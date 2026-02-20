La Corte Suprema dictamina que los aranceles de Trump son ilegales

Este viernes, la Corte Suprema dictaminó que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer unilateralmente aranceles generalizados…

Este viernes, la Corte Suprema dictaminó que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer unilateralmente aranceles generalizados en todo el mundo, en una contundente derrota para la política exterior de la Casa Blanca y la agenda económica del presidente.

Esta decisión es posiblemente la derrota más importante que ha sufrido la segunda administración Trump en la conservadora Corte Suprema, que el año pasado se pronunció repetidamente a favor del presidente en una serie de fallos de emergencia sobre inmigración, el despido de líderes de agencias independientes y profundos recortes al gasto público.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria y el tribunal acordó por 6 votos a 3 que los aranceles estaban por fuera de la ley. Sin embargo, la corte no indicó qué debería suceder con los más de US$ 130.000 millones en aranceles que ya se han recaudado.

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts para el tribunal. “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.

La facultad de emergencia en la que Trump intentó basarse, según el tribunal, “es insuficiente”.

Trump recibió la noticia de los aranceles en una nota mientras se reunía con gobernadores en la Casa Blanca este viernes por la mañana. Tras leer la nota, dijo en voz alta “eso es una vergüenza” y luego abandonó la sala poco después, según un gobernador presente.

En una conferencia de prensa esa tarde, el presidente criticó a los jueces —dos de los cuales él nombró— que fallaron en su contra.

“El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de ciertos miembros de la corte, absolutamente avergonzado de que no hayan tenido el valor de hacer lo correcto para nuestro país”, dijo Trump en la sala de prensa de la Casa Blanca.

Las juezas Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, ambos designados por Trump, se unieron a Roberts y los tres jueces liberales en la mayoría. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh disintieron.

El presidente y funcionarios del Departamento de Justicia plantearon la disputa en términos existenciales para el país, al decir a los jueces que “con aranceles, somos una nación rica”, pero que sin ellos, “somos una nación pobre”. Un grupo de pequeñas empresas que impugnaron los aranceles también advirtió que la postura de Trump representaba una “impresionante afirmación de poder” para imponer un impuesto sin la supervisión del Congreso.

En su opinión, Roberts descartó un argumento de la administración según el cual el presidente tenía la facultad de usar aranceles para regular el comercio. Este fue un tema que surgió durante los argumentos orales del año pasado, cuando Trump sugirió que el presidente tenía la autoridad inherente para imponer los aranceles. “Cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con estrictas restricciones”, escribió Roberts. “No hizo ninguna de las dos cosas en este caso”.

“No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores”, escribió Roberts. “Solo reivindicamos, como es nuestro deber, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

La mayoría de 6 a 3 no ofreció claridad sobre la cuestión práctica específica de qué hacer con el dinero que el Gobierno ya ha recaudado a través de los aranceles de Trump. El tema de los reembolsos ha sido una inquietud importante en el caso, con funcionarios del Gobierno de Trump diciendo que los posibles reembolsos podrían tener consecuencias devastadoras para la economía de Estados Unidos.

Hasta el 14 de diciembre, el gobierno federal había recaudado US$ 134.000 millones en ingresos por los aranceles impugnados de más de 301.000 importadores diferentes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), así como un documento reciente presentado por la agencia ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Es probable que esta cuestión deba ser resuelta por tribunales inferiores.

En su opinión disidente, el juez Brett Kavanaugh señaló que la corte “no dijo nada hoy sobre si, y en caso afirmativo cómo, el Gobierno debe devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores”.

“Ese proceso probablemente será un ‘desastre’”, escribió Kavanaugh.

Este viernes, Trump no se comprometió a devolver los ingresos recaudados, solo dijo que cree que el tema se litigará durante años.

“Aunque la Corte Suprema ya ha dictado sentencia en docenas de casos relacionados con la segunda administración Trump, todos relacionados con solicitudes de emergencia; este fue el primer caso relacionado con Trump que la Corte revisó a fondo, y representa una derrota abrumadora para Trump, tanto en la cuestión legal específica como en la capacidad general de usar ampliamente estatutos como la IEEPA”, declaró Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

“Lo que esto deja en evidencia es que, a pesar de lo controvertidas que han sido las concesiones de ayuda de emergencia de la corte a la administración Trump durante los últimos 13 meses, la corte sigue dispuesta a imponerse cuando estos casos lleguen al fondo del asunto, algo que probablemente volveremos a ver más adelante en este mandato en los casos de ciudadanía por nacimiento y de Lisa Cook”, añadió.

