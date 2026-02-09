La colosal ciudad romana que supera 10 veces el tamaño de Disneylandia

Las filas de seguridad en la entrada avanzan con eficiencia similar a la de un aeropuerto. Más allá de ellas,…

Las filas de seguridad en la entrada avanzan con eficiencia similar a la de un aeropuerto. Más allá de ellas, el concreto del siglo XXI desaparece, reemplazado por pilares color crema y piso de mármol que se extiende a lo lejos, con colinas verdes al fondo.

Se siente como retroceder 2.000 años en el tiempo.

En un país desbordado de tesoros arqueológicos, la antigua ciudad de Éfeso, en la provincia de İzmir, en el oeste de Turquía, sigue siendo la joya de la corona. Alrededor de 2,5 millones de personas visitaron los restos de esta ciudad portuaria grecorromana en 2025. Fundada en el siglo X a.C., el sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO cubre unas 1.600 hectáreas, alrededor de 10 veces el tamaño de Disneylandia, repleto de tantos prodigios históricos que puede resultar abrumador.

Y siempre ha sido popular.

“En la temporada de verano, llegaban 70.000 barcos a Éfeso”, dice la guía turística Fatma Günaltay, guiando a los visitantes cuesta abajo por la vía sagrada que una vez conectó la ciudad con el Templo de Artemisa del siglo VI a.C., una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. “Esta ciudad era muy rica”.

Construida en el estuario de lo que alguna vez fue el río Kaystros, cerca de la costa del Egeo, Éfeso prosperó como punto de enlace comercial entre oriente y occidente. Líderes como Alejandro Magno y Marco Antonio y Cleopatra dejaron su huella aquí. Las ruinas que se exploran hoy se remontan principalmente a la época de la ciudad como una bulliciosa metrópolis romana y figuran entre los ejemplos mejor conservados de esa era.

La calle Curetes, una de las tres principales arterias de la ciudad, sigue entramada con mármol que puede volverse resbaloso cuando llueve. Estatuas de ciudadanos prominentes bordean la ruta, muchas sin cabeza o miembros, mientras que los edificios religiosos y cívicos que alguna vez se pintaron de colores brillantes ahora lucen amarillo mantequilla.

Günaltay explica que tiendas de seda e incienso solían flanquear la calle, y árboles en flor daban sombra a los peatones lujosamente vestidos del sol abrasador. Orificios ovalados en las paredes alguna vez contenían lámparas para iluminar la calle por la noche. Recientemente, se han introducido recorridos nocturnos en verano, cuyo objetivo es ayudar a los visitantes a imaginar cómo se sentía la ciudad después del atardecer.

El Templo de Adriano, una estructura de tamaño modesto en estilo corintio frente a la calle Curetes, es uno de los edificios más elegantes de Éfeso. Completado en el año 138 d.C. con un techo de madera, sus ornamentados arcos de ocho metros de altura todavía se mantienen en pie casi 2.000 años después. El arco interior presenta un relieve de Medusa, la figura femenina de cabeza de serpiente de la mitología griega o romana, utilizada aquí para ahuyentar a los espíritus malignos.

Al pie de la colina se encuentra la principal atracción y el monumento más fotografiado de la ciudad: la Biblioteca de Celso. Aunque nunca debas juzgar un libro por su portada, solo la fachada de esta obra maestra romana de 17 metros de altura sobrevive. Cuadrados azules de cielo se ven a través de sus ventanas vacías, mientras que las columnas de mármol inclinadas crean una ilusión óptica que hace que la estructura de dos pisos parezca aún más grandiosa.

Dentro de este centro de aprendizaje del siglo II se almacenaron más de 12.000 rollos antes de que un incendio los destruyera en el año 262 d.C. El edificio también fue una tumba monumental, construida por el cónsul Gaius Julius Aquila en honor a su padre, Gaius Julius Celus Polemeanus, quien está enterrado allí.

El lado menos cerebral de la vida es visible justo al otro lado de la calle. Los restos de un burdel se encuentran frente a la biblioteca, y una talla cercana en una losa en la Calle de los Curetes se cree que es uno de los anuncios más antiguos del mundo. Con la silueta de un pie, una bolsa de dinero y una mujer, sugiere que los visitantes con pies de tamaño adulto y fondos suficientes podían adquirir los servicios ofrecidos allí — una versión temprana de los letreros de “debes ser así de alto para montar” en los parques de diversiones.

Construido alrededor del siglo I d.C., el burdel incluye una sala de recepción en la planta baja y una piscina para baños, con un piso superior para entretener a los clientes. Una estatua de Príapo, el dios griego y romano de la fertilidad tradicionalmente representado con un falo desproporcionado, fue hallada durante los trabajos de excavación aquí y ahora está en exhibición en el Museo de Éfeso, en la cercana Selçuk.

