La NASA vuelve a retrasar la misión Artemis II: un nuevo problema pone en riesgo el viaje a la Luna

Los esfuerzos para lograr que la histórica misión de la NASA a la Luna despegue han fracasado una vez más, luego de que los ingenieros enfrentaran un nuevo problema con el cohete que debía impulsar a cuatro astronautas en una trayectoria sin precedentes.

La agencia anunció el sábado que detectó un problema con el flujo de helio, un gas utilizado para presurizar los tanques de combustible y limpiar las líneas de propulsión, en la parte superior del cohete lunar del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés). Ahora, la agencia espacial debe retirar el cohete de la plataforma de lanzamiento y trasladarlo al cercano Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB, por sus siglas en inglés) para su mantenimiento el miércoles, lo que descarta la posibilidad de un lanzamiento en marzo.

La decisión representó un cambio radical con respecto al viernes, cuando funcionarios de la agencia, tras una prueba de reabastecimiento de combustible denominada ensayo general húmedo, expresaron su confianza en la posibilidad de despegar el 6 de marzo. Los líderes de la NASA calificaron la prueba, que concluyó el jueves, como un éxito, y afirmaron que los controladores de lanzamiento aparentemente habían solucionado una serie de fugas de combustible de hidrógeno que surgieron durante un ensayo anterior a principios de febrero.

El problema del helio fue una sorpresa, ya que surgió después de que la NASA terminara el último ensayo de descontaminación el jueves. Los controladores de lanzamiento aún no están seguros de la causa del problema, aunque el administrador de la NASA Jared Isaacman afirmó que, en cualquier caso, el problema debe abordarse fuera de la plataforma de lanzamiento.

La NASA ahora tiene como objetivo lanzar la misión, llamada Artemis II, recién a partir abril.

“El trabajo rápido para comenzar los preparativos para hacer rodar el cohete y la nave espacial de regreso al VAB potencialmente preserva la ventana de lanzamiento de abril, en espera del resultado de los hallazgos de datos, los esfuerzos de reparación y cómo se concreta el cronograma en los próximos días y semanas”, dijo la agencia espacial en una publicación en su sitio web.

La NASA identificó previamente el 1, 3, 4, 5, 6 y 30 de abril como posibles días de lanzamiento, aunque durante una conferencia de prensa el viernes pasado los funcionarios de la agencia revelaron que también estaban evaluando posibles fechas en mayo y junio.

Cuando la misión despegue, está previsto que lleve a Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA y al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen en un viaje en catapulta de 10 días alrededor de la Luna, lo que marcará la primera vez que los humanos viajan al espacio profundo desde que terminó el programa Apolo en 1972.

Hay numerosas preguntas abiertas sobre la viabilidad de un lanzamiento para la misión en abril.

¿Existen otros problemas ocultos en los datos que los ingenieros aún no han descubierto? ¿Cuánto tiempo llevará encontrar y solucionar el problema del helio? ¿Agravará el movimiento del cohete de un lado a otro los conocidos problemas de la NASA con el hidrógeno?

El viernes, los funcionarios de la NASA parecían creer tener bajo control las fugas de hidrógeno del cohete SLS, un problema notorio que ha afectado al programa Artemis desde las pruebas previas al lanzamiento de un vuelo de prueba sin tripulación en 2022 llamado Artemis I. Dado que el hidrógeno es el elemento más ligero del universo, tiende a filtrarse de cualquier elemento destinado a contenerlo. Y después de que las filtraciones de hidrógeno afectaran el primer ensayo general de Artemis II a principios de febrero, la agencia espacial trabajó para reemplazar dos sellos alrededor de las líneas de propulsión del cohete para intentar confinar mejor el combustible.

Esos esfuerzos parecieron dar frutos cuando la NASA pasó al segundo ensayo general el jueves.

Aún así, la NASA dijo que aunque había solucionado el problema del hidrógeno, los funcionarios no estaban seguros de por qué había algo de humedad inesperada cerca de los sellos que los técnicos reemplazaron.

