Lindsey Vonn: “Mi médico me salvó la pierna de ser amputada”

Lindsey Vonn agradeció a su médico por haberle salvado la pierna de la amputación en un video de Instagram publicado…

Lindsey Vonn agradeció a su médico por haberle salvado la pierna de la amputación en un video de Instagram publicado el lunes, donde detalló la gravedad de la lesión que sufrió en su devastador accidente en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina.

En el video, Vonn explicó los detalles de la lesión en la pierna que sufrió en el accidente del 8 de febrero durante la prueba de descenso femenino. Vonn esperaba subir al podio, a pesar de romperse el ligamento cruzado anterior (LCA) poco antes de los Juegos, pero sufrió un accidente dramático.

La semana pasada, Vonn se sometió a una cirugía reconstructiva para tratar múltiples fracturas en su pierna izquierda y experimentó complicaciones debido a un diagnóstico de síndrome compartimental. Publicó el video el lunes desde un hotel, diciendo que finalmente salió del hospital después de dos semanas.

Las fracturas de tibia se encuentran entre las causas más comunes de una complicación llamada síndrome compartimental. Los músculos de las piernas están organizados en secciones llamadas compartimentos, que están rodeadas de tejido tenso que no se estira mucho. Cuando se acumula sangrado o inflamación dentro de uno de estos compartimentos, la presión aumenta y comienza a comprimir los músculos, nervios y vasos sanguíneos.

Si la presión no se libera rápidamente, el síndrome compartimental puede provocar daños permanentes y, en casos graves, poner en peligro la vida o incluso perder una extremidad. Esta complicación se trata con incisiones en la pierna.

“El doctor Tom Hackett me salvó la pierna”, dijo Vonn. “Me salvó la pierna de la amputación”.

El descubrimiento del síndrome compartimental de Vonn la obligó a someterse a una cirugía de emergencia llamada fasciotomía, que duró seis horas. El tejido conectivo se “rellena”, como lo describió Vonn, para liberar la tensión y la presión sobre los músculos, vasos sanguíneos y nervios de la zona.

Si bien antes de la carrera inaugural del fin de semana Vonn se centraba en su ligamento cruzado anterior (LCA) desgarrado, atribuye a esa lesión de rodilla el haber evitado la amputación.

“Si no me hubiera desgarrado el LCA —que me habría desgarrado de todos modos con este accidente—, si no hubiera hecho eso, Tom no habría estado allí; no habría podido salvarme la pierna”, dijo Vonn. “Me siento muy afortunada y agradecida por él”.

Además de la rotura del LCA y varias fracturas de tibia y peroné, Vonn también se fracturó el tobillo derecho.

“Todo estaba hecho pedazos”, dijo Vonn.

Aunque actualmente está inmóvil y en silla de ruedas, espera poder usar muletas en unas semanas. Se espera que las fracturas óseas tarden un año en sanar, lo que le permitirá continuar con la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA).

“No puedo expresar lo doloroso que ha sido”, dijo Vonn, visiblemente emocionada. “Ha sido muy duro y definitivamente no fue la forma en que quería terminar mis Juegos Olímpicos, pero ha sido muy inspirador ver a mis compañeras de equipo”.

La pérdida de sangre durante la cirugía mantuvo a Vonn en el hospital “más tiempo del esperado”, lo que provocó una transfusión de sangre para combatir el dolor. Pero después de dos semanas en una cama de hospital, Vonn se ha mudado a un hotel por el momento.

“Será un largo camino, pero lo lograré”, dijo Vonn. “Prefiero caer luchando que no intentarlo en absoluto”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.