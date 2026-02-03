Los archivos de Epstein están sacudiendo al Reino Unido desde el palacio hasta el parlamento

La publicación por parte del Gobierno estadounidense de más de 3 millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein ha planteado…

La publicación por parte del Gobierno estadounidense de más de 3 millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein ha planteado más preguntas sobre los vínculos de tres figuras prominentes de la vida pública británica con el financiero caído en desgracia, a quien parece se le concedió acceso al corazón del ejecutivo y la familia real del Reino Unido.

El expríncipe Andrés, su exesposa Sarah Ferguson y Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, aparecen varias veces en el último conjunto de archivos de Epstein, lo que aumenta la presión sobre los tres para que expliquen sus vínculos con el difunto delincuente sexual y se distancien aún más de las instituciones británicas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha instado a Andrew Mountbatten-Windsor a testificar ante el Congreso de Estados Unidos, mientras que Mandelson, que renunció al Partido Laborista el domingo, enfrenta pedidos de figuras importantes, incluido Starmer, para que se retire de la Cámara de los Lores.

Así es como el último lote de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos está escandalizando a Reino Unido.

El expríncipe Andrés ha intentado durante años eludir las preguntas sobre sus vínculos con Epstein.

En una entrevista con la BBC, ahora infame, en 2019, Mountbatten-Windsor afirmó haber roto todos sus vínculos con Epstein en 2010, tras la condena del financiero en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor de edad.

Los correos electrónicos descubiertos el año pasado pusieron en duda la afirmación de Mountbatten-Windsor.

Los medios británicos informaron que Mountbatten-Windsor aparentemente contactó de nuevo con Epstein en 2011, diciéndole que se mantuviera en estrecho contacto y que estaban juntos en esto.

Poco después, el rey Carlos III despojó a Mountbatten-Windsor, su hermano, de sus títulos reales en octubre e inició el proceso para expulsarlo de la propiedad real de Windsor.

Pero el último hallazgo de los archivos de Epstein ha sometido al desacreditado miembro de la realeza a un mayor escrutinio.

Tres fotos sin fecha parecen mostrar al antiguo príncipe, ahora Andrew Mountbatten-Windsor, arrodillado sobre lo que parece ser una mujer o una niña —cuya cara ha sido censurada— que yace completamente vestida y boca arriba en el suelo.

En dos fotos, Mountbatten-Windsor le toca el estómago y la cintura; en la tercera, mira a la cámara mientras está a cuatro patas, inclinado sobre su cuerpo.

No está claro cuándo ni dónde se tomaron las imágenes; no se proporcionaron pies de foto ni contexto para las fotografías junto con la publicación del documento. Ni las fotografías ni los correos electrónicos sugieren ninguna irregularidad.

Mountbatten-Windsor había enfrentado previamente presiones para explicar una fotografía de 2001 que lo mostraba junto a Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein y traficante sexual infantil convicta, y Virginia Giuffre, una destacada acusadora de Epstein que murió por suicidio en abril.

En sus memorias póstumas, Giuffre volvió a acusar a Mountbatten-Windsor de abusar sexualmente de ella cuando tenía 17 años. Escribió que Mountbatten-Windsor “creía que tener relaciones sexuales conmigo era su derecho de nacimiento”.

A pesar de afirmar no haberla conocido, Mountbatten-Windsor supuestamente pagó millones de dólares a Giuffre en 2022 para resolver una demanda civil que ella interpuso en su contra.

El expríncipe ha negado repetidamente todas las acusaciones de irregularidades y ha declarado que nunca presenció ni sospechó de ninguna de las conductas de las que se acusaba a Epstein.

Los últimos documentos de Epstein también contienen un intercambio de correos electrónicos entre Epstein y Mountbatten-Windsor en agosto de 2010, en el que el financiero invita al miembro de la realeza a reunirse con una “amiga” —cuyo nombre fue omitido— para cenar en Londres.

Mountbatten-Windsor respondió que estaría “encantado de verla” y le pidió a Epstein que le pasara sus datos de contacto. Epstein luego describe a la mujer como una rusa de 26 años, “inteligente, hermosa y confiable”, y confirma que tiene el correo electrónico de Mountbatten-Windsor.

En noviembre, los demócratas de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes solicitaron que Mountbatten-Windsor fuera a Washington para declarar como parte de la investigación del panel sobre Epstein.

Aunque Mountbatten-Windsor no respondió a la solicitud en ese momento, Starmer instó el sábado al expríncipe a someterse a un interrogatorio.

“Cualquier persona que tenga información debe estar dispuesta a compartirla de cualquier forma que se le solicite”, declaró Starmer. “No se puede centrar la atención en las víctimas si no se está dispuesto a hacerlo”.

La exesposa de Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson —conocida como “Fergie”—, también aparece mencionada varias veces en el último lote de archivos, aunque esto no indica ninguna irregularidad.

El año pasado, Ferguson fue eliminada como patrocinadora o embajadora de varias organizaciones benéficas británicas después de que documentos anteriores revelaran que había llamado a Epstein su “amigo supremo”.

En aquel momento, un portavoz de Ferguson declaró que lamentaba su asociación con Epstein.

Pero los documentos más recientes son una prueba más de la profundidad de su relación. En marzo de 2009, Ferguson, entonces duquesa de York, envió un correo electrónico de agradecimiento a Epstein, promocionando la moda y los medios de comunicación que, según ella, ahora querían colaborar con ella.

“En tan solo una semana, después de tu almuerzo, parece que la energía ha aumentado. Nunca me había conmovido tanto la amabilidad de un amigo —escribió—. Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado”.

