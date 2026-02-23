Los problemas arancelarios de Trump podrían no haber terminado

Horas después de que este viernes la Corte Suprema anulara su política arancelaria, el presidente Donald Trump insistió en que,…

Horas después de que este viernes la Corte Suprema anulara su política arancelaria, el presidente Donald Trump insistió en que, en realidad, el fallo de alguna manera lo había hecho “más fuerte”.

Estaba exagerando. Sus otras opciones potenciales resultaban objetivamente más débiles.

Y su alternativa declarada, aquella por la que instauraría un arancel global del 15 % bajo una autoridad diferente, podría fácilmente desvanecerse — y hacer que toda su apuesta por los aranceles se derrrumbe.

Eso se debe a que la ley en la que ahora se apoya, la Sección 122(a) de la Ley de Comercio de 1974, fue diseñada para abordar otro tipo de situaciones. No está dirigida a los déficits comerciales, que el Gobierno de Trump ha citado como justificación para los aranceles de emergencia ahora anulados, sino más bien a un severo déficit de “balanza de pagos”.

En la medida en que el equipo de Trump pueda justificar los aranceles globales bajo esta autoridad, necesitarán ofrecer una justificación completamente diferente a la que han estado usando hasta ahora.

O tendrán que convencer a los jueces de una interpretación bastante novedosa de la Sección 122 en la que los déficits comerciales resultan déficits de balanza de pagos.

Pero, en ambos casos, sus argumentos del pasado podrían volver para perseguirlos.

La Sección 122 establece que un presidente puede implementar unilateralmente aranceles de hasta el 15 % por 150 días para lidiar con “grandes y serios déficits de balanza de pagos de Estados Unidos”. Después de 150 días, se requeriría aprobación del Congreso para extender los aranceles.

¿Qué es un déficit de balanza de pagos? Es complicado, pero básicamente se refiere a cuando el registro de transacciones que entran y salen de Estados Unidos está desajustado.

Incluso cuando pagamos dólares estadounidenses por importaciones, los países que reciben el dinero necesitan devolver los dólares a Estados Unidos para poder usarlos, en algún momento. Con el tiempo, la balanza de pagos debería estar cerca de cero.

Así que los déficits comerciales son una parte de esta ecuación, pero no son la ecuación en sí.

Es importante destacar que el propio equipo de Trump ha reconocido esta distinción. De hecho, en una presentación de 2025 en el caso de los aranceles, los funcionarios admitieron que la administración no necesariamente podría usar la autoridad de la Sección 122 para abordar los déficits comerciales.

Dijeron que la Sección 122 no “tiene ninguna aplicación obvia aquí, donde las inquietudes que el Presidente identificó al declarar una emergencia surgen de déficits comerciales, que son conceptualmente distintos de los déficits de balanza de pagos”.

Decir que no tiene una “aplicación obvia” no descarta algún nivel de aplicación. Pero el equipo de Trump claramente minimizó la aplicabilidad de la Sección 122.

Eso sugiere que Trump tendría que declarar una nueva justificación — después de pasar casi un año diciendo que esto se trataba de déficits comerciales y muchas otras cosas que no son déficits de balanza de pagos.

El equipo de Trump aparentemente podría dar marcha atrás y argumentar que los déficits comerciales son una forma de déficit de balanza de pagos. De hecho, su “hoja informativa” sobre el anuncio de Trump del viernes continuó citando los déficits comerciales como parte de su argumento. Y también ha planteado la posibilidad de usar la Sección 122 para los déficits comerciales en el pasado.

Pero ese podría ser un argumento difícil de sostener en la corte, independientemente de lo que el equipo de Trump haya dicho antes.

Eso se debe a que la Sección 122 más adelante se refiere por separado a los “superávits de balanza comercial” — y ofrece diferentes autoridades para ese escenario. El hecho de que se refiera por separado a “balanza de pagos” y “balanza comercial” sugiere que los redactores de la ley los consideraban distintos entre sí.

Y el otro punto aquí es que simplemente no está claro que tengamos algo que pueda interpretarse como “grandes y serios déficits de balanza de pagos de Estados Unidos”.

La conservadora National Review ha publicado un par de artículos convincentes argumentando que no estamos en esa situación. Uno sostiene que nuestro déficit de balanza de pagos en realidad está cerca de cero. En otro, Andrew C. McCarthy argumenta que el escenario para el cual se redactó la Sección 122 simplemente no se aplica a nuestro sistema moderno, en el que el dólar ya no está anclado al precio del oro y tiene un valor flotante.

“Estos nuevos aranceles son aún más claramente ilegales que los aranceles de la IEEPA de Trump”, escribió McCarthy, refiriéndose a los aranceles de emergencia de Trump que acaban de ser anulados.

Incluso hasta aquellos que redactaron esa ley podrían estar de acuerdo con ese argumento.

Un informe de 1974 de la Comisión de Finanzas del Senado admitió que “en las circunstancias actuales”, la Sección 122 “probablemente no se utilice”. Pero el panel dijo que, no obstante, quería dársela al presidente porque “las circunstancias pueden cambiar rápidamente”.

De hecho, medio siglo después, la Sección 122 nunca se ha utilizado en todo ese lapso, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Los aranceles están limitados a 150 días, y el proceso legal en realidad podría llevar más tiempo que eso. Existe la posibilidad de que los jueces permitan que estos aranceles sigan su curso, en lugar de actuar rápidamente para bloquearlos temporalmente.

Pero Trump, como mínimo, se arriesga a un doble rechazo de su emblemática política económica por parte de los tribunales.

Si eso llegara a suceder, podría doler aún más. No solo sería un segundo revés, sino que también podría complicar aún más la reactivación de sus aranceles utilizando otras autoridades que la Casa Blanca ha considerado.

En ese momento, los republicanos del Congreso podrían quedarse sin paciencia respecto a la apuesta arancelaria de Trump, especialmente porque muchos de ellos han sido escépticos desde el principio. Y eso es doblemente cierto en un año electoral, en el que los aranceles parecen estar perjudicando a los republicanos.

También vale la pena volver a enfatizar que estos aranceles no son ni de lejos tan beneficiosos para Trump.

El hecho de que esté limitado al 15 % significa que no puede aumentar los aranceles a países individuales de inmediato, como lo ha hecho antes. El lunes, Trump amenazó con aumentar los aranceles a “cualquier país que quiera ‘jugar’” después de la decisión de la Corte Suprema. Pero simplemente no tiene la misma flexibilidad.

El límite de tiempo —y el hecho de que el Congreso casi con certeza no extendería los aranceles más allá de los 150 días— también significa que otros países podrían limitarse a esperar a que termine el mandato de Trump en lugar de sentirse obligados a negociar acuerdos comerciales con él. Así que estos aranceles son más pequeños en general y, por lo tanto, proporcionan menos influencia.

A pesar de esos detalles molestos, Trump afirmó el viernes que la Sección 122 es “más fuerte” y “probablemente la dirección que debí haber tomado la primera vez”.

Pero dados los posibles problemas que habría por delante, es probable que su equipo haya previsto que este podría ser un camino potencialmente accidentado.

Se te podría perdonar por pensar que Trump simplemente está intentando esto porque es la mejor opción que le queda, y que en realidad espera salvar su orgullo tanto como sus aranceles.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.