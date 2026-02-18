La Corte Suprema de EE.UU. adopta un software automatizado de recusación para evitar conflictos de ética

La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. anunció este martes que comenzará a utilizar un software para ayudar a los…

La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. anunció este martes que comenzará a utilizar un software para ayudar a los jueces a decidir si deben apartarse de casos que presenten un posible conflicto de intereses.

Un breve comunicado de prensa del tribunal describió un proceso electrónico de comparación, ya utilizado por algunos tribunales inferiores, que coteja las partes de un caso con listas que los jueces elaboran de personas y organizaciones con las que tienen vínculos.

Una declaración del código de conducta de 2023 de los jueces indicó que estaban considerando adoptar una herramienta similar.

“Este software se empleará para realizar verificaciones automáticas de recusación, comparando la información sobre las partes y los abogados de un caso con listas creadas por cada despacho de los jueces”, señaló el comunicado. “El sistema fue diseñado y creado por la Oficina de Tecnología de la Información de la Corte, en colaboración con la Oficina Legal y la Secretaría del tribunal”.

Portavoces del máximo tribunal declinaron responder preguntas adicionales de CNN.

La Corte Suprema anunció la adopción del software junto con ajustes a sus reglas, que ahora instruyen a las partes a incluir los símbolos bursátiles en sus presentaciones para que sean utilizados por el nuevo sistema.

Gabe Roth, director de la organización de reforma judicial Fix the Court, consideró que el anuncio es un paso positivo, pero señaló que los tribunales inferiores han usado software similar desde 2007 y cuestionó por qué los jueces tardaron más de dos años en adoptar la herramienta que dijeron estar considerando en 2023.

El enfoque de la Corte Suprema hacia la ética es notoriamente opaco, y la declaración de 2023 se produjo solo después de un escrutinio sin precedentes sobre viajes lujosos realizados por miembros del tribunal —en particular, el juez Clarence Thomas— que no fueron reportados en los formularios de divulgación financiera, a pesar de haber sido financiados por terceros.

Las juezas Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch también han sido criticados por no apartarse en casos que involucraban a las editoriales que financiaron sus contratos de libros.

Los jueces supervisan sus propias obligaciones éticas, sin que exista un organismo externo que los haga responsables ante las normas que rigen al resto del poder judicial.

Si bien los jueces indican públicamente cuando se apartan de un caso, solo algunos explican el motivo de su decisión.

Durante el proceso de confirmación de la jueza Amy Coney Barrett, quien entonces integraba la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE.UU., fue relevante que publicara la lista de personas, organizaciones o empresas que podrían representar conflictos potenciales y que el tribunal revisaba con su software de recusación.

La jueza Ketanji Brown Jackson, la única confirmada desde entonces, también publicó la lista que había elaborado para su anterior cargo en la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.

En sus expedientes de confirmación, ambas juristas se comprometieron a seguir utilizando sus listas de recusación para evitar conflictos.

