Los archivos de Epstein ofrecen nuevas pistas sobre el interés del FBI en su benefactor multimillonario

Un legislador republicano lanzó una acusación impactante la semana pasada: documentos gubernamentales no solo habían señalado a un magnate multimillonario…

Un legislador republicano lanzó una acusación impactante la semana pasada: documentos gubernamentales no solo habían señalado a un magnate multimillonario del comercio minorista como cómplice en el caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, sino que el Departamento de Justicia había intentado exonerar al hombre de rendir cuentas.

El representante Thomas Massie reprendió al Departamento de Justicia en una audiencia en la Cámara de Representantes por ocultar varios nombres y detalles en los registros publicados junto con los archivos de Epstein. “Esto es más grande que el Watergate”, declaró Massie. “Este encubrimiento se remonta a décadas”.

Los comentarios de Massie pusieron de relieve a Les Wexner, expropietario de Victoria’s Secret, una de las figuras más misteriosas en la órbita de Epstein y clave en su ascenso a la riqueza extrema, cuyas motivaciones y vínculos con Epstein han sido durante mucho tiempo motivo de especulación.

Una revisión de CNN de la masiva divulgación de archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia reveló que, si bien el nombre de Wexner fue inicialmente tachado en el documento de “coconspiración”, aparece en cientos de otros registros que demuestran que las autoridades federales lo han examinado minuciosamente y le han solicitado información repetidamente.

Este examen incluyó preguntas de los investigadores antes de que Epstein se declarara culpable de solicitar prostitución en 2008, incluyendo a una menor de edad, y de nuevo cuando las autoridades presentaron otro caso de tráfico sexual contra Epstein una década después. Los correos electrónicos muestran que las autoridades querían comprender si Wexner tenía conocimiento de que Epstein pagaba a menores por actos sexuales, y los funcionarios lo citaron en 2019 y hablaron con sus abogados. Otro documento del FBI de 2019 incluye a Wexner como coconspirador “secundario”, pero señala: “Existen pruebas limitadas sobre su participación”.

Otros registros en los archivos de Epstein incluyen acusaciones presentadas al FBI de que Wexner interactuó con mujeres jóvenes y posiblemente menores de edad en presencia de Epstein. Una víctima afirmó haber sido víctima de trata con Wexner, una afirmación que Wexner ha negado. Wexner nunca ha sido acusado de ningún delito.

Ahora, los miembros del Congreso tienen otra oportunidad de interrogar a Wexner, quien tiene 88 años. El magnate minorista tiene previsto declarar ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, este miércoles, en Ohio.

Wexner ha negado durante años cualquier irregularidad relacionada con Epstein. Tras la muerte de Epstein, declaró que se sentía “avergonzado” de haber depositado su confianza en el financiero. Un portavoz declaró a CNN que Wexner cooperó con las fuerzas del orden y que en 2019 le informaron que “no era cómplice ni objetivo en ningún sentido”.

Funcionarios de la administración Trump han rechazado con vehemencia las acusaciones de que han intentado encubrir delitos relacionados con Epstein. En septiembre, el director del FBI, Kash Patel, declaró que no había “información creíble” de que Epstein hubiera traficado con víctimas a otros hombres. La semana pasada, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, al testificar ante el Congreso, afirmó que a los investigadores les encantaría escuchar más información de otras víctimas que se presenten.

Aun así, los documentos publicados este año, incluidos en el acervo de archivos, reavivan preguntas latentes desde hace décadas sobre los tratos de Wexner con el ahora infame delincuente sexual y ofrecen una nueva perspectiva sobre lo que descubrieron los investigadores.

En un mensaje sin fecha, Epstein pareció insinuar secretos compartidos entre ambos hombres.

“Tú y yo tuvimos ‘asuntos de pandilla’ durante más de 15 años”, escribió Epstein en una carta llena de errores tipográficos dirigida a “Les”. “Nunca, ni una sola vez, he hecho nada que no fuera proteger tus intereses. Tengo una gran deuda contigo, y francamente, tú la tienes conmigo”. El mensaje añadía: “No tenía intención de divulgar ninguna confidencia nuestra”. No está claro a qué se refería la carta, ni si Epstein llegó a enviarla.

