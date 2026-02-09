Live Radio
Medallero de los Juegos Olímpicos de invierno 2026, en vivo: tabla de países que ganan más medallas

CNN

February 9, 2026, 4:44 PM

Los Juegos Olímpicos de Invierno reúnen a miles de atletas de decenas de países en disciplinas sobre nieve y hielo, con un programa que abarca 16 disciplinas repartidas en 8 deportes.

Esta justa multideportiva se celebra en Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia, del 6 al 22 de febrero de 2026, con competencias en diversas sedes alpinas del norte italiano.

Sigue aquí cómo evolucionan las delegaciones con más medallas de oro, plata y bronce:

The-CNN-Wire
