La obsesión de Trump por ponerle su nombre a todo toma un giro aún más desesperado

El deseo insaciable de Donald Trump de ponerle su nombre a todo ha sido evidente desde hace mucho tiempo. Y como presidente, ha llevado ese impulso al extremo, nombrando cosas en su honor de maneras que, al parecer, ningún otro presidente ha hecho.

Pero incluso para sus propios estándares, este afán ha dado un giro desesperado, y aparentemente poco prudente desde el punto de vista político.

El mes pasado, Trump intentó que el Congreso cambiara el nombre del Aeropuerto Internacional Dulles, cerca de Washington, y de la estación Penn de Nueva York para que llevaran su nombre.

Manu Raju y Adam Cancryn, de CNN, informaron que Trump propuso estos cambios de nombre al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, como condición para liberar miles de millones de dólares en fondos congelados destinados a un importante proyecto de infraestructura en Nueva York. Schumer, demócrata de Nueva York, la rechazó. La noticia fue reportada primero por Punchbowl.

De alguna manera, esto podría parecer algo habitual. Trump ya ha puesto su nombre (legalmente o no) a un sinfín de cosas: desde el Centro Kennedy, hasta el Instituto de la Paz de EE.UU., una clase de buques de guerra y cuentas de ahorro para niños. Incluso lanzó una plataforma de medicamentos llamada “TrumpRx” el jueves, el mismo día que supimos de sus planes de poner su nombre en los principales centros de transporte de Washington y Nueva York.

Si bien hay cosas que llevan el nombre de presidentes, los expertos han dicho que simplemente no existe precedente para nombrar cosas en honor a un presidente en funciones de esta manera. The New York Times analizó recientemente los datos, confirmando que otros presidentes casi siempre esperan hasta dejar el cargo.

Para los estándares que el propio Trump ha establecido, su intento de renombrar esta estación de tren y este aeropuerto está en otro nivel.

La diferencia clave aquí es que el presidente ha intentado poner su nombre a estas cosas no mediante acción ejecutiva, sino a través de presión, negociándolo como un favor político.

Hay buenas razones para pensar que está eligiendo ese camino. Sus intentos anteriores de poner su nombre en edificios, como el Centro Kennedy, son posiblemente ilegales y podrían revertirse fácilmente, especialmente cuando deje el cargo. Sería realmente sorprendente que el próximo presidente demócrata no quite el nombre de Trump del Centro Kennedy.

Para que la marca Trump tenga poder duradero en entidades gubernamentales, realmente necesita que el Congreso codifique los cambios. Pero el Congreso no es eficiente a la hora de actuar, especialmente cuando no hay mucho que ganar.

Trump no está tratando de aprovechar el proyecto de infraestructura de Nueva York para lograr una victoria política conservadora, algo que importe a la base republicana o a los miembros del Partido Republicano en el Congreso antes de las elecciones intermedias de 2026. Está tratando de aprovecharlo para su propio homenaje y glorificación.

El presidente, aparentemente, podría usar esto como moneda de cambio para cualquier otro propósito, pero ha intentado usarlo en beneficio propio.

Ha sido transaccional en muchos aspectos, especialmente en su segundo mandato. Incluso ha utilizado su influencia recientemente para que una líder opositora venezolana le regalara su recién otorgado Premio Nobel de la Paz. Como escribí en ese entonces, eso planteó la posibilidad de que Trump estuviera, en efecto, negociando su glorificación personal a cambio de importantes decisiones de política exterior.

Pero, por lo general, sus esfuerzos por aprovechar su autoridad para su glorificación personal son un poco más sutiles, con un quid pro quo menos directo. Su propuesta a Schumer prácticamente te da una bofetada en la cara por su descarado interés propio.

Los republicanos probablemente deberían empezar a preguntarse cuánto están dispuestos a tolerar este nivel de autocomplacencia.

Pero incluso más allá del factor “asqueroso”, hay buenas razones para pensar que este es un movimiento bastante mal concebido. De hecho, los esfuerzos de Trump por glorificarse parecen ser un problema importante y creciente para él en este momento.

No disponemos de muchas encuestas de alta calidad sobre sus intentos de nombrar cosas con su propio nombre.

Pero las encuestas de principios del año pasado mostraron que alrededor de dos tercios de los estadounidenses se opusieron a su intento de cambiar unilateralmente el nombre del Golfo de México a “Golfo de América”. Eso sugiere que la gran mayoría de los estadounidenses no cree que debería poder hacer cosas como esta por sí solo.

Y una encuesta de CNN del mes pasado preguntó sobre los cambios que Trump hizo en instituciones culturales como el Centro Kennedy y el Smithsonian. Un 62 % de los estadounidenses dijo que había ido demasiado lejos en este aspecto.

Esa pregunta no se refería específicamente al cambio de nombre del Centro Kennedy, aunque es lógico suponer que muchos habían oído que la junta había votado a favor de añadir el nombre de Trump en diciembre. Alrededor de 7 de cada 10 independientes e incluso 3 de cada 10 republicanos dijeron que el presidente se estaba excediendo con esos cambios culturales.

Pero ese podría no ser el hallazgo más grave y relevante de esa encuesta de CNN.

La encuesta también encontró que Trump alcanzaba un mínimo histórico en el porcentaje de estadounidenses que dijeron que “se preocupa por personas como usted”. Solo el 33 % dijo que eso aplicaba a Trump. Un asombroso 77 % de los independientes no estuvo de acuerdo.

Y los estadounidenses dijeron, en una proporción de 63 %-37 %, que no estaban de acuerdo con la idea de que Trump “antepone el bien del país por encima de su beneficio personal”.

Para ser más precisos: casi dos tercios de los estadounidenses afirmaron que Trump actúa principalmente en su propio beneficio.

Eso puede estar alimentado, en parte, por la percepción de que Trump se enriquece económicamente en el cargo. (La Casa Blanca ha sostenido repetidamente que está comprometida con la ética y la transparencia). Pero los posibles conflictos de interés son mucho más difíciles de explicar que PONER SU PROPIO NOMBRE EN UN EDIFICIO.

Y la intención de Trump de ponerle su nombre a las cosas parece especialmente inoportuna dado el estado de la economía. Actualmente estamos en medio de lo que la gran mayoría de los estadounidenses considera tiempos económicos difíciles, y alrededor de tres cuartas partes de los estadounidenses no creen que haya hecho lo suficiente para bajar los precios.

El curso habitual para un presidente en estos tiempos sería enfocarse como un láser en enderezar el rumbo y lograr que la gente lo considere digno de honrarlo. Y luego, en algún momento posterior, el Congreso hace precisamente eso.

Pero Trump, al parecer, prefiere estampar su nombre en todo lo que pueda, como pueda, y esperar que, de alguna manera, perdure.

