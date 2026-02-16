La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de Salma Hayek, anuncia nuevo incentivo fiscal del 30 % para el cine mexicano

En un lanzamiento en el que fue acompañada por la actriz Salma Haykek y otras figuras del espectáculo, la presidenta…

En un lanzamiento en el que fue acompañada por la actriz Salma Haykek y otras figuras del espectáculo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el domingo un nuevo incentivo fiscal destinado a impulsar la industria cinematográfica local y atraer grandes producciones al país.

Los incentivos incluyen un nuevo estímulo fiscal del 30 % del Impuesto sobre la Renta (ISR) para proyectos filmados en México, lo que busca hacer del país un sitio atractivo para el rodaje de películas y series internacionales.

“Este incentivo tiene una comisión del Gobierno que busca realmente apoyar, que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera a lo mejor no tendrían la oportunidad. Y al mismo tiempo, atraer producciones internacionales, pero garantizando que se contrate a las y a los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la cinematografía, desde actrices, actores, pero también todos los oficios vinculados con el cine”, dijo Sheinbaum en el evento, realizado en el Palació Nacional.

Además de Hayek, en el anuncio estuvieron otras figuras de la actuación y la producción cinematográfica local, como María Rojo y Dario Yazbek Bernal, entre otros.

Podrán participar largometrajes de ficción o animación y capítulos de series con un gasto mínimo comprobable de 40 millones de pesos (US$ 2,3 millones); largometrajes y series documentales con un gasto mínimo de 20 millones de pesos (US$ 1,2 millones); así como procesos específicos de animación, efectos visuales o postproducción con un gasto mínimo de 5 millones de pesos (US$ 290.000) por proceso.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dijo que al incentivo podrán acceder ciudadanos mexicanos, personas extranjeras con residencia permanente en el país y personas extranjeras sin establecimiento permanente en territorio nacional que realicen la producción a través de un ciudadano residente en México.

Sheinbaum dijo que el objetivo del programa era “estar a la altura de nuestra gente y corresponder a la extraordinaria creatividad que existe en nuestro país”, señalando que los mexicanos eran “un pueblo resistente, un pueblo que siempre ha luchado por su independencia, por su soberanía y por la defensa de sus derechos culturales”.

La mandataria le dedicó unas palabras en especial a Hayek: “Poner a México siempre en alto. Y algo que le admiro mucho es que siempre ha defendido a las mexicanas y a los mexicanos en Estados Unidos. Muchas gracias, Salma. Y su talento ha hecho que México se conozca en todos lados y, además, con nuestra cultura, con nuestras raíces. Quizá, Frida Kahlo no se conocería tanto en el mundo si no fuera por la película de Salma, entre otras virtudes”.

