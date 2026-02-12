Melania Trump anuncia el regreso de niños ucranianos y un ruso, víctimas de la guerra, a sus países de origen

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, ha contribuido a garantizar la liberación de cinco niños ucranianos supuestamente secuestrados por…

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, ha contribuido a garantizar la liberación de cinco niños ucranianos supuestamente secuestrados por Rusia y un niño ruso, dijo un alto funcionario ruso, y la oficina de la primera dama lo presenta como su tercer esfuerzo de reunificación.

El compromiso del presidente de EE.UU., Donald Trump, con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, que comenzó en agosto, “ayudó a acelerar estas reunificaciones y sienta las bases para un proceso más rápido en el futuro”, dijo Maria Lvova-Belova, comisionada presidencial para los derechos de los niños en Rusia, en un comunicado.

“Hoy, cinco menores —cuatro niños y una niña, de 4 a 15 años— se reúnen con sus familias en Ucrania, y un niño regresa a Rusia”, agregó Lvova-Belova.

Lvova-Belova y Putin son buscados por la Corte Penal Internacional por la deportación forzada y traslado de niños ucranianos a Rusia.

La primera dama anteriormente anunció el retorno de ocho niños ucranianos en octubre y siete más en diciembre. Su oficina anunció la liberación adicional el jueves, pero no especificó el número de niños. CNN se ha puesto en contacto con su oficina para obtener más información. No estaba claro de inmediato si el único niño ruso está regresando a territorio ocupado por Rusia que originalmente era parte de Ucrania al comienzo de la guerra.

“Agradezco que Rusia y Ucrania estén dedicados a traer de vuelta a los niños que han sido desplazados debido a circunstancias relacionadas con este conflicto”, dijo Trump en un comunicado, instando a ambos países a “intensificar sus esfuerzos”.

En la semana siguiente a que Melania Trump anunció el regreso de ocho niños ucranianos a sus familias, algunos defensores que elogiaron el regreso de los niños también expresaron su preocupación en conversaciones con CNN sobre la forma en que se involucró la primera dama, y ​​especialmente su caracterización de voz pasiva de cómo los niños terminaron en Rusia, por temor a que solo termine beneficiando a Putin.

Hablando desde la Casa Blanca a principios de octubre de 2025, la primera dama describió a los “niños ucranianos que residen en Rusia” y dijo que habían sido “desplazados a la Federación Rusa debido a los combates en el frente”, pero no habló sobre el crimen de guerra que muchos defensores ven en el presunto secuestro por parte de Moscú de decenas de miles de niños ucranianos.

“Todos se están moviendo con mucho cuidado, pero todos tienen claro el punto que la oficina de la primera dama necesita escuchar: gracias, pero son 35.000 niños, no siete u ocho”, dijo Nathaniel Raymond, director ejecutivo del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale, cuyo Observatorio del Conflicto de Ucrania está operando con donaciones privadas hasta fin de año después de que el Gobierno de Trump recortara su financiamiento.

Se trata de niños que fueron capturados como crímenes de guerra, niños que están siendo militarizados y secuestrados por el Estado, no de niños perdidos en la guerra. El idioma importa, dijo Raymond.

Un informe de septiembre del año pasado del laboratorio de Yale reveló que niños han sido llevados a al menos 210 lugares, incluyendo bases militares, orfanatos y campamentos, donde han sido reeducados según narrativas prorrusas y, en algunos casos, entrenados para el combate. A muchos se les ha cambiado la identidad, lo que dificulta cada vez más su rastreo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.