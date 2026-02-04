Ladrones disfrazados de Robin Hood regalan comida en protesta por el aumento de precios en Canadá

Ladrones vestidos como Robin Hood asaltaron una tienda de alimentos en Montreal el martes por la noche y repartieron los…

Ladrones vestidos como Robin Hood asaltaron una tienda de alimentos en Montreal el martes por la noche y repartieron los productos robados en una protesta contra el aumento de los precios de los alimentos, apenas unas semanas después de que el mismo grupo atacara una tienda de comestibles disfrazados de Santa Claus y sus duendes.

Una organización activista que se hace llamar los “Robins des Ruelles” (“Robins de los callejones”, en español) afirmó que aproximadamente 60 personas, algunas vestidas con gorros emplumados al estilo Robin Hood, entraron a una tienda de alimentos saludables Rachelle Béry, tomaron comida sin pagar y la redistribuyeron a “muchos refrigeradores comunitarios de la ciudad” en lo que calificaron como un “acto político” contra la inflación alimentaria.

El robo se produce tras un incidente similar en diciembre, cuando miembros del mismo grupo irrumpieron en una tienda de comestibles disfrazados de Santa Claus y sus duendes, robando comida y dejando parte de ella envuelta para regalo bajo un árbol de Navidad cercano.

El costo de vida es un tema fundamental en Canadá, donde la inflación creció un 4,7 % entre noviembre de 2024 y 2025, más del doble de la tasa de inflación general, según la cadena canadiense CBC, asociada a CNN.

“Todos los días trabajamos incansablemente solo para poder comprar comida en estos supermercados motivados por el beneficio”, dice el comunicado de Robins des Ruelles citando a un miembro del grupo, Francis. “Cuando tener dos trabajos no es suficiente para comer, tener un techo sobre tu cabeza y cuidar a tu familia, todos los medios se vuelven legítimos”.

Un video editado, publicado por la organización activista Les Soulèvements du Fleuve en Instagram, muestra el asalto a la tienda Rachelle Béry, intercalado con los créditos de apertura de la película de 1938 “Las aventuras de Robin Hood”.

En el video, personas con máscaras recorren los pasillos recogiendo alimentos, medicinas, jabón y otros artículos. Otros usan pintura en aerosol para bloquear las cámaras de seguridad dentro y fuera de la tienda. Al final del video, una persona pinta con aerosol en una pared de ladrillos: “F**k Les Profits”.

Activistas pintaron con grafiti “vole un voleur”, o “roba a un ladrón”, en el exterior de una tienda de comestibles antes de vaciar los estantes en busca de comida.

CNN se ha puesto en contacto con la empresa matriz de Rachelle Béry, Sobey’s, para solicitar comentarios.

Jean-Pierre Brabant, funcionario de relaciones con los medios de la policía de Montreal, dijo a CNN que la policía abrió una investigación sobre el robo y el grafiti este miércoles. Nadie resultó herido durante el incidente, dijo Brabant, y hasta ahora, nadie ha sido arrestado.

“En cuanto a la cantidad de dinero o el monto de los bienes robados, no lo tenemos”, dijo Brabant. Estimó el valor de los productos en “miles de dólares”, la misma cifra aproximada publicada por los Robin des Ruelles este miércoles. Añadió que la policía aún no había recuperado ninguno de los artículos.

En cuanto al robo de temática navideña en diciembre, Brabant dijo que “aún está bajo investigación mientras hablamos”, pero todavía no ha habido arrestos.

