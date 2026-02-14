La barrera mental de “El Momento” afecta incluso a los más grandes deportistas como Ilia Malinin y Mikaela Shiffrin

Los más grandes hacen que parezca tan fácil que olvidamos lo difícil que es ser excepcional. Secretariat corriendo como una…

Los más grandes hacen que parezca tan fácil que olvidamos lo difícil que es ser excepcional.

Secretariat corriendo como una máquina en Belmont y Michael Phelps arrasando con las medallas de oro en 2008; Tom Brady conquistando siete victorias en el Super Bowl y Simone Biles volviendo por más medallas de oro tras superar sus miedos; Carl Lewis ganando medallas de oro en 1984, 1988, 1992 y 1996, y Katie Ledecky superando a olímpicas como si nadara en una liga recreativa.

Sin embargo, la verdadera excelencia tiene una fragilidad. Tan fina, se podría decir, como la cuchilla de un patín o el borde de un esquí.

Lo que Ilia Malinin no logró en su programa libre en estos Juegos Olímpicos y lo que Mikaela Shiffrin ha tenido dificultades para lograr en sus últimos Juegos y en su primera prueba aquí no borra nada de lo que han logrado en otros lugares. Son campeones.

Por desgracia, la realidad del deporte exige que la verdadera grandeza solo se mida en el escenario más importante, donde la fuerza física y el talento innato con el que cuentan todos los atletas superiores pasan a un segundo plano frente a la fortaleza mental. Se trata de saber aislar emociones mientras se absorbe el momento, bloquear el ruido externo sin dejar de abrazar la presión.

Es cierto para cualquier atleta en cualquier disciplina: la línea que separa a “el mejor que nunca ganó” de simplemente “el mejor”.

Pero alcanzar ese nivel excepcional es especialmente complicado para los atletas olímpicos. Al igual que Malinin y Shiffrin, pueden lograr cifras récord en los años intermedios entre ciclos cuatrienales, solo para ver cómo todo queda opacado por un error en los Juegos.

A lo largo de su carrera en pista, Mary Decker Slaney estableció 17 récords mundiales oficiales y no oficiales y fue la primera mujer en correr la milla por debajo de 4:20. Más de 40 años después, la imagen que perdura es la de Decker tendida en la pista, entre lágrimas, tras chocar con Zola Budd en los 3.000 metros de los Juegos Olímpicos de 1984. Nunca ganó el oro.

Todos recuerdan el “Milagro sobre hielo”. Nadie habla mucho del equipo de la Unión Soviética, gran favorito, que había ganado cinco de las seis medallas de oro olímpicas anteriores y que acabó perdiendo ante los novatos estadounidenses.

Shiffrin, que ha tenido éxitos y fracasos en tres Juegos antes de estos, habló sobre el foco único que representan los Olímpicos. Dijo que le gustaría que más personas entendieran lo que ocurre a lo largo de una carrera frente a la ventana de tres semanas que representan los Juegos cada cuatro años. Pero también es lo suficientemente inteligente como para comprender que no es así como funciona.

A veces, los atletas olímpicos son como los equipos de baloncesto que dominan la temporada regular, pero acaban siendo eliminados en el Torneo de la NCAA o en los Playoffs de la NBA.

Kentucky ganó 38 partidos en la temporada 2014-15 y perdió solo uno, pero fue en la semifinal nacional ante Wisconsin. Los Golden State Warriors de 2015-16 lograron un récord de 73-9 en temporada regular y estuvieron arriba 3-1 en las Finales de la NBA, pero terminaron perdiendo ante LeBron James y los Cleveland Cavaliers en siete partidos.

Sin estandarte, sin gloria.

“Realmente elijo creer que es un hermoso regalo, a pesar de que a veces pueda sentirse un poco de presión”, dijo Shiffrin.

“Saber que pueden juzgarte por un solo momento, cuando hay tantas otras cosas que han sucedido a lo largo de los últimos cuatro años, de los últimos ocho años y de los 16 años de mi carrera hasta ahora, es normal que exista presión. Billie Jean King dijo que la presión es un privilegio, pero quizá no siempre se perciba así”.

