La maternidad, el arma secreta de Elana Meyers Taylor para conseguir esa esquiva medalla de oro

Con la medalla de oro que tanto se le había escapado finalmente colgando de su cuello, Elana Meyers Taylor descartó…

Con la medalla de oro que tanto se le había escapado finalmente colgando de su cuello, Elana Meyers Taylor descartó de inmediato la idea de estar en medio de un momento que le cambiaría la vida.

“En seis días, tendré que recoger y dejar a los niños de la escuela en pleno Texas”, dijo, vestida con su parka y pantalones de nieve del equipo estadounidense. “Como nada de todo esto, no puedo usarlo cuando vuelva a casa”.

Gran parte de estos Juegos Olímpicos se han sentido como una lección en perspectiva. Ganada y perdida. Apreciada con el tiempo y, a veces, entregada con brusquedad. Conseguida con esfuerzo en algunos casos. Conseguida con la vida en todos.

El enfoque singular que requiere ser un atleta olímpico no se ha abandonado, pero sus matices se han suavizado para los medallistas que han pasado por muchas cosas: fracasos, lesiones, decepciones y, en el caso de dos mujeres que se encontraban en una zona improvisada para entrevistas con los medios en la azotea del Cortina Curling Center, la maternidad.

Segundos después de ver a la alemana Laura Nolte cruzar la meta a tan solo 0,04 segundos de ella para asegurar el esquivo oro, Meyers Taylor se desplomó en el suelo, con la bandera estadounidense envolviéndola.

Pronto, sus dos hijos, Noah y Nico, la encontraron, desconcertados por el alboroto y claramente desinteresados ​​en la magnitud del momento. Ahora, con su sexta medalla olímpica en cinco Juegos, su madre está oficialmente empatada con Bonnie Blair como la atleta olímpica de invierno estadounidense más condecorada de la historia. Noah y Nico solo querían acurrucarse.

Mientras tanto, su compañera de equipo Kaillie Armbrusrer Humphries, quien se llevó el bronce, ha ganado medallas en cinco Juegos Olímpicos consecutivos. Su hijo de 15 meses, Aulden, de quien está bastante segura que durmió la siesta durante la prueba, estaba más interesado en correr por la nieve que en posar con su madre para una foto en el podio.

“Lo agarré y sus ojos estaban así”, dijo Humphries, cerrando los suyos a media asta. Y yo le dije: ‘Lo siento, hijo, pero voy a tener este momento contigo’. Pero, sinceramente, le daba igual”.

Así es la vida de cualquier madre, incluso de aquellas con collares nuevos y relucientes.

Para que nadie se engañe, la suya no es una versión de maternidad típica de Hallmark. Es real y es complicada. Necesitando prepararse para su carrera, Humphries pasó su primera noche fuera de Aulden esta semana. Fue necesario y horrible a la vez.

“La culpa de madre existe”, dijo.

“Pero necesitaba hacerlo para dar lo mejor de mí”.

Hay una hermosa casualidad en el hecho de que Meyers Taylor finalmente consiguiera el oro con el que había soñado desde la universidad en un momento de su vida en el que menos importaba.

“Significa todo y nada” ha sido su mantra a medida que se acercaban estos Juegos, un cambio radical desde sus años universitarios, cuando la exestrella estadounidense de sóftbol de George Washington solo quería jugar para el equipo estadounidense.

Quizás incluso lo deseaba demasiado; una prueba salió mal, y el deseo de Meyers Taylor la convirtió en un manojo de nervios propenso a errores. Se pasó al bobsleigh después de que sus padres lo vieran por televisión y, afrontándolo con la naturalidad de una novata, encontró la meta olímpica que tanto anhelaba. Para 2010, ganó la plata en el doble femenino, el comienzo de una racha de cinco medallas en los Juegos.

Pero la medalla de oro no caía y, aunque no la definía, la deseaba con razón. Y entonces llegaron Nico en 2020 y Noah en 2023.

Ambos niños son sordos y Noah también tiene síndrome de Down. Requieren terapia y cuidados especiales, y Meyers Taylor no delega nada de eso. Con el apoyo de su esposo Nic, un bobsledder retirado, siguió adelante con su carrera, pero hubo muchos días en los que el bobsleigh parecía más bien una idea de último momento.

Curiosamente, no le importó. En cambio, encontró paz en el caos, reconociendo que ninguna medalla —oro, plata o bronce— la definiría.

“Una de las cosas que mi esposo me dijo antes de esta carrera fue: ‘No vamos a dejar que dos curvas nos detengan’”, dijo. “Hemos pasado por demasiado como familia”.

A los 41 años, también sabía que el final estaba cerca y cuando sufrió un terrible accidente en enero, solo tres semanas antes de los Juegos, pensó que definitivamente no era su momento. En cambio, Meyers Taylor y Humphries bajaron sus tiempos récord en la tercera manga, presionando a Nolte, quien lideraba por 0,15 después de la tercera manga.

Como los líderes iban en orden inverso, Humphries se adelantó a Meyers Taylor, quien luego cedió el paso a Nolte. La diferencia entre los tres es casi tan pequeña como una astilla de nieve: un tiempo combinado de 3:57.93 para Meyers Taylor, 3:57.97 para Nolte y 3:58.05 para Humphries.

Mientras sus chicos la rodeaban, Meyers Taylor les hizo señas. Les había enseñado antes la “carrera de bobsleigh”.

“También les enseñé la medalla de oro”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.