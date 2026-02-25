La serie “The X Files” vuelve de la mano de Ryan Coogler y ya tiene protagonista

La serie “The X Files” (1993-2018) fue a finales de la década de 1990 un fenómeno cultural, que dio origen…

La serie “The X Files” (1993-2018) fue a finales de la década de 1990 un fenómeno cultural, que dio origen a películas, cómics, cartas o cromos de colección, álbumes de música y decenas de portadas en revistas. El director Ryan Coogler (“Sinners”, “Black Panther”) está detrás de una nueva versión, que, según The Hollywood Reporter, ya tiene coprotagonista: la actriz Danielle Deadwyler.

El reporte también revela que la plataforma de streaming Hulu, en Estados Unidos, dio luz verde a la grabación del episodio piloto para ser evaluado y decidir si se ordena la producción de una primera temporada.

Coogler dijo en octubre pasado en Variety que es un gran fan de la serie original y que este “reboot” o nueva versión de “The X Files” es un proyecto que impulsa debido a que su madre era una gran aficionada del programa en la década de 1990.

“Como mi relación con ‘Rocky’ con mi papá, ‘The X-Files’ es una de esas cosas con mi mamá. Mi mamá significa el mundo para mí, así que esto es algo muy grande para mí. Quiero hacerlo bien por ella y por los fans. Mi mamá ha leído algunas de las cosas que escribí para esto. Ella está muy entusiasmada”, dijo Coogler en Variety.

“The X Files”, conocida en Latinoamérica como “Los expedientes secretos X”, es una serie creada por Chris Carter para la cadena Fox. Se centraba en dos agentes del FBI, Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson), dedicados a investigar cosas extraños e inexplicables, por lo que a menudo se topaban con monstruos o distintas teorías conspirativas, como la de la ocultación, por parte del Gobierno, de la existencia de seres extraterrestres.

Coogler escribirá y dirigirá el episodio piloto y, según The Hollywood Reporter, la sinopsis de la nueva versión es la siguiente: “Dos agentes del FBI altamente condecorados pero muy diferentes forman un vínculo inesperado cuando son asignados a una división, cerrada desde hace mucho tiempo, dedicada a casos que involucran fenómenos inexplicables”.

La actriz Danielle Deadwyler fue seleccionada como la coprotagonista. Ella ha aparecido en “The Woman in the Ward”, “The Piano Lesson” y participa en la tercera temporada de la serie “Euphoria”. La nueva “The X Files” puede ser la serie que la catapulte al estrellato, como sucedió con Duchovny y Anderson en la versión original.

Jennifer Yale (“See”, “The Copenhagen Test”) será la showrunner de la serie, que todavía no dispone de fecha de emisión.