Este caso, el más significativo sobre la economía estadounidense que ha llegado a la Corte Suprema en años, cuestiona la legalidad de los aranceles del “Día de la Liberación” de Trump, así como los impuestos que impuso a las importaciones de China, México y Canadá. Estaban en juego decenas de miles de millones de dólares en ingresos que el gobierno ya había recaudado.

Los llamados aranceles “recíprocos” aumentaron los impuestos hasta en un 50 % para socios comerciales clave, como India y Brasil, y hasta en un 145 % para China en 2025.

Trump se ha basado en una ley de emergencia de la década de 1970, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), para imponer los aranceles de importación en cuestión en el caso. Esta ley permite al presidente “regular… la importación” durante emergencias. La administración argumentó que el término incluye claramente la facultad de imponer aranceles, pero las empresas señalaron que los términos “arancel” o “derecho” nunca aparecen en la ley.

Esto planteó una serie de preguntas difíciles para la propia Corte Suprema, que, caso tras caso, sobre políticas controvertidas del presidente Joe Biden, dictaminó que una administración no puede tomar ciertas medidas ejecutivas unilateralmente sin la autorización explícita del Congreso. Esto es particularmente cierto, según dictaminó repetidamente la corte, cuando las políticas involucran cuestiones políticas o económicas “importantes”.

En 2023, por ejemplo, la mayoría conservadora se basó en la “doctrina de las cuestiones importantes” para bloquear el plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden. Un año antes, el tribunal suspendió el requisito de vacunación y pruebas de Biden para 84 millones de estadounidenses, concluyendo que el Congreso nunca otorgó explícitamente al gobierno la facultad de exigir dichas medidas durante la pandemia de covid-19. Incluso algunos conservadores afirmaron que la misma lógica debería aplicarse a los aranceles de Trump.

Trump ofreció varios contraargumentos, en particular que los aranceles implican asuntos exteriores, ámbito en el que los tribunales tradicionalmente se han referido al poder ejecutivo.

Roberts no aceptó esa postura.

“Es cierto que los impuestos pueden cumplir fines regulatorios”, escribió el presidente de la corte. “Pero no se desprende de ello que el poder de regular algo incluya el poder de gravarlo como un medio de regulación”.

El presidente tiene otras facultades más establecidas para imponer aranceles sin la intervención del Congreso. Pero cada una de estas medidas conlleva condiciones, como plazos, que dificultarían que Trump continuara con su estrategia intermitente de subir y bajar barreras como táctica de negociación.

Otra disposición legal, por ejemplo, permite claramente al presidente aumentar los aranceles, pero solo hasta un 15 % durante un máximo de 150 días. Otra facultad otorga al presidente la facultad de imponer aranceles más altos por razones de seguridad nacional. Solo puede utilizarse para afectar a industrias específicas y requiere una investigación del Departamento de Comercio.

Todos los tribunales inferiores que han revisado los aranceles de emergencia de Trump concluyeron que violaban la ley federal, aunque por diferentes razones. En un caso, liderado por un importador de vinos con sede en Nueva York llamado V.O.S. Selections, el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. concluyó en mayo que la IEEPA no autorizaba los aranceles de emergencia de Trump. Esta decisión fue confirmada meses después por un tribunal de apelaciones en la ciudad de Washington.

En otro caso, Learning Resources, una empresa de juguetes educativos con sede en Illinois, presentó una demanda ante un tribunal federal de distrito en Washington, que también falló en contra de Trump. El caso llegó rápidamente a la Corte Suprema, saltándose el Circuito de la ciudad de Washington.

En ambos casos, los tribunales suspendieron temporalmente sus fallos, lo que permitió a la administración continuar cobrando los aranceles mientras se resolvían las apelaciones.

Una pregunta importante que se cernía sobre los argumentos era si todas las empresas tendrían derecho a reembolsos por aranceles si los jueces fallaban en contra del uso de poderes de emergencia por parte de la administración Trump para imponer aranceles.

La presentación se realizó en respuesta a la solicitud de un grupo de importadores, entre ellos Costco, de una orden judicial preliminar para impedir que la CBP finalizara sus pagos arancelarios, un proceso formalmente conocido como liquidación. Los importadores argumentaron que era imperativo que sus pagos no se liquidaran para obtener reembolsos en el futuro. Sin embargo, su solicitud de orden judicial preliminar fue denegada.