Malinin descubrió la magnitud de los Juegos cuando ya era tarde. “No es como cualquier otra competencia”, dijo Malinin. “Son los Olímpicos, y creo que solo quienes están dentro entienden la presión y los nervios. Fue algo que me abrumó, sentí que no tenía control”.

Si lo piensas bien, es una situación extraña: tener tanto talento que todo el mundo da por hecho que vas a ganar, pero precisamente esa expectativa es el mayor obstáculo que te impide ganar.

Con disculpas para Thanos, tanto Malinin como Shiffrin parecían inevitables aquí.

Malinin llegó a Milán sin perder una competencia en más de dos años. Tenía una ventaja de cinco puntos antes del programa libre, una diferencia que no hizo más que aumentar mientras sus rivales resbalaban y caían ante él. Un desempeño promedio del “Quad God” habría bastado para la medalla de oro.

En cambio, Malinin falló su cuádruple axel, el comienzo de cuatro minutos que empezaron a parecer como mirar con curiosidad un accidente de automóvil. No querías mirar, pero no podías apartar la vista.

Su error, inesperado, sorprendió tanto como suelen hacerlo sus ejecuciones perfectas. “Todos los momentos traumáticos de mi vida comenzaron a invadir mi mente”, dijo después.

Malinin tiene ahora cuatro años para decidir si este momento definirá su carrera o no, algo que Shiffrin entiende muy bien. Hace cuatro años, participó en seis pruebas en Beijing, siendo favorita para ganar una medalla en cada una de ellas. No logró terminar tres carreras y no ganó ninguna medalla en las demás. Al igual que Decker en la pista, la imagen perdurable de Shiffrin de 2022 fue la de ella sentada en la nieve, como si no estuviera segura de lo que acababa de pasar.

Eso es lo que aumentó la tensión el domingo, cuando se colocó en la puerta de salida para su parte de la prueba combinada femenina de esquí alpino por equipos.

Con la ventaja del primer puesto que le proporcionó su compañera de descenso, la medallista de oro Breezy Johnson, Shiffrin, al igual que Malinin, solo tenía que ser ella misma para asegurarse el oro. Con 108 victorias en la Copa del Mundo, 71 de ellas en eslalon, incluso su compañera de equipo estadounidense Jacqueline Wiles pensó que el día estaba prácticamente decidido. Aferrada al tercer puesto y necesitando que Shiffrin no subiera al podio, Wiles admitió: “Necesitamos un milagro”.

Pero Shiffrin esquío con cautela, sin la seguridad habitual. No se cayó, pero no estuvo a la altura del momento. Terminó en el puesto 15 de 18 esquiadoras, su peor resultado en más de 13 años, y el tándem formado por Johnson y Shiffrin pasó de ser favorito para la medalla de oro a quedarse fuera del podio.

Tomado fuera de contexto, habría sido desconcertante. Si lo combinamos con los horribles Juegos Olímpicos de Shiffrin en Beijing hace cuatro años (tres abandonos y tres resultados fuera del podio en seis pruebas), era lógico preguntarse si tenía algún tipo de bloqueo olímpico.

Shiffrin tiene la bendición y la maldición de dos intentos más. Tiene la oportunidad de volver a intentarlo, pero, tras haber fallado ya, la presión de la que hablaba no hace más que aumentar. Y su próxima prueba ha sido su reciente némesis: el eslalon gigante (GS, por sus siglas en inglés).

En noviembre de 2024, sufrió lo que resultó ser una herida punzante que casi le cuesta la vida durante una carrera en ese evento en Killington, Vermont. Esto le dejó una verdadera respuesta traumática e, incluso cuando volvió a la competencia dos meses después, le costó más el GS rápido que el eslalon. Pasó 12 carreras sin subir al podio, desde enero de 2024 hasta la última carrera de GS antes de los Juegos Olímpicos en enero de este año, donde consiguió el bronce.

“Ahora estoy en un punto en el que me emociona esquiar rápido en el GS”, dijo.

“Quizás hay cinco giros en la pista en los que pienso que ya es suficiente. Y puede que no sea nada mental. Puede que simplemente sea que no me gusta especialmente ir tan rápido”.

Si eso no sale bien, aún queda el eslalon del miércoles.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.