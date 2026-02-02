La emotiva reacción de la familia de Liam Conejo Ramos ante la noticia de su regreso a casa: “Es lo que rogábamos al cielo”

Liam Conejo Ramos y su padre están de regreso en su casa en Minneapolis, después de más de una semana…

Liam Conejo Ramos y su padre están de regreso en su casa en Minneapolis, después de más de una semana en un centro de inmigración en Texas. La salida de ambos generó alivio entre sus familiares, aunque aún hay incertidumbre sobre cómo seguirá el caso.

“Estoy súper contenta de que mi hermano se pudo reencontrar con mi cuñada”, dijo a CNN Daisy Conejo, tía de Liam, que manifestó su emoción al saber que tanto su hermano como su sobrino habían podido regresar a su hogar. “Es lo que más rogábamos al cielo, ya sin poder más”, señaló la mujer.

Contó que toda la familia rompió en llanto por la felicidad que les provocó la noticia. “Mi hermano no es una mala persona, no es un mal padre, es una persona que sí migró para los Estados Unidos con un objetivo de sacar a su familia adelante”, aseguró la mujer, y agregó que el alivio es fundamental para sus padres, que se preocupaban por la salud de su hijo y su nieto.

“Ahorita están un poco más tranquilos, porque hemos podido hablar con ellos”, contó Daysi y agradeció la ayuda del representante de Texas Joaquín Castro, a la vez que pidió que se siga ayudando a todas las personas que atraviesan situaciones similares, entre ellas, muchos niños.

“Sería el deseo de todos que Estados Unidos deje de hacer esas cosas”, señaló. La tía de Liam dijo que le pidieron a su hermano que tome recaudos “porque a la vuelta de la esquina quién sabe que otra vez estén por ahí los agentes”. “Tenemos todavía ese temor, tenemos miedo y ellos todavía tienen miedo”, dijo.

La imagen de un agente migratorio agarrando la mochila de Spider-Man de Liam, mientras el niño miraba asustado con su sombrerito de conejo a principios de enero causó indignación alrededor del mundo, pero fundamentalmente en Minneapolis, ciudad que ha sido escenario de fuertes redadas migratorias en las últimas semanas y por supuesto en Ecuador, donde familiares y amigos de los detenidos pasaron una semana de extrema preocupación

Es por eso que su liberación fue bien recibida por muchos. Kintto Lucas, exvicecanciller de Ecuador, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que calificó la liberación como “un hecho que reconforta la vida” y “un llamado por todos los niños perseguidos en tiempos de tristeza infinita”. “Es una muestra de que, a pesar de todo, hay gente que mantiene una actitud fraterna y solidaria con los más necesitados. Pero es, sobre todo, una pequeña reivindicación del ser humano en medio del naufragio de la humanidad”, sostuvo Lucas.

Por su parte, Ricardo Patiño, excanciller de Ecuador y asambleísta del correísmo agradeció al congresista Castro por su ayuda a la liberación de Liam y su padre. “Es usted una persona solidaria y valiente”, publicó en X y añadió: “Desde el Ecuador exhortamos a reforzar la lucha por las libertades y los derechos de todos los migrantes en Estados Unidos”

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también le agradeció a Castro desde su cuenta de X.

CNN consultó a la cancillería sobre una reacción tras liberación de Liam y el padre y está a la espera de una respuesta.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.