“No estoy completamente seguro de dónde vino”, dijo el director de lanzamiento de Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, durante la conferencia de prensa del viernes. Y añadió que las fugas de hidrógeno, en general, seguían siendo un misterio.

“No teníamos nada que pudiéramos señalar como la solución definitiva”, dijo Blackwell-Thompson sobre el problema. “Tuvimos varios factores que contribuyeron, pero sin duda cambiar los sellos solucionó el problema, porque tuvimos un rendimiento absolutamente increíble”.

Entonces, el problema del helio llevó a los equipos de la misión de nuevo a la mesa de diseño. El gas helio no fluía hacia el cohete superior. Y nadie sabía por qué.

El helio cumple una función importante. Es ideal para limpiar las líneas de combustible y presurizar los tanques, ya que se mantiene gaseoso incluso a las temperaturas extremadamente bajas de los propulsores del cohete (hidrógeno líquido y oxígeno líquido) y es inerte, lo que significa que no causa reacciones químicas volátiles.

Pero el problema del helio obligó a los ingenieros a usar un método de respaldo para mantener el cohete en una configuración segura, ya que ayuda a eliminar los combustibles criogénicos explosivos. Hasta el lunes, la NASA aún no había revelado por qué el gas había dejado de fluir repentinamente.

El administrador de la NASA Jared Isaacman declaró en redes sociales que las posibles causas del problema con el helio incluían un filtro defectuoso ubicado entre el equipo de tierra y el cohete, una válvula defectuosa en el cohete o un problema relacionado con un “umbilical de desconexión rápida”, una línea diseñada para desprenderse rápidamente del cohete durante el despegue. Sin embargo, estos dos últimos escenarios podrían ser los más probables, ya que estos problemas ya se han presentado anteriormente. Isaacman señaló que una válvula causó problemas con el helio en el período previo al vuelo de prueba sin tripulación de Artemis I en 2022.

“Independientemente de la falla potencial, el acceso y la solución de cualquiera de estos problemas solo se puede realizar en el VAB”, dijo Isaacman.

Sin embargo, hacer rodar el cohete desde la plataforma de lanzamiento y regresarlo al VAB también plantea una nueva serie de preguntas sobre cómo se comportará el hardware durante el viaje de ida y vuelta de 13 kilómetros (8 millas), que lleva horas en completarse en cada sentido.

Los responsables del lanzamiento afirmaron previamente que el proceso de posicionamiento del cohete podría estar causando algunas de las fugas de hidrógeno. El lento pero agotador procedimiento de lanzamiento implica el desplazamiento lento del cohete y la nave espacial de 1,6 millones de kilos sobre una plataforma móvil, lo que puede generar tensión y sobrecarga en el enorme vehículo.

“Ese entorno de lanzamiento es muy complicado”, dijo Amit Kshatriya, administrador adjunto de la NASA, durante una conferencia de prensa el 3 de febrero.

Incluso después de que se resuelva el problema del helio, la NASA podría tener que someter al cohete SLS a otro ensayo general.

En un correo electrónico del lunes, un portavoz de la NASA dijo que los controladores de lanzamiento revisarán qué pruebas adicionales podrían ser necesarias después de que el cohete regrese a su plataforma de lanzamiento.

Ya sea durante el próximo ensayo general o el día del lanzamiento, los controladores de la misión deben volver a mantener las fugas de hidrógeno bajo control, si los sellos recientemente reemplazados comienzan a mostrar su característica inconstancia después del viaje de regreso a la plataforma de lanzamiento.

Si surgen problemas adicionales durante cualquiera de estos pasos, también podrían descartarse las posibles ventanas de lanzamiento de abril. Y tampoco se decarta un retraso de varios meses. Cabe destacar que, en el período previo a la misión Artemisa I de 2022, el cohete SLS se retiró de la plataforma de lanzamiento tres veces y finalmente se lanzó unos ocho meses después de su lanzamiento inicial previsto.