El juez de tres paneles explicó que su veredicto se basaba en la promesa de la administración de reembolsar los pagos arancelarios de la IEEPA, si llegara el caso, incluso si se liquidaran las entradas. Sin embargo, la administración ha declarado que probablemente sería un proceso laborioso.

La jueza Elena Kagan escribió un texto concurrente, junto con los otros dos progresistas, para refutar algunos de los argumentos que los tres jueces conservadores que fallaron contra Trump presentaron para bloquear los aranceles.

Kagan criticó específicamente el uso de la doctrina judicial conocida como “preguntas mayores”, que establece que si el Congreso otorga al presidente la facultad de tomar una medida con importantes consecuencias económicas o políticas, debe usar un lenguaje legislativo específico para expresarlo. La corte conservadora se basó repetidamente en la doctrina de las preguntas mayores para rechazar importantes políticas promulgadas por la administración Biden, incluyendo sus esfuerzos por condonar préstamos estudiantiles.

Kagan ha criticado en el pasado el uso por parte de la mayoría conservadora de la doctrina de las preguntas mayores para detener las acciones ejecutivas sobre regulaciones ambientales. Asimismo, se mostró cautelosa a la hora de usar esa herramienta para anular los aranceles de Trump, a pesar de estar de acuerdo con la decisión de hacerlo.

“El uso de una regla de declaración clara en este caso es innecesario porque los principios ordinarios de interpretación de las leyes conducen al mismo resultado”, escribió. No se trata solo de que los argumentos del Gobierno no satisfagan una prueba especialmente estricta, sino que no satisfacen la habitual.

Afirmó que las herramientas habituales de interpretación legal apuntaban a la sentencia contra los aranceles, porque la ley pertinente otorga al Presidente la facultad de emergencia para “regular” la importación de bienes, y nada en la definición de ese término “se refiere naturalmente a la imposición de impuestos”.

Por esa y otras razones expuestas en su voto concurrente, “la interpretación legal directa resuelve este caso para mí”, escribió Kagan. “No necesito que se me inmiscuyan en la interpretación de cuestiones importantes”.

En una inusual declaración, el exvicepresidente Mike Pence elogió el fallo contra Trump como “una victoria para el pueblo estadounidense y un triunfo para la separación de poderes consagrada en la Constitución de Estados Unidos”.

“Nuestra Corte Suprema ha reafirmado que la Constitución otorga al Congreso, no al presidente, la facultad de imponer impuestos”, escribió Pence en una publicación en X.

“Las familias y las empresas estadounidenses pagan los aranceles estadounidenses, no los países extranjeros. Con esta decisión, las familias y las empresas estadounidenses pueden respirar aliviadas”, continúa la publicación. “Con esta decisión histórica, Estados Unidos puede ahora retomar la búsqueda del libre comercio con las naciones libres bajo la Constitución de Estados Unidos”.

También el senador republicano Rand Paul y el representante Don Bacon se han enfrentado a la ira del presidente por criticar sus aranceles y respaldar la legislación destinada a bloquearlos.

Bacon fue uno de los pocos republicanos de la Cámara de Representantes que reprendieron los aranceles del presidente Donald Trump en una votación en el pleno de la Cámara la semana pasada.

“Me siento reivindicado por haber dicho esto durante los últimos 12 meses”, declaró Bacon. “En el futuro, el Congreso debería defender sus facultades y no depender únicamente de la Corte Suprema. Además de las preocupaciones constitucionales que tenía sobre los aranceles generalizados de la Administración, tampoco creo que los aranceles sean una política económica inteligente. Los aranceles generalizados son perjudiciales para la economía”.

En su conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump anunció opciones alternativas, incluyendo un arancel global inmediato del 10 %.

“Ahora voy a tomar una dirección diferente, probablemente la dirección que debí haber tomado la primera vez”, dijo Trump, calificándolo como “aún más fuerte que nuestra opción original”.

La corte solo anuló un método para imponer aranceles: el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Existen otras disposiciones de la Ley de Comercio de 1974, la Ley de Expansión Comercial de 1962 y la Ley Arancelaria de 1930 que podría probar. Ya utilizó algunas de ellas en su primer mandato.

La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, por ejemplo, permite aranceles de hasta el 15 % durante un máximo de 150 días en determinadas circunstancias.

Otra posibilidad es la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, conocida comúnmente como “Smoot-Hawley”. Esta permite imponer aranceles de hasta el 50 % durante cinco meses a un país que “discrimine” el comercio estadounidense. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha citado esta posibilidad como una posible alternativa.

Esta noticia es de última hora y será actualizada.