Los romanos son famosos por sus habilidades de ingeniería, incluso al encargarse de las aguas residuales. En los retretes públicos de la ciudad, 36 agujeros sobre los que la gente tomaba sus descansos alinean las paredes por encima de un sistema de drenaje. Se cree que quienes los usaban se limpiaban posteriormente usando un xylospongium — una esponja en un palo, sumergida en vinagre.

Los retretes formaban parte de las Termas de Escolástica, el complejo de baños más grande de la ciudad, capaz de alojar hasta 1.000 personas, y un importante centro social.

“Los chicos usan los baños romanos como una cafetería”, dice Günaltay. “Se reúnen en los baños romanos para hablar, para chismear, a veces para discutir los juegos de gladiadores y las elecciones del Imperio Romano, temas importantes”.

Los visitantes pueden explorar las Casas en Terraza cercanas — siete casas aristocráticas romanas bien conservadas — por un suplemento de 15 euros, además de la tarifa de entrada de 40 euros al sitio arqueológico. En el interior hay baños privados que eran abastecidos con agua caliente y fría mediante tuberías de arcilla, junto con frescos pintados, coloridos mosaicos y graffiti escritos a mano en las paredes.

“El Pritaneo es el segundo edificio más importante de Éfeso, después del templo de Artemisa”, dice Günaltay, señalando las columnas arqueadas que quedan. Las sacerdotisas solían mantener encendida allí una llama sagrada día y noche, que se creía representaba la fuerza vital de la ciudad. “Si el fuego sagrado está vivo”, la ciudad está viva, dice, agregando que una llama extinguida señalaría que “el final del Imperio Romano está llegando. Así que la gente teme mucho esta realidad”.

Aquí se descubrieron dos estatuas de Artemisa, representando a la diosa griega de la caza y la abundancia con símbolos de fertilidad alrededor del torso — interpretados de diversas maneras como senos o testículos. Ahora están en exhibición en el Museo de Éfeso.

El Templo de Artemisa, cuyos orígenes se remontan al siglo VII a.C., fue uno de los templos griegos más grandes jamás construidos. Arsinoe IV, la hermana menor de Cleopatra, fue ejecutada en las escaleras del templo en el año 41 d.C. por orden de Marco Antonio y Cleopatra. El templo, de más de 100 metros de largo por 46 metros de ancho, fue incendiado en 356 por un pirómano llamado Heróstrato. Fue ejecutado por el acto, y el caso se considera uno de los primeros actos documentados de terrorismo. Hoy, solo queda una columna reconstruida en el sitio original del templo, situado fuera del parque arqueológico principal.

Éfeso más tarde se convirtió en un importante centro religioso en el cristianismo primitivo. Entre los años 52 y 55 d.C., el apóstol San Pablo pasó tres años aquí predicando el Evangelio y se dice que trajo a María, la madre de Jesús, aquí para pasar sus últimos días. La Casa de la Virgen María es un sitio popular de peregrinación cristiana en las laderas del monte Koressos, a unos cinco kilómetros del sitio arqueológico.

Una de las principales atracciones de la ciudad es el enorme Gran Teatro, con capacidad para 25.000 personas, utilizado para representaciones teatrales, asambleas públicas, ceremonias religiosas y, en la época romana, batallas de gladiadores.

“Sus asientos están separados según su ocupación,” dice Günaltay, explicando la estricta jerarquía social que existía, con las personas divididas por clase social, estatus y género.

El teatro aparece en la Biblia en los “Hechos de los Apóstoles” como el lugar de un disturbio provocado por un platero llamado Demetrio, enfadado por la predicación de San Pablo contra las estatuas de Artemisa de las que él obtenía su sustento.

La Calle del Puerto fue una vez una bulliciosa vía porticada que conducía al ahora seco puerto de la ciudad, donde los comerciantes vendían lujosos productos importados. Con los siglos, el limo fue alejando gradualmente la línea costera, contribuyendo al abandono de Éfeso para la época otomana en el siglo XV.

Al observar el paisaje árido de hoy, con el mar a casi seis kilómetros de distancia, es difícil imaginar el puerto como era antes, pero esto podría cambiar.

Günaltay dice que existen planes gubernamentales para rellenar el canal y volver a conectar el puerto con el mar. “El agua de mar llegará aquí, como en la antigüedad.” El proyecto, anunciado por primera vez en 2017, incluiría supuestamente la construcción de un nuevo canal y una marina para barcos de excursión. No se ha anunciado ningún plazo para su finalización.

Si se concreta, el proyecto podría permitir que los visitantes lleguen de nuevo por mar a Éfeso, por primera vez en más de dos milenios.