Un portavoz de Wexner afirmó no haber recibido la nota. “El borrador parece ajustarse a un patrón de declaraciones extravagantes y delirantes de Epstein, en los documentos recién publicados, realizadas en un intento desesperado por perpetuar sus mentiras, proclamar su inocencia y reunirse con personas que habían terminado su relación con él”, declaró el portavoz.

Epstein entró en la órbita de Wexner en la década de 1980 cuando un amigo en común lo recomendó como asesor financiero. Wexner, quien estaba construyendo el imperio minorista que lo convirtió en multimillonario, lo reclutó para que le ayudara con las inversiones, según un memorando federal que describe declaraciones de los abogados de Wexner.

“Basándome en los informes positivos de varios amigos y en mis primeros contactos con él, creí que podía confiar en él”, escribió Wexner posteriormente en una carta.

En 1991, Epstein obtuvo un poder notarial de Wexner, que le permitió comprar y vender activos en su nombre. “Epstein controlaba todas las finanzas personales de Wexner prácticamente sin supervisión”, según el memorando, que describe cómo Epstein se vendió a sí mismo una casa en Nueva York y un avión privado que habían pertenecido a Wexner a un “precio muy rebajado”.

Epstein también presentó a Wexner a algunos de sus contactos de alto perfil, incluyendo al entonces príncipe Andrés, un sultán en Dubai y profesores de la Universidad de Harvard, según el memorando.

A mediados de la década de 2000, la Policía de Florida abrió una investigación sobre Epstein tras recibir una denuncia del padre de una niña, de 14 años, quien afirmaba que Epstein había abusado sexualmente de la menor. Por aquel entonces, Epstein informó a Wexner que tenía “problemas legales relacionados con un jefe de policía excesivamente agresivo y una especie de masaje”, según el memorando.

Una nota manuscrita publicada por el Departamento de Justicia muestra que un investigador habló en 2007 con un abogado de Wexner, quien afirmó que su cliente era “de avanzada edad y no interactuaba con su ‘administrador financiero’”. En aquel momento, Wexner tenía casi 70 años, se desempeñaba como director ejecutivo de la empresa Limited Brands y permaneció en ese puesto durante más de una década.

Tras las consecuencias de la investigación de Epstein, la esposa de Wexner se hizo cargo de las finanzas familiares y descubrió que Epstein había malversado fondos por valor de “varios cientos de millones de dólares”, según el memorando federal. En 2008, año en que Epstein se declaró culpable de los cargos estatales de prostitución —como parte de un acuerdo federal de no procesamiento que le permitió cumplir solo 13 meses de prisión—, Epstein acordó devolver US$ 100 millones como parte de un acuerdo con Wexner, quien, según el memorando, posteriormente puso fin a su relación con el financiero.

Pero Epstein habló repetidamente sobre Wexner o intentó contactarlo en los años siguientes. En un mensaje de 2010 publicado por el Departamento de Justicia, Epstein pareció quejarse de que alguien en la oficina de Wexner “no confirmaba” su dirección de correo electrónico. Otros mensajes muestran que socios de Epstein le enviaban información sobre intereses comerciales u organizaciones relacionadas con Wexner.

Aunque Wexner pudo haber intentado cortar todos los vínculos, las autoridades aún estaban tratando de desenredar la naturaleza de su larga relación con Epstein.

Un informe de una entrevista del FBI relacionada con Epstein, en 2011, muestra que a los agentes se les dijo que alguien “le dio un masaje erótico a Leslie Wexner en Nueva York”. El nombre de la persona está tachado en el archivo publicado, pero las declaraciones de la entrevista coinciden con las realizadas en otros lugares por Virginia Giuffre, una de las víctimas más prominentes de Epstein.

Durante una declaración jurada para un caso civil en 2016, se le preguntó a Giuffre si Wexner era “uno de los poderosos ejecutivos de negocios” de quienes había sido víctima de trata. “Sí”, respondió.

Wexner ha negado repetidamente esa acusación. Un portavoz señaló un documento judicial en el que uno de los abogados de Wexner declaró que “el Sr. Wexner desconocía y nunca participó en ninguno de los comportamientos aberrantes de Epstein contra sus víctimas, que el Sr. Wexner nunca conoció a la Sra. Giuffre y que cualquier afirmación en contrario era falsa”.

Brad Edwards, abogado de varias acusadoras de Epstein, ha declarado no haber visto información que demostrara que Wexner estuviera en compañía de Epstein al momento de sus crímenes.

