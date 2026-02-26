La Europa League define a sus clasificados para los octavos de final

En la fiesta del segundo título en importancia de Europa, ya está servida la mesa. La Europa League tiene a…

En la fiesta del segundo título en importancia de Europa, ya está servida la mesa.

La Europa League tiene a sus 16 clasificados para los octavos de final, en donde hay clubes con un historial interesante y donde la proporción de participantes está más repartida que en su hermana mayor, la Champions League.

Al Porto, el Braga, el Midjtyland, el Real Betis, el Olympique Lyon, el Aston Villa, el Friburgo y la Roma se unieron este jueves al Genk, Ferencvaros, Panathinaikos, Celta de Vigo, Stuttgart, Nottingham Forest, Bologna y Lille para completar de esta forma el cuadro de participantes de los octavos de final, que comenzarán el 12 de marzo y se cerrarán el 19 de marzo con los partidos de ida y vuelta, respectivamente.

La distribución por países dejó a España (Betis y Celta), Francia (Lyon y Lille), Italia (Roma y Bologna), Portugal (Porto y Braga), Alemania (Stuttgart y Friburgo) e Inglaterra (Aston Villa y Nottingham Forest) con dos participantes en la ronda. Por su parte, Grecia (Panathinaikos), Hungría (Ferencvaros), Midtjylland (Dinamarca) y Bélgica (Genk) tienen un participante cada uno.

Aston Villa —por su presente en la Premier League de Inglaterra y por ser el segundo preclasificado— y los españoles Betis y Celta de Vigo son los equipos que lucen como rivales más fuertes de cara a la ronda de los 16 mejores del torneo.

No se puede descartar a dos clásicos europeos, como la Roma, que también está jugando a buen nivel en la Serie A, y el Porto, venido a menos en el campeonato local, pero que aseguró su cupo en la ronda de octavos de forma directa.

Los 16 equipos ahora enfilan sus baterías y ponen un solo objetivo en la mira: llegar a Estambul, donde se jugará la final de la competición en esta temporada, en el Besiktas Stadium el miércoles 20 de mayo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.