En enero de 2010, escribió: “Eres una leyenda. Realmente no tengo palabras para describir, mi amor, mi gratitud por tu generosidad y amabilidad. Estoy a tu servicio. Cásate conmigo”.

Los correos electrónicos también parecen sugerir que Epstein quería usar a Ferguson para limpiar su nombre.

En un correo electrónico sin fecha, Epstein escribió a Mike Sitrick, presidente de la firma de gestión de crisis Sitrick and Company, contratada por el bufete de abogados de Epstein, diciendo: “Me gustaría que redactaras una declaración que, en un mundo ideal, Ferguson publicaría”. Sitrick declaró a CNN que nunca se había puesto en contacto directamente con Ferguson ni con sus representantes.

En un correo electrónico de marzo de 2011 a Sitrick y a otras dos personas, Epstein escribió: “Creo que Fergie ahora puede decir que no soy pedófilo”. En respuesta, Sitrick afirmó que existe una “estrategia” para “lograr que los periódicos dejen de llamarlo pedófilo y divulguen la verdad”, y que una de esas tácticas era “lograr que Fergie se retracte”.

El mes siguiente, Ferguson escribió un correo electrónico a Epstein y a James Henderson, su portavoz en ese momento, diciendo que “no lo llamaba” y “no lo llamaría P”.

En octubre de 2009, le escribió a Epstein diciéndole que necesitaba “urgentemente” 20.000 libras esterlinas (alrededor de US$ 27.000 al cambio actual) para el alquiler y que su propietario la había “amenazado con ir a los periódicos si no pagaba”.

No estaba claro si Epstein envió ese dinero. Sin embargo, en 2001, años antes de la solicitud de Ferguson, documentos recién publicados parecieron demostrar que Epstein transfirió US$ 150.000 a la exduquesa tras ayudarla a cobrar las opciones sobre acciones que obtuvo por su trabajo en Weight Watchers.

CNN ha solicitado comentarios a un portavoz de Ferguson.

El lunes por la noche, la fundación benéfica de Ferguson, “Sarah’s Trust”, anunció que cerraría “en el futuro previsible” después de “algunos meses” de discusiones, según la agencia de noticias británica PA Media.

Mandelson, conocido en círculos políticos como el “Príncipe de las Tinieblas” por su maquiavélica estrategia de poder, fue despedido como embajador del Reino Unido en Washington en septiembre debido al creciente escándalo en torno a sus vínculos con Epstein.

Ese mes, legisladores estadounidenses publicaron un “libro de cumpleaños”, compilado para el 50.º cumpleaños de Epstein en 2003, en el que Mandelson escribió una nota manuscrita describiendo al financiero como “mi mejor amigo”.

El último lote de documentos revela que Mandelson aparentemente filtró planes fiscales confidenciales del Gobierno del Reino Unido a Epstein. También muestra que su pareja, Reinaldo Ávila da Silva, recibía regularmente de Epstein pagos no revelados.

En septiembre de 2009, da Silva —quien se casó con Mandelson en 2023 tras tres décadas de relación- envió un correo electrónico a Epstein para solicitarle 10.000 libras esterlinas para financiar su curso de osteopatía. Epstein respondió: “Transferiré el importe de su préstamo inmediatamente”.

En abril de 2010, da Silva le envió un nuevo correo electrónico a Epstein, compartiendo sus datos bancarios. Epstein reenvió el mensaje a su contador, Rich Kahn, añadiendo: “Envía US$ 13.000”.

Ese mismo mes, Epstein le dijo a Kahn que “enviara US$ 2.000 al mes a Reinaldo”. Cuando Kahn le preguntó si esto era adicional a los US$ 13.000 originales, Epstein respondió: “No, después de reconsiderarlo, envía solo US$ 4.000”.

En octubre de ese año, Mandelson le preguntó a Epstein, en tono de broma: “¿Has detenido definitivamente el submarino Reinaldo? ¡Quizás tenga que echarlo a trabajar en la calle!”.

Los últimos archivos también revelaron que Mandelson filtró un documento sensible del Gobierno del Reino Unido al financiero mientras era secretario de negocios en 2009.

El memorando, escrito para el entonces primer ministro Gordon Brown, abogaba por la venta de activos por 20 mil millones de libras esterlinas para ayudar a aliviar la carga de la deuda de Reino Unido después de la crisis financiera de 2008 y reveló los planes de política fiscal del Partido Laborista.

El domingo, Mandelson, quien también es miembro de la Cámara de los Lores, anunció su renuncia al Partido Laborista, afirmando que no quería causarle al partido “más vergüenza”.

También se disculpó con las mujeres y niñas cuyas voces deberían haber sido escuchadas desde hace mucho tiempo. CNN no pudo contactar con Mandelson para obtener más comentarios.

Algunos legisladores han pedido a Mandelson que se remita al Comisionado de Normas de la Cámara de los Lores, que investiga presuntas infracciones del código de conducta.

La Policía Metropolitana de Londres dijo el lunes que había recibido una serie de informes relacionados con presunta mala conducta en una oficina pública luego de la última publicación, informó PA Media.

“Todos los informes serán revisados ​​para determinar si cumplen con el umbral criminal para la investigación”, informó la comandante de policía Ella Marriott.

Mandelson se encuentra en excedencia de la Cámara de los Lores desde febrero del año pasado para que pudiera ejercer como embajador del Reino Unido en Estados Unidos. El lunes, un portavoz de Downing Street declaró que Starmer cree que Mandelson debería ser despojado de su título nobiliario.

“El primer ministro ha solicitado que se examine esto urgentemente. El primer ministro cree que Peter Mandelson no debería ser miembro de la Cámara de los Lores ni usar ese título”, declaró el portavoz.

