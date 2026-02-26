Las conversaciones entre EE.UU. e Irán se centraron en superar las diferencias sobre el enriquecimiento nuclear

Las cruciales conversaciones nucleares en Ginebra entre EE. UU. e Irán se han centrado en el espinoso tema del enriquecimiento…

Las cruciales conversaciones nucleares en Ginebra entre EE. UU. e Irán se han centrado en el espinoso tema del enriquecimiento nuclear de Teherán y en intentar determinar si las propuestas iraníes satisfarían la exigencia del presidente Trump de que el país nunca obtenga un arma nuclear, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Estados Unidos, liderado por Steve Witkoff y Jared Kushner, inició las conversaciones con exigencias firmes: que Irán desmantele sus principales instalaciones nucleares (Fordow, Natanz e Isfahán) y que cualquier acuerdo para detener el enriquecimiento nuclear sea indefinido.

Mientras tanto, se esperaba que los iraníes presentaran una propuesta que suspendería el enriquecimiento nuclear por un período de tres a cinco años —hasta después de que el presidente Trump deje el cargo— antes de unirse a un consorcio regional para el enriquecimiento de bajo nivel, sin fines armamentísticos, según una de las fuentes. Como parte de un acuerdo, Irán permitiría que inspectores internacionales supervisaran su cumplimiento.

No estaba claro si las posturas de ambas partes serían lo suficientemente cercanas como para continuar las conversaciones diplomáticas, o si Trump optaría por su otra opción: ordenar nuevos ataques contra Irán.

Al iniciar las conversaciones, funcionarios estadounidenses afirmaron que aún no tenían clara la postura de Irán sobre varias posiciones. Algunos cuestionaron si el Líder Supremo de Irán, quien tiene la última palabra, aceptaría alguno de sus términos, incluso si sus negociadores parecían más dispuestos a negociar.

Los funcionarios iraníes son conscientes de que cualquier acuerdo debe permitir a Trump proclamar su victoria y presumir de que es más sólido que el acuerdo nuclear de la era Obama que abandonó. Como parte de esos cálculos, han presentado públicamente acuerdos económicos que permitirían a Estados Unidos el acceso al petróleo y el gas, y compromisos de Irán para comprar productos estadounidenses.

Uno de los principales aliados de Trump, el senador Lindsey Graham, se burló de la sugerencia de que a Irán aún se le podría permitir enriquecer uranio a bajos niveles como parte de un acuerdo. “¡Al diablo con eso!”, escribió en redes sociales sobre la idea planteada.

Irán, mientras tanto, busca garantías de alivio de las sanciones como parte del acuerdo. Han estado tratando de determinar con qué rapidez Trump está dispuesto a levantar las agobiantes medidas, que han dañado gravemente la economía iraní.

