Las historias que no te puedes perder de los “Spring Trainings” de las Grandes Ligas de Béisbol

El aroma de la grama recién regada y cortada, y los campos verdes con su tierra batida listos para recibir bajo el sol de Florida y Arizona a los equipos de Grandes Ligas, solo quiere decir que estamos en los Entrenamientos Primaverales, el amanecer de una nueva temporada de las Mayores.

Y tras el título obtenido por los Dodgers de Los Ángeles en una dramática Serie Mundial sobre los Blue Jays de Toronto en octubre del año pasado, es momento de repasar algunas historias llamativas de estos primeros días de entrenamiento para los equipos del mejor béisbol del mundo.

La llegada de Kyle Tucker y Edwin Díaz para reforzar la alineación y el relevo solo hicieron que el bicampeón, que ya se veía robusto, luzca mucho mejor. Ohtani buscará un nuevo premio al Jugador Más Valioso y ¿será tal vez el año de Yoshinobu Yamamoto desde el montículo para ganar el Cy Young?

Los Blue Jays vivieron un 2025 de ensueño. Pero en 2026 enfrentarán una enorme oposición dentro de una de las divisiones más complicadas del béisbol, donde los Yankees, los Orioles y los Red Sox también mejoraron. Por lo pronto, el arribo de Dylan Cease fortaleció una rotación que ya era ganadora el año pasado.

La implementación del sistema automatizado de bolas y strikes es probablemente una de las más grandes novedades a probar en los Campamentos Primaverales de cara a la temporada. Se utilizará para que los bateadores cuestionen las decisiones del umpire, y si bien ya se probó con éxito el año pasado en la primavera, ahora llega para quedarse durante la temporada regular.

Juan Soto se incorporó el fin de semana pasado a los Mets de Nueva York, y, tras un año donde su promedio ofensivo no fue el esperado, sus números de jonrones y remolcadas lo ubicaron como un nuevo candidato a Más Valioso. Con Ohtani siendo siempre su competidor principal, tendrá una férrea lucha con el recuperado Ronald Acuña Jr. de los Braves de Atlanta, quién fue el regreso del año en 2025.

¿Cómo es que un pelotero que fue campeón bate tres veces consecutivas entre 2021 y 2024 se tardó tanto para conseguir un contrato de Grandes Ligas para 2026? Luis Arraez llegó a los Giants de San Francisco en esta primavera, con la misión de probarle a sus detractores que su bate sigue siendo importante (el año pasado bateó .292 y 181 hits, números nada despreciables), y, sobre todo, que puede ser un defensor solvente de la segunda base, donde está, quizás, la gran duda sobre su figura.

Todas estas historias (y otras tantas) se entrelazan en el Clásico Mundial de Béisbol que se jugará en marzo entre Tokio, Houston, San Juan (Puerto Rico) y Miami. Tras las polémicas prohibiciones de los equipos de Grandes Ligas para asegurar a varios de los jugadores más destacados, las nóminas del torneo están listas y lucen repletas de figuras. Estados Unidos y República Dominicana lucen muy sólidos, pero Japón es el campeón y jamás se lo puede descartar. Venezuela y México también aparecen dispuestos a sorprender.

