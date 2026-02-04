Las perspectivas de un acuerdo sobre ICE se deterioran en el Capitolio a medida que se acerca la fecha de cierre del DHS

Por un fugaz momento, los principales demócratas en Washington creyeron la semana pasada que podían llegar a un acuerdo con…

Por un fugaz momento, los principales demócratas en Washington creyeron la semana pasada que podían llegar a un acuerdo con el Partido Republicano para establecer nuevos límites a la aplicación de las leyes de inmigración a nivel nacional por parte del presidente Donald Trump después de que agentes federales mataran a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota.

Esa esperanza prácticamente se ha desvanecido dentro del Capitolio de Estados Unidos.

La iniciativa del Congreso para lograr un acuerdo bipartidista que reduzca las facultades de los funconarios federales de inmigración está ahora en duda, ya que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, descartó dos de las principales demandas de los demócratas tras las muertes de Renee Nicole Good y Alex Pretti en Minneapolis.

Johnson se encuentra entre los muchos republicanos que rechazan las exigencias demócratas de detener los registros sin orden judicial y que los agentes del ICE dejen de cubrirse el rostro en público.

En cambio, muchos legisladores republicanos están presentando sus propias propuestas obligatorias, como el texto para acabar con las llamadas ciudades santuario, algo imposible para los demócratas.

Johnson declaró el martes que los republicanos “nunca” van a aceptar exigir que los agentes de ICE obtengan órdenes judiciales de un juez, en lugar de simplemente obtener luz verde de un funcionario de la administración Trump.

“Es inaplicable. No se puede hacer, y no debería hacerse. No es necesario”, indicó.

Mientras tanto, los demócratas insisten en que no pueden aceptar nada que no sean reformas dramáticas en el Departamento de Seguridad Nacional que puedan satisfacer el clamor nacional de su base.

Ahora, ambos partidos anticipan un duro enfrentamiento por el presupuesto del DHS cuando sus fondos actuales se agoten en tan solo dos semanas.

La tensión aumenta rápidamente en el Capitolio a medida que ambas partes endurecen sus posiciones, con crecientes probabilidades de un cierre del DHS que podría paralizar el tráfico aeroportuario y dejar sin sueldo a la Guardia Costera y al Servicio Secreto.

La pregunta más importante ahora es si ambas partes pueden elaborar un proyecto de ley de financiación que cualquier demócrata pueda apoyar, o si el departamento se encamina hacia su tercer cierre en menos de un año.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, manifestó el martes por la tarde que será muy difícil llegar a un acuerdo sobre ICE antes de la fecha límite y que podría ser necesario un milagro.

“Siempre hay milagros, ¿verdad? Quizás las cosas se solucionen y podamos votar sobre algo al final de las dos semanas”, declaró Thune a la prensa. “Creo que sería demasiado optimista, basándome en mi experiencia”.

Cuando se le preguntó si los republicanos pueden llegar a un acuerdo a mediados de febrero, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, parecía aún más pesimista.

“Los demócratas han sido el partido que ha desfinanciado a la policía durante mucho tiempo. Llevan años dejando claro que no quieren financiar a las fuerzas del orden de ningún tipo”, declaró Scalise a CNN.

Ni siquiera está claro cómo se llevarán a cabo las negociaciones: Thune ha dicho que depende de los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado trabajar con la Casa Blanca, mientras que un demócrata de alto rango involucrado en la financiación del DHS, el senador Chris Murphy, ha dicho que la responsabilidad de acercarse a su partido recae en los líderes republicanos en el Congreso.

“Eso depende de ellos. Ellos están al mando. Necesitan convocar negociaciones serias”, dijo Murphy sobre Thune y Johnson. Pero el demócrata de Connecticut dejó claro que no renunciará a las conversaciones: “Sentémonos, sentémonos a la mesa”.

Otro demócrata, el representante Jason Crow de Colorado, expresó su exasperación ante lo que describió como el cambio de tono del Partido Republicano en las negociaciones. Al preguntársele el martes sobre cómo Johnson echó agua fría a algunas de las demandas de los demócratas, Crow dijo: “Siguen sin actuar de buena fe, ¿verdad?”.

“Una y otra vez”, se quejó, “te sientes como Charlie Brown intentando patear el balón, ¿verdad? Y lo están moviendo constantemente”.

Hasta ahora, el único acuerdo bipartidista parece ser sobre que los agentes del ICE utilicen cámaras corporales, algo que la secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció el lunes que se implementará para todos los funcionarios de Seguridad Nacional en el terreno en Minneapolis.

El representante Tim Burchett, un conservador de línea dura de Tennessee, comentó a CNN que cree que será “muy difícil” llegar a un acuerdo sobre ICE y atacó una de las ideas de los demócratas de obligar a los oficiales de ICE a quitarse las máscaras.

El senador Markwayne Mullin, de Oklahoma, calificó la mayoría de las demandas de los demócratas de “imposibles” y acusó al partido de simplemente complacer a sus bases: “No hablan en serio. Esto es teatro político”.

Mientras tanto, muchos demócratas insisten en que sienten poca presión para evitar un cierre del DHS en dos semanas, incluso considerando los efectos potencialmente debilitantes sobre la TSA y otras agencias.

El clamor de las bases ha sido tan fuerte que sólo 21 demócratas de la Cámara de Representantes votaron el martes a favor de un paquete de financiación masivo que incluía fondos temporales para el DHS.

El representante Emanuel Cleaver, de Missouri, afirmó que la disposición del Partido Republicano a negociar el tema aparentemente ha desaparecido. Ha recibido, según él, 2.706 llamadas telefónicas a su oficina en las últimas dos semanas exigiéndole que se mantenga firme en su oposición a la financiación de ICE.

El veterano demócrata afirmó que es la respuesta más contundente que ha recibido sobre cualquier tema desde la aprobación de Obamacare.

“Si consultan todas las oficinas, casi puedo garantizarles que todas ellas están recibiendo más llamadas telefónicas diciendo ‘no’ que cualquier otra cosa desde la ACA”, indicó Cleaver a CNN.

El representante Juan Vargas, progresista de California, criticó a los republicanos por descartar “cosas que son absolutamente esenciales para nosotros”.

“No veo cómo vamos a llegar ahí en dos semanas, honestamente no”, agregó Vargas.

Cuando se le preguntó si algún republicano tiene interés en hacer cambios en ICE, el representante republicano Warren Davidson respondió a CNN: “Muy pocos”. Y añadió que duda que se pueda llegar a algún acuerdo con los demócratas en las próximas dos semanas, o incluso que se llegue a algún acuerdo.

“No creo que los demócratas quieran decir ‘sí’. Creo que quieren encontrar infinitas maneras de decir ‘no’”, señaló.

