Trump firma ley que pone fin al cierre del Gobierno y activa negociaciones sobre ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó rápidamente este martes un extenso paquete de gasto convirtiéndolo en ley, poniendo fin al cierre parcial del Gobierno después de solo tres días, pero creando otro precipicio de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional en dos semanas.

Trump y los líderes del Partido Republicano presionaron fuertemente a sus miembros para que se alinearan a pesar de sus propias quejas privadas sobre el proyecto, deseosos de evitar un cierre paralizante como el que detuvo Washington durante 43 días el pasado otoño.

La Cámara de Representantes aprobó antes este martes el paquete en una difícil victoria tanto para Trump como para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien tuvo que persuadir a la complicada bancada republicana para que respaldara un acuerdo que solo financia temporalmente el Departamento de Seguridad Nacional y excluye ciertas prioridades conservadoras.

Ambos líderes republicanos pasaron los últimos días tratando frenéticamente de sofocar una rebelión conservadora de última hora, liderada por la representante Anna Paulina Luna, de Florida, por las demandas de leyes más estrictas de identificación de votantes. Luna y otros habían exigido que se incluyera un proyecto de ley de identificación de votantes en el paquete de financiación, ignorando a los líderes de su partido, que querían dejar de lado el tema y evitar una prolongada lucha por la financiación.

Trump habló personalmente con Luna y otros en la Casa Blanca, además de llamar por teléfono a miembros individuales y enviar a su equipo al Capitolio para ayudar a asegurar los votos para poner fin rápidamente al cierre parcial. Los líderes republicanos han intentado en privado tranquilizar a los conservadores más reacios asegurándoles que encontrarían otra forma de impulsar el proyecto de ley más estricto sobre la identificación de los votantes, al tiempo que reconocían que no contaba con los votos necesarios en el Senado.

El representante Andy Ogles, que retuvo sus votos debido al proyecto de ley sobre la identificación de los votantes, dijo que no había obtenido ningún compromiso por parte de los líderes, pero añadió: “creo que estamos trabajando en un plan”.

Para muchas agencias del Gobierno, el proyecto de ley de gastos del Congreso proporciona ahora la certeza tan esperada tras meses de polémicas negociaciones sobre la financiación, así como el largo cierre de otoño. El proyecto de ley, que financia tres cuartas partes de las agencias gubernamentales, reduciría ligeramente el gasto total del Congreso, pero rechaza los recortes a programas de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), las becas Pell y las subvenciones para la seguridad electoral.

También financia prioridades de Trump, como un aumento de la paga de los militares y nuevas inversiones en seguridad aérea. Y recorta la financiación de los programas de ayuda internacional, tras la decisión de la Casa Blanca de cerrar la USAID el año pasado.

Sin embargo, el Congreso no pudo ponerse de acuerdo sobre el presupuesto de un departamento clave: el Departamento de Seguridad Nacional.

“La verdadera lucha comienza con el proyecto de ley de Seguridad Nacional”, dijo Johnson a los periodistas este martes, anticipando la dura lucha política que se avecina con los demócratas sobre los cambios en la aplicación de la ley federal de inmigración.

Trump había acordado en privado con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, una solución provisional para la financiación del DHS como forma de calmar el creciente debate nacional sobre el ICE tras las muertes de Renee Nicole Good y Alex Pretti en Minneapolis.

Trump y los demócratas tienen ahora dos semanas para llegar a un acuerdo sobre cómo controlar la aplicación de la ley federal, concretamente la Oficina de Inmigración y Aduanas, o enfrentarse a otro cierre del departamento, que incluye agencias desde la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) hasta la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Este titular y artículo fueron actualizados con desarrollos adicionales.

