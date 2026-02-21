La música latina despide a la leyenda de la salsa Willie Colón

La salsa amaneció de luto. Willie Colón, trombonista, compositor y productor clave en la historia del género, murió a los…

La salsa amaneció de luto. Willie Colón, trombonista, compositor y productor clave en la historia del género, murió a los 75 años en Nueva York, según confirmó su familia en un comunicado.

Nacido en el Bronx, Colón comenzó su carrera siendo apenas un adolescente y se convirtió en una de las figuras más influyentes del movimiento salsero vinculado al sello Fania Records y a las legendarias Fania All-Stars. Su estilo, marcado por el protagonismo del trombón y una estética urbana, ayudó a consolidar la salsa como fenómeno internacional.

El artista, intérprete de temas icónicos como Idilio, Talento de Televisión y El Gran Varón, y figura central en colaboraciones históricas con Héctor Lavoe y Rubén Blades, fue uno de los arquitectos del sonido salsero que emergió en el Nueva York de los años sesenta y setenta.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y artistas puertorriqueños de la talla de Víctor Manuelle, Bobby Valentín o Elvis Crespo, entre otros, expresaron su tristeza y sus condolencias a la familia y amigos ante la pérdida de uno de los pilares fundamentales de la salsa.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”, escribió Rubén Blades en su cuenta de X. En su mensaje envió condolencias a la esposa, hijos y familiares del músico, y adelantó que más adelante se referirá a su “vital e importante legado musical”.

El bajista Bobby Valentín expresó: “Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de Nuestro Señor fue otra”. Lo describió como “un gran visionario, con una identidad propia” y afirmó que “su legado vivirá en todos nosotros”.

Víctor Manuelle lamentó una nueva pérdida en “el universo de la salsa”, tras las muertes recientes de Raphael Ithier y Papo Rosario a finales de 2025. Calificó a Colón como productor y visionario, “responsable de un nuevo sonido de la salsa”, y aseguró que “su legado quedará para la historia”.

El cantante Elvis Crespo agradeció haber crecido escuchando su música y lo definió como “el productor más influyente que ha dado la salsa”. “Su influencia está incrustada en mi cerebro y en mi corazón”, escribió, recordando que nació en el Lincoln Hospital de Nueva York cuando la música de Colón dominaba la escena.

Desde España, Alejandro Sanz recordó la emoción que transmitía la música de Colón: “Hoy no despedimos a un artista, despedimos una época, una emoción, una forma de vivir y sentir la salsa. Hasta siempre, Willie”, escribió en X.

El Gran Combo de Puerto Rico también compartió su sentir, destacando la trascendencia del músico: “Recibimos con profunda tristeza el fallecimiento del maestro Willie Colón, una de las figuras más influyentes e indispensables en la historia de la salsa y de la música latina. Un visionario que ayudó a definir una generación. Su legado trasciende escenarios, generaciones y fronteras”.

El Grupo Niche, una de las grandes orquestas de salsa de Colombia, también manifestó su tristeza por el fallecimiento del artista, al que definió como “trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura”.

Desde el ámbito político, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, señaló que Colón fue “una leyenda del Bronx cuyo legado perdurará”. La senadora estatal Jessica Ramos afirmó que ayudó a darle a Nueva York su sonido y subrayó que “para muchos de nosotros, la salsa no es solo ritmo, es identidad”.

Instituciones como CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe también lamentaron su fallecimiento y señalaron que su música convirtió la salsa en una forma de encuentro e identidad en América Latina y el Caribe.

Décadas después, su influencia seguía vigente. Su mánager Pietro Carlos escribió en Facebook que Colón “no solo cambió la salsa, la expandió y la llevó a escenarios donde antes no había estado”. La Academia de la Grabación Latina lo reconoció con el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy, destacando su contribución a la internacionalización del género.

Artistas de nuevas generaciones también rindieron homenaje. Este sábado, Bad Bunny le dedicó un emotivo mensaje durante su concierto en Brasil: “La influencia de todos nosotros los que crecimos en nuestra cultura en el Caribe escuchando salsa, hoy se fue una de las grandes leyendas que aportó a este género tan hermoso y tan legendario, así que de parte mía y de los sobrinos le deseamos que descanse en paz a Willie Colón, mucha fortaleza a su familia”.

Con su muerte, la salsa pierde a uno de sus pilares. Pero su obra, marcada por colaboraciones históricas, una visión innovadora del género y un sonido inconfundible, continúa formando parte de la banda sonora de millones de personas dentro y fuera de la comunidad latina.