Cuando Epstein fue imputado por segunda vez. en 2019, los fiscales federales intentaron investigar sus finanzas, incluyendo sus tratos con Wexner. Las autoridades lo identificaron como una persona clave a la que querían entrevistar y lo citaron a declarar junto con otros asociados de Epstein, según los documentos.

Un correo electrónico muestra que un fiscal federal declaró que los investigadores estaban “interesados ​​en conocer su relación con Epstein y su conocimiento y observaciones de Epstein con chicas jóvenes”.

Ese mismo año, una víctima declaró que Epstein la había agredido sexualmente en la casa de Wexner, en Ohio, según una declaración jurada judicial. Los abogados de Wexner informaron a los fiscales que Epstein era dueño de una propiedad a aproximadamente 800 metros de distancia y que el equipo de seguridad de Wexner no tenía conocimiento de ningún incidente inapropiado ocurrido en su propiedad.

El FBI recibió otras pistas sobre Wexner y Epstein, según los archivos. En 2019, un hombre llamado Richard Adrian llamó al FBI y afirmó haber sido guardaespaldas de Wexner entre 1991 y 1992. Describió a Wexner como “el mejor amigo de Epstein” y dijo que había visto a “chicas jóvenes” en la casa de Epstein, en Palm Beach, pero “asumió que eran familia”.

“Otro guardaespaldas le dijo a Adrian que se mantuviera alejado y no hiciera preguntas”, decía el memorándum.

“El Sr. Wexner nunca estuvo en la casa de Epstein, en Palm Beach, en presencia de chicas jóvenes”, declaró un portavoz de Wexner.

Durante la investigación, Wexner contrató a Mary Jo White, ex fiscal federal, quien se reunió con los fiscales junto con sus otros abogados tres semanas después del arresto de Epstein. Los abogados de Wexner negaron que tuviera conocimiento alguno de actividad sexual ilegal. También explicaron el historial financiero entre Wexner y Epstein, según el memorando interno del Departamento de Justicia.

“Los abogados enfatizaron que la relación de Wexner con Epstein era más profesional que social”, afirma el memorando.

Dos semanas después de esa reunión, Epstein fue encontrado muerto en su celda. Se dictaminó que se trató de un suicidio. La Fiscalía centró la investigación en quienes facilitaron su tráfico sexual.

A mediados de agosto de 2019, el FBI enumeró en un documento a ocho “cómplices” asociados con Epstein. Se incluyeron el nombre y la foto de Wexner, aunque el documento no detallaba por qué se les había etiquetado así.

En diciembre de ese año, memorandos de fiscales federales sobre el caso Epstein describían a Wexner y su relación con Epstein. Si bien algunos nombres y secciones están tachados en las versiones publicadas por el Departamento de Justicia, los memorandos disponibles públicamente no alegan que Wexner haya cometido ningún delito.

Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, se convirtió en el principal objetivo de la Fiscalía. Fue arrestada al año siguiente y posteriormente condenada por tráfico sexual de menores.

El FBI continuó recibiendo pistas relacionadas con Wexner, según muestran los archivos del Departamento de Justicia. En 2020, una mujer -cuyo nombre e historial laboral están tachados en un archivo- declaró al FBI que a menudo veía a Epstein y Wexner juntos. “Wexner contaba con modelos, que no debían tener más de 18 años, para que les hicieran visitas privadas a él y a Epstein”, declaró. La mujer añadió que las modelos llevaban trajes de baño o lencería.

Otra mujer, cuya identidad está oculta en un archivo, informó al FBI sobre actividad sexual con Epstein y declaró: “Hubo una ocasión en que volaron a Aspen y Les Wexner y otras chicas fueron de compras”. La mujer no acusó a Wexner de ninguna irregularidad.

“No sabemos quién hizo esta declaración ni por qué, pero es falsa”, declaró un portavoz de Wexner.

Este año, tras obtener citaciones para que Wexner y otras dos personas prestaran declaración, el principal demócrata de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes calificó la medida como un “enorme avance” en la investigación.

“Los demócratas encargados de la supervisión saben lo importante que es rastrear el dinero para identificar a cualquiera que haya facilitado los terribles abusos y actividades ilegales de Epstein”, declaró el representante Robert García, en enero.

Un abogado de Wexner afirmó que cooperaría plenamente con cualquier investigación gubernamental.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.