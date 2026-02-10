Analilia Mejía, aliada de Bernie Sanders, gana la primaria especial demócrata de Nueva Jersey

Analilia Mejía ganará las primarias especiales en el 11º Distrito Congresional de Nueva Jersey tras una reñida contienda contra el…

Analilia Mejía ganará las primarias especiales en el 11º Distrito Congresional de Nueva Jersey tras una reñida contienda contra el exrepresentante Tom Malinowski, una importante victoria para una aliada del senador Bernie Sanders y otros progresistas.

Malinowski reconoció su derrota este martes en un comunicado en el que concedió a Mejía “el mérito inequívoco por llevar a cabo una campaña positiva y por inspirar a tantos votantes el día de las elecciones”.

Cabe destacar que Malinowski culpó al Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés), que ayudó a financiar a un grupo que gastó aproximadamente US$ 2 millones en anuncios dirigidos a él. El grupo, United Democracy Project, intentó en sus anuncios presentar a Malinowski como partidario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), haciendo referencia a una votación de 2019 a favor de un proyecto de ley de gastos bipartidista que financió a la agencia.

“Tenía muchas ganas de poder comunicarles hoy que este esfuerzo, cuyo objetivo era intimidar a los demócratas de todo el país, fracasó en el distrito 11 de Nueva Jersey”, declaró Malinowski. “Pero la enorme diferencia entre la votación anticipada, que ganábamos cómodamente, y la del día de las elecciones sugiere que tuvo un gran impacto. Conocí a varios votantes en los últimos días de la campaña que habían visto los anuncios y me preguntaron con sinceridad: ‘¿Eres MAGA? ¿Estás a favor de ICE?’”.

Las primarias del jueves para reemplazar a la actual gobernadora Mikie Sherrill se consideraron un primer ensayo para los debates que definirán el impulso demócrata para recuperar la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones intermedias de este año.

La victoria de Mejía, quien se desempeñó como directora política de la campaña presidencial de 2020 del senador Bernie Sanders, es un gran éxito para los líderes progresistas nacionales que apoyaron su candidatura, como Sanders, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren y la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez. Mejía fue directora de la Alianza de Familias Trabajadoras en Nueva Jersey y actualmente es una de las directoras ejecutivas de Democracia Popular, una red de organizaciones de base.

“Como muchos demócratas en este momento, no solo estoy consternada por MAGA (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande), el trumpismo, la administración de Donald Trump —su extralimitación, su corrupción, su flagrante hipocresía—, sino que también lo estoy con mi propio liderazgo demócrata”, declaró a CNN durante la campaña.

Malinowski es una moderada que había recibido apoyo en el pasado, pero expresó su disposición a condicionar la ayuda a Israel, ya que el Partido Demócrata nacional muestra mayor escepticismo sobre el Gobierno israelí por su ofensiva tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Mejía, por su parte, fue la única persona en un foro de candidatos que levantó la mano cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con los grupos de derechos humanos que afirman que Israel ha cometido un genocidio en Gaza.

Una fuente cercana a AIPAC declaró a CNN que existía la preocupación de que Malinowski, con su perfil, antigüedad y la posibilidad de una larga carrera, fuera menos influyente para los aliados de Israel que un progresista como Mejía, a quien consideran menos influyente.

La fuente también afirma que están evaluando detenidamente si invertir dinero y publicar anuncios de nuevo en el distrito en junio, cuando se celebrarán las primarias para el próximo mandato de dos años, o en las elecciones generales de noviembre.

El Proyecto Democracia Unida lanzó el miércoles una nueva campaña publicitaria en el 7º Distrito de Illinois, apoyando a Melissa Conyears-Ervin.

Tras los dos candidatos más votados en Nueva Jersey se encontraban la ex vicegobernadora Tahesha Way y el comisionado del condado de Essex, Brendan Gill, entre una papeleta de más de una docena de candidatos a las primarias demócratas.

Mejía se enfrentará al concejal republicano del municipio de Randolph, Joe Hathaway, quien se presentó sin oposición, en las elecciones generales del 16 de abril, y será el favorito en un distrito que votó por la ex vicepresidenta Kamala Harris por casi nueve puntos porcentuales en 2024.

