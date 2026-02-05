La tormenta de Epstein podría derrocar a un líder mundial, pero no será Trump

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, nunca estuvo involucrado con Jeffrey Epstein, pero corre grave peligro de perder…

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, nunca estuvo involucrado con Jeffrey Epstein, pero corre grave peligro de perder su trabajo por culpa del delincuente sexual convicto.

Sin embargo, el presidente Donald Trump —cuyo nombre aparece en algunos archivos de investigación sobre el financiero caído en desgracia— no tiene tales preocupaciones.

Mientras la crisis política se profundiza en el lado oriental del Atlántico, las víctimas de Epstein luchan contra la inercia en Washington al tiempo que buscan justicia.

Esta discrepancia refleja la relativa fuerza política de Trump y la posible debilidad existencial de Starmer.

La situación demuestra que, si bien las instituciones políticas británicas dedicadas a la rendición de cuentas y la investigación están funcionando, el control de Trump del Departamento de Justicia y su dominio sobre el Congreso republicano lo protegen del escrutinio crítico.

Pero, sobre todo, los tentáculos globales de los archivos de Epstein —que ahora también alcanzan a Noruega y Polonia— subrayan la enorme huella de un escándalo que continúa propagándose casi siete años después de la muerte de su protagonista.

No es solo Starmer quien está sintiendo la presión.

La indignación pública por los vínculos con Epstein es tan aguda en el Reino Unido que el rey Carlos III ha despojado a su propio hermano y amigo de Epstein, el expríncipe Andrés, de sus títulos reales y lo ha obligado a abandonar su logia en la finca del Castillo de Windsor.

En Estados Unidos no ha habido una defenestración equivalente para nadie que tenga vínculos con Epstein, quien según los investigadores murió por suicidio en prisión en 2019 antes de enfrentar un juicio por tráfico sexual y abuso de niñas menores de edad.

La figura más destacada que enfrenta represalias por su amistad con Epstein podría ser el exsecretario del Tesoro Larry Summers.

El expresidente de la Universidad de Harvard se retractó de sus compromisos públicos el año pasado, afirmando estar “profundamente avergonzado” después de que correos electrónicos con Epstein lo mostraran haciendo comentarios sexistas y pidiéndole consejos románticos.

Mientras tanto, Trump está haciendo su último intento por dejar atrás el furor después de que el Departamento de Justicia insistiera en que no habrá más procesamientos.

No hay evidencia de ninguna irregularidad por parte de Trump, y las autoridades no han presentado cargos contra él ni contra ninguna otra persona mencionada en los archivos recientemente publicados.

Si bien algunas de las referencias a Trump en los archivos de Epstein son benignas, otras incluyen acusaciones de agresión sexual no verificadas recientemente reveladas en su contra, así como nuevos detalles sobre cómo algunas de las víctimas de Epstein describieron sus interacciones con el futuro presidente.

Pero Trump le dijo a Kaitlan Collins de CNN esta semana: “Realmente es hora de que el país se dedique a otra cosa”.

¡Cómo debe desear Starmer que esto pudiera suceder en el Reino Unido!

Su puesto como primer ministro pendía de un hilo el jueves por la mañana después de que una revuelta de diputados de su Partido Laborista dañara aún más la operación del número 10 de Downing Street, que va dando tumbos de una crisis a otra.

El primer ministro se vio obligado a admitir durante una acalorada sesión de preguntas el miércoles que sabía de la amistad entre el exministro del gabinete Peter Mandelson y Epstein, pero aún así lo nombró embajador en Washington.

Starmer despidió a Mandelson el año pasado después de una divulgación anterior de archivos de Epstein que mostraban que seguía apoyando a su amigo incluso después de ser condenado por delitos sexuales en Florida en 2008.

Pero el escándalo resurgió esta semana tras la salida a la luz de archivos que sugirieron que Mandelson pudo haber filtrado información secreta y de movimientos del mercado a Epstein en el punto álgido de la crisis financiera de 2008. Esta información habría sido invaluable para Epstein y su equipo de Wall Street.

Mandelson se enfrenta ahora a una investigación penal y ha dimitido de la Cámara de los Lores y del Partido Laborista.

“Mandelson traicionó a nuestro país, a nuestro parlamento y a mi partido”, declaró Starmer al parlamento.

El ex embajador en Washington se disculpó por su relación con Epstein en una declaración enviada a la BBC el mes pasado.

“Me equivoqué al creerle tras su condena y al seguir asociándome con él. Pido disculpas inequívocas por ello a las mujeres y niñas que sufrieron”, declaró Mandelson.

Esta semana renunció al Partido Laborista para evitarle “más vergüenza”.

Pero la furia de Starmer no explica realmente por qué las consecuencias del caso Epstein parecen ser más graves en Gran Bretaña que en Washington, donde se publicaron los archivos.

La explicación es que, en muchos sentidos, la tormenta que azota a Gran Bretaña no gira directamente en torno a Epstein y su presunto tráfico y abuso de niñas.

Se trata, en cambio, de un hilo escandaloso que exacerba un trío de melodramas de larga data que ya dominan la política, los medios de comunicación y la vida pública británicas.

