de 250 millas náuticas (unos 463 kilómetros), al sur-suroeste del puerto de Manzanillo, Colima, según la Semar. El despliegue para este operativo estuvo conformado por “una patrulla oceánica que realizó el aseguramiento, en conjunto con dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras”.

“En la última semana, las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga”, aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, en una publicación en su cuenta de X. “Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”, añadió el funcionario.

