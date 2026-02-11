La economía estadounidense agregó 130.000 empleos en enero, una cifra mayor a la esperada

La contratación repuntó con el inicio del año 2026. La economía estadounidense creó 130.000 empleos el mes pasado, una cifra…

La contratación repuntó con el inicio del año 2026. La economía estadounidense creó 130.000 empleos el mes pasado, una cifra superior a la esperada, y la tasa de desempleo descendió al 4,3 %, según nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el miércoles.

Los economistas esperaban que los empleadores crearan unos 75.000 empleos en enero y que el desempleo se mantuviera estable en el 4,4 %, según estimaciones de FactSet.

El informe del miércoles, que se retrasó unos días debido al breve cierre gubernamental, también aclaró las tendencias recientes del mercado laboral: el crecimiento del empleo el año pasado fue mucho menor de lo estimado previamente.

La última revisión anual de referencia mostró que se crearon 898.000 empleos menos entre abril de 2024 y marzo de 2025. Sin ajustes estacionales, la revisión a la baja fue de 862.000.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.