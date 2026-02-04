Melinda French Gates dice que su exesposo Bill Gates tiene preguntas que responder sobre sus vínculos con Epstein

Melinda French Gates dijo que se sintió llena de una “tristeza increíble” cuando la semana pasada se publicaron más documentos…

Melinda French Gates dijo que se sintió llena de una “tristeza increíble” cuando la semana pasada se publicaron más documentos que detallan los vínculos de su exesposo y cofundador de Microsoft, Bill Gates, con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La filántropa, que se divorció de Gates en 2021, habló sobre su reacción ante la controversia, diciendo que estaba “feliz de estar lejos de todo ese lío”, en un video de adelanto de su participación en el podcast “Wild Card” de NPR.

“Cualesquiera que sean las preguntas que queden sobre eso —ni siquiera puedo empezar a saberlo todo— esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exesposo. Ellos deben responder a esas cosas, no yo”, dijo. NPR informó que la entrevista completa se publicará este jueves.

La larga relación entre Bill Gates y Epstein está bien documentada, pero surgieron nuevas preguntas sobre sus tratos cuando el Departamento de Justicia publicó el viernes pasado más de 3 millones de páginas de archivos relacionados con la investigación sobre Epstein.

No está claro quién escribió lo que parecen ser borradores de mensajes de 2013 guardados en la cuenta de correo electrónico de Epstein. Pero parecen documentar, en un estilo de flujo de conciencia, sentimientos de traición dirigidos al cofundador de Microsoft. Los borradores mencionan discordias matrimoniales entre Gates y su entonces esposa Melinda. También se discuten acuerdos comerciales, la idea de que Gates tenía preocupaciones sobre una enfermedad de transmisión sexual y negocios fallidos.

Bill Gates no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein.

Un portavoz del magnate del software dijo a NPR que las afirmaciones son “absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no tener una relación continua con Gates y hasta dónde llegaría para atraparlo y difamarlo”.

French Gates dijo que leer los nuevos detalles le trajo recuerdos de “momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio”.

Le dijo al podcast que la situación en la que Epstein puso a las chicas es “más que desgarradora” e “inimaginable”.

“Puedo tomar mi propia tristeza y mirar a esas jóvenes y decir: Dios mío, ¿cómo les pudo pasar eso a esas chicas?”, dijo. “Al menos para mí, he podido seguir adelante con mi vida, y espero que haya algo de justicia para esas mujeres ahora adultas”.

En los últimos años, Gates ha expresado repetidamente su arrepentimiento por haber decidido pasar tiempo con Epstein. CNN se ha puesto en contacto con la Fundación Gates para obtener comentarios.