Esta es la historia de un Primer Ministro que ya disfrutaba de un tiempo político prestado menos de dos años después de obtener una victoria electoral aplastante. Su desgarradora actuación en el parlamento el miércoles reforzó la narrativa de un líder al borde del abismo y avivó las especulaciones sobre un desafío a su liderazgo desde dentro del Partido Laborista.

En Washington, donde los presidentes cumplen mandatos fijos, puede resultar difícil apreciar la presión que sufren los primeros ministros británicos.

En cuanto un nuevo líder entra por la famosa puerta negra de Downing Street, crece la especulación en el frenético Westminster Village sobre su duración.

Esta obsesión —y las conspiraciones tras bambalinas que acechan a todos los primeros ministros— se ha intensificado aún más tras 11 años de turbulencia en los que una nación, antes conocida por su estabilidad política, ha desbancado a cinco primeros ministros antes de Starmer.

La saga de Epstein es también el último giro en la tragedia política de 30 años de Mandelson, un político propenso a los desastres con habilidades consumadas cuyo apodo, el “Príncipe de las Tinieblas”, refleja la admiración de sus contemporáneos, pero también sus espectaculares caídas durante los Gobiernos laboristas anteriores.

Mandelson, junto con los futuros primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown, hicieron que el desvencijado Partido Laborista volviera a ser elegible durante la década de 1990.

Lo impulsaron hacia el centro político con una línea política más moderada tras las enormes derrotas del Partido Conservador bajo los mandatos de Margaret Thatcher y John Major.

Pero el viaje expuso el defecto fatal de Mandelson —su afán por estar entre los ricos, famosos y bien conectados—, lo que desencadenó escándalos que provocaron varias dimisiones del Gabinete y que finalmente lo llevarían a su maldita amistad con Epstein.

La tercera consecuencia de la saga Epstein abre un nuevo capítulo en el eterno drama británico sobre la familia real.

La historia de la amistad del ahora Andrew Mountbatten-Windsor con Epstein ha generado titulares sórdidos durante años, en parte debido a sus propias falsedades.

El acuerdo que Andrew alcanzó con la difunta Virginia Guiffre, quien fue víctima de trata de personas por Epstein y acusó al expríncipe de abuso, fue la gota que colmó el vaso para muchos británicos, aunque no admitió responsabilidad ni culpabilidad.

La impopularidad de Mountbatten-Windsor reabrió el debate sobre el estilo de vida opulento de la realeza, especialmente de aquellos más alejados de la línea de sucesión.

La necesidad de proteger la institución ayuda a explicar la despiadada estrategia de control de daños que privó a Andrés de sus títulos y su destierro a los espartanos aposentos de la finca del rey en Sandringham, en la campiña.

Hasta ahora, los vaivenes en torno a Epstein no han tenido un impacto existencial en Trump.

El presidente no ha sido acusado de ningún delito, aunque su relación pasada con Epstein genera dudas sobre su elección de amigos.

Y aunque ya no es tan fuerte políticamente como antes, Trump no es tan vulnerable como para que exista la posibilidad de que lo expulsen del Despacho Oval. La situación de Starmer es mucho más grave.

Trump parece prácticamente inmune al daño político en la cuestión de la reputación a estas alturas. Y el caso Epstein es solo una de las múltiples crisis políticas y escándalos que se suceden constantemente en el Estados Unidos de Trump, desde su ofensiva contra la inmigración en Minnesota, donde murieron dos manifestantes, hasta sus nuevos intentos esta semana de socavar la confianza pública en el sistema electoral antes de las elecciones de mitad de mandato.

La técnica de Trump es inundar la zona con tanto ruido que las amenazas individuales a su posición política no pueden oírse por encima de la cacofonía.

Y el presidente no tiene que enfrentarse a una situación de legisladores indignados como la que hirió aún más a Starmer en la sesión de preguntas al primer ministro.

A menudo, cuando le preguntan sobre Epstein —especialmente por una reportera como Kaitlan Collins de CNN esta semana—, Trump estalla.

En cambio, el presidente ha convertido al Congreso republicano en un dócil sello de goma.

Es cierto que los archivos de Epstein solo se publican debido a una revuelta de los republicanos del Congreso, quienes sintieron la presión de sus bases. Pero hay pocas señales de que se pueda recrear ese momento político único, especialmente porque Trump puede ejercer influencia sobre los miembros del Partido Republicano que enfrentan primarias difíciles.

Y los líderes republicanos de la Cámara de Representantes no están presionando a la administración. El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer, ha logrado obligar al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton a declarar bajo citación. Pero no tiene intención de citar a Trump.

No hay evidencia de que Clinton haya cometido algún delito en relación con el caso Epstein, y el expresidente ha negado tener conocimiento de cualquiera de sus crímenes.

Trump manifestó el martes que se siente “mal” de que los Clinton tengan que pasar por la dura prueba de testificar.

Pero su sorprendente empatía probablemente no represente un deshielo repentino en su relación con el expresidente y su derrotado rival en las elecciones generales de 2016.

Trump podría, en cambio, estar intuyendo que el testimonio de los Clinton desencadenará otra secuela de un escándalo que no puede resolver.

