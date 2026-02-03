Legisladores escuchan testimonios de encuentros de varias personas con agentes del DHS. Ponte al día con sus historias aquí

Tres personas que estuvieron en el centro de encuentros agresivos con agentes de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional testifican…

Tres personas que estuvieron en el centro de encuentros agresivos con agentes de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional testifican este martes en un foro público en el Capitolio sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios federales de control de inmigración durante las redadas.

Se espera que los hermanos y el abogado que representan a la familia de Renee Good, una mujer de 37 años de Minnesota que murió cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra su vehículo, también participen en el evento, organizado por legisladores demócratas: el senador Richard Blumenthal de Connecticut y el representante Robert García de California.

No está prevista la presencia de ningún funcionario del DHS en el foro del martes.

CNN ha seguido de cerca la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump en todo el país desde su investidura hace un año. Manténgase al día con los detalles y videos de los encuentros del DHS, de los que los legisladores y el país se concerán este martes.

Rascon declaró a KABC, afiliada de CNN, que agentes de la CBP enmascarados salieron de autos sin identificación y rodearon su camioneta con armas en mano, rompiendo luego dos ventanas del vehículo en la que viajaba.

Añadió que su suegro aceleró al alejarse temiendo por su seguridad. Se pueden escuchar disparos en videos grabados desde el interior de la camioneta mientras esta se aleja. No queda claro en las imágenes cuándo resultaron heridos los dos agentes.

Martínez fue acusada de perseguir agresiva y erráticamente a un vehículo de las fuerzas del orden federal y luego embestirlo. Su abogado defensor afirmó que fue el agente quien la rozó. Debido a las preocupaciones sobre la gestión de la investigación y la narrativa gubernamental, un juez desestimó los cargos contra Martínez.

Good había dejado a su hijo de 6 años en la escuela antes de que un oficial de ICE le disparara fatalmente dentro de su automóvil durante un encuentro la mañana del 7 de enero.

Su muerte, y la de Alex Pretti, de 37 años, a manos de dos agentes federales en Minneapolis varios días después, ha provocado indignación contra la continua presencia de agentes federales en las Ciudades Gemelas y las tácticas agresivas del DHS por parte de agentes armados y enmascarados, tanto en operaciones de control de inmigración como en represiones contra manifestantes.

Rahman, quien afirma ser autista y tener dificultades auditivas cuando muchas personas hablan a la vez, declaró a CNN que estaba confundida por las órdenes contradictorias que le gritaban.

El DHS emitió un comunicado en el que se refirió a ella como una “agitadora” que “ignoró múltiples órdenes de un oficial para que retirara su vehículo del lugar de los hechos